Utorok21. október 2025, meniny má Uršuľa, zajtra Sergej

Parlament dal bodku za treťou konsolidáciou: Plénum nakoniec SCHVÁLILO zákon roka, matovičovci rozpútali búrku!

Parlament schválil rozpočet na rok 2026. Aktualizujeme Zobraziť galériu (8)
Parlament schválil rozpočet na rok 2026. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz
TASR

BRATISLAVA - Verejnosť ostro sleduje dianie v parlamente, ktorý sa už niekoľko týždňov zaoberal konsolidáciou. Plénum jej dnes udelilo definitívnu bodku tým, že schválili rozpočet na rok 2026. Otáznikom bol do poslednej chvíle poslanec Hlasu-SD Ján Ferenčák, ktorý zmenil názor.

NAŽIVO Tlačová konferencia koalície:

VIDEO Hlasovanie o štátnom rozpočte v parlamente:

Poslanci schválili rozpočet na rok 2026 (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Ferenčák podľa Denníka N zmenil názor na schválenie štátneho rozpočtu po telefonáte s ministrom financií Ladislavom Kamenickým. "Rebel Hlasu" vraj dostal garancie, že ministerstvá v prvých mesiacoch rýchlo neminú vyčlenené prostriedky. Koalícia tak s hlasom Ferenčáka pohodlne schválila rozpočet so 79 hlasmi. Deficit verejných financií by mal v budúcom roku dosiahnuť 4,1 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), teda necelých 6 miliárd eur. Mal by tak klesnúť z tohtoročnej očakávanej úrovne 5 % HDP.

Parlament dal bodku za
Zobraziť galériu (8)
 (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Rozpočet podľa predpokladov podporil aj poslanec Ferenčák.

Parlament dal bodku za
Zobraziť galériu (8)
 (Zdroj: nrsr.sk)

Parlament dal bodku za
Zobraziť galériu (8)
 (Zdroj: nrsr.sk)

Podľa predsedu PS Michala Šimečku ide o "najhorší rozpočet v histórii Slovenska". "Nedokážu urobiť ani to gesto, aby si znížili tie platy, ktoré majú dvojnásobné, to je gesto všetkým ľuďom na Slovensku," povedal Šimečka.

Rozpočet je postavený na vzdušných zámkoch, mieni Kišš

Opozičný poslanec Štefan Kišš za PS pred hlasovaním vládnych poslancov kritizoval, že schválili rozpočet na "vzdušných zámkoch". "Všetko to dokazuje to, že po 3 vlnách konsolidácie bude deficit v roku 2027 ešte vyšší, ako pri nástupe tejto vlády," odkázal vo faktickej poznámke. "Tento rozpočet je neobhájiteľný a zostáva aj neobhájený a Progresívne Slovensko bude proti nemu," dodal.

Štefan Kišš
Zobraziť galériu (8)
Štefan Kišš  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Svoj odmietavý postoj podporiť rozpočet neskôr vyjadrili aj ďalší opoziční predstavitelia ako Július Jakab z hnutia Slovensko, Marián Viskupič zo Slobody a Solidarity (SaS) a Jozef Hajko z Kresťanskodemokratického hnutia (KDH). Podporu balíčku v mene koaličných predstaviteľov a nezaradených poslancov deklaroval šéf klubu Smeru-SSD Ján Richter.

Tento rozpočet je ekonomický analfabetizmus, zaplatíme všetci vysokú cenu, odkázal vláde Viskupič

Viskupič vo vystúpení dokonca obvinil vládu z "ekonomického analfabetizmu". "Cena za taký rozpočet bude pre Slovensko, ale aj pre vás, vysoká. Vládnete tretí rok a nie je sa už na čo vyhovárať, strana SaS bude hlasovať proti," dodal.

Parlament dal bodku za
Zobraziť galériu (8)
 (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Ešte krátko pred hlasovaním v treťom čítani sa do rozpravy prepracovali vystúpenia dvoch opozičných poslancov.

Hnutie Slovensko naťahuje hlasovanie

Ešte pred samotným schválením zákona sa však zákonne chytilo iniciatívy hnutie Slovensko a z opozície rozpútali rozpravu z množstvom faktických reakcií na predrečníkov, čo čas na schválenie zrejme oddiali. Niektorí vyslovili názor, že hlasovanie bude až o 17:00 hodine. Túto skutočnosť prezradil v rozprave aj poslanec Lukáš Bužo, ktorý dodal, že natiahnutím rozpravy až do 13:00 hodiny spôsobia, že hasovanie bude až podvečer.

Nakoniec sa tak nestalo a hlasovalo sa o 13:03.

Parlament dal bodku za
Zobraziť galériu (8)
 (Zdroj: Facebook/Michal Šipoš)

Zmeny, ktoré poslanci schválili

  • Exportno-importná banka (Eximbanka) SR v budúcom roku očakáva zisk po zdanení vo výške 370-tisíc eur, čo znamená nárast oproti očakávanej skutočnosti za rok 2025 o 0,5 percenta,
  • Rozpočtová organizácia Ministerstva financií (MF) SR Úrad vládneho auditu sa zruší a jeho kompetencie sa presunú pod rezort financií, dôvodom je najmä úspora a konsolidácia verejných financií, ku ktorej dôjde znížením celkového limitu počtu zamestnancov kapitoly MF SR,
  • ochrana spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb na diaľku sa zvýši,
  • novela prinesie aj spresnenia a doplnenia v súvislosti s úpravou odloženého daňového záväzku, ako aj doplnenie pravidiel pre transparentné subjekty a reverzné hybridné subjekty,
  • súdne a správne poplatky sa budú dať v budúcnosti platiť aj prostredníctvom technického vybavenia Štátnej pokladnice, nielen Slovenskej pošty ako doteraz,
  • všetci predávajúci majú mať od budúceho roka povinnosť umožniť kupujúcim platiť bezhotovostne, konkrétny spôsob si určí predávajúci sám podľa charakteru predajného miesta. Jednou z možností bude aj formou QR kódu cez bankovú aplikáciu,
  • od začiatku roka 2027 by mali mať firmy na Slovensku povinnosť vyhotovovať elektronické faktúry, s účinnosťou od 1. júla 2030 novela zavádza povinnosť pre platiteľov dane elektronicky oznamovať údaje pri tuzemskom dodaní tovarov a služieb,
  • odolnosť bankového sektora na Slovensku by sa mala vďaka prevzatiu európskej smernice posilniť,
  • Sociálna poisťovňa bude hospodáriť v budúcom roku so zdrojmi vo výške 16,425 miliardy eur, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 2,41 percenta, príjmy poisťovne dosiahnu 15,204 miliardy eur, z toho príjmy z poistného ekonomicky aktívneho obyvateľstva 12,578 miliardy eur.
Viac o téme: SchválenieŠtátny rozpočetKonsolidáciaLadislav KamenickýParlament
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Progresívne Slovensko pozýva Šutaja
Progresívne Slovensko pozýva Šutaja a ministra spravodlivosti na mimoriadny výbor: Dôvodom je rastúca kriminalita
Domáce
Štátna pomoc pri hypotékach
Štátna pomoc pri hypotékach KONČÍ! Prechádza na banky: TAKTO to bude fungovať
Domáce
ekonóm Martin Kahanec
Budovanie dôvery vo vedu je strategicky dôležité pre napredovanie krajiny
Domáce
Ladislav Kamenický
Minister financií Kamenický očakáva bezproblémové schválenie budúcoročného štátneho rozpočtu
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ja by som naskôr volil vstup do NATO a až potom do EÚ, tvrdí Konakovič
Ja by som naskôr volil vstup do NATO a až potom do EÚ, tvrdí Konakovič
Správy
Členstvo v EÚ podporuje 65 % občanov Bosny a Herecegoviny
Členstvo v EÚ podporuje 65 % občanov Bosny a Herecegoviny
Správy
Poslanci schválili rozpočet na rok 2026
Poslanci schválili rozpočet na rok 2026
Správy

Domáce správy

Aktualizujeme Parlament dal bodku za
Parlament dal bodku za treťou konsolidáciou: Plénum nakoniec SCHVÁLILO zákon roka, matovičovci rozpútali búrku!
Domáce
EMOTÍVNY moment z Tatier!
EMOTÍVNY moment z Tatier! VIDEO Legendárny chatár Beránek opustil Chatu pod Rysmi za zvuku klavíra
Domáce
Proces s Ivom Petrášom
Proces s Ivom Petrášom obžalovaným zo znásilnenia študentky Sone odštartoval v Bratislave
Domáce
Zvolen chystá Vianočnú dedinu: Začala súťaž o stánky, ponúknu punč aj domáce výrobky
Zvolen chystá Vianočnú dedinu: Začala súťaž o stánky, ponúknu punč aj domáce výrobky
Banská Bystrica

Zahraničné

FOTO prezident USA Donald Trump
Americký prezident Trump podpísal s Austráliou dohodu o vzácnych zeminách a kritických mineráloch
Zahraničné
ropná rafinéria MOL
Obrovský požiar v rafinérii MOL pri Budapešti! Hasiči s plameňmi bojovali celú noc
Zahraničné
polícia zadržala muža, ktorý
Muž sa vyhrážal streľbou na letisku v Atlante: Polícia ho zadržala s puškou v aute
Zahraničné
Imigrantka znásilnila a brudálne
Desivý prípad otriasol Francúzskom: Imigrantka znásilnila a zavraždila Lolu (†12)! Príšerné detaily činu
Zahraničné

Prominenti

FOTO vnútri! Nicolas Sarkozy, Carla Bruni
Francúzsky exprezident nastúpil do basy: ŤAŽKÝ POHĽAD na utrápenú Carlu Bruni!
Zahraniční prominenti
Obrovská radosť hviezdy Mamy
Obrovská radosť hviezdy Mamy na prenájom: Už je z nej MAMA!
Domáci prominenti
Herec zo seriálu Plný
Herec zo seriálu Plný dom si zastal kolegyňu: Jej EX je hrozný NARCIS!
Zahraniční prominenti
Michal Hudák, Marián Čekovský
Slávik v Inkognite podpichol Čekyho: Keby vedel, čo povie Hudák, ostane ticho!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Sicílske mestečko zničilo zemetrasenie:
Sicílske mestečko zničilo zemetrasenie: Dnes patrí medzi najkrajšie v Taliansku
dromedar.sk
Prírodný zabijak rakoviny, ktorý
Prírodný zabijak rakoviny, ktorý prekonáva súčasné liečby: Vedci odhalili revolučné bunky! Koniec bežnej terapie?
Zaujímavosti
Nie všetky infarkty prichádzajú
Nie všetky infarkty prichádzajú náhle: TENTO tichý príznak by ste nemali ignorovať! Spoznáte ho aj vy?
Zaujímavosti
FOTO V austrálskej púšti dopadol
Panika v Austrálii! Neznámy objekt preťal oblohu a dopadol do púšte: Nikto sa ho nesmie dotknúť, ČO to vlastne je?
Zaujímavosti

Dobré správy

Prvá pomoc nie je
Myslíte si, že ovládate prvú pomoc? Tento KVÍZ preverí vaše vedomosti
Domáce
Pleťové séra dostali prestížne
Pleťové séra dostali prestížne ocenenia: Tieto patria u žien medzi úplne najobľúbenejšie
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
Kam sa uberá Slovensko? Mladých nezaujímajú prázdne reči, chcú, aby sa riešil najmä tento problém!
hashtag.sk
Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Domáce

Ekonomika

Dočkajú sa motoristi riešenia veľkého problému? Ráž prezradil smelé plány na opravu mostov!
Dočkajú sa motoristi riešenia veľkého problému? Ráž prezradil smelé plány na opravu mostov!
Koniec tajným pivám na PN-ke? Zamestnávatelia si môžu maródov rýchlo skontrolovať!
Koniec tajným pivám na PN-ke? Zamestnávatelia si môžu maródov rýchlo skontrolovať!
Protesty Slovenska nepomohli: Európa nás prehlasovala a zatvára kohútiky ruskému plynu!
Protesty Slovenska nepomohli: Európa nás prehlasovala a zatvára kohútiky ruskému plynu!
Dlho očakávaná pomoc je na ceste: Erik Tomáš predstavil opatrenia, ktoré pomôžu tisíckam rodín!
Dlho očakávaná pomoc je na ceste: Erik Tomáš predstavil opatrenia, ktoré pomôžu tisíckam rodín!

Šport

Začali fantasticky a on nemá dosť: Ronaldo si vyžiadal príchod barcelonskej hviezdy
Začali fantasticky a on nemá dosť: Ronaldo si vyžiadal príchod barcelonskej hviezdy
Ostatné
Futbalisti Liverpoolu na koberčeku? Klopp komentoval utrápené miliónové posily majstra
Futbalisti Liverpoolu na koberčeku? Klopp komentoval utrápené miliónové posily majstra
Premier League
Kloppovo tajomstvo po rokoch odhalené: Prečo nemecký velikán odmietol Manchester United?
Kloppovo tajomstvo po rokoch odhalené: Prečo nemecký velikán odmietol Manchester United?
Premier League
Celý život mal pred sebou: Americká hviezda zomrela vo veku 29 rokov
Celý život mal pred sebou: Americká hviezda zomrela vo veku 29 rokov
Ostatné

Auto-moto

TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
Klasické testy
Najväčšie derby jesene: Futbalové zápasy, ktoré rozhýbu stávky
Najväčšie derby jesene: Futbalové zápasy, ktoré rozhýbu stávky
Správy
Nový Jeep Compass aj na Slovensku. Hranatá novinka je väčšia a pokročilejšia
Nový Jeep Compass aj na Slovensku. Hranatá novinka je väčšia a pokročilejšia
Novinky
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Toto o sebe (ne)viete: Prečo poznanie svojich Gallup talentov zmení váš pracovný život
Toto o sebe (ne)viete: Prečo poznanie svojich Gallup talentov zmení váš pracovný život
Motivácia a produktivita
Známe spoločnosti rušia tisícky pracovných miest: Jeden z dôvodov prepúšťania vás prekvapí!
Známe spoločnosti rušia tisícky pracovných miest: Jeden z dôvodov prepúšťania vás prekvapí!
Aktuality
Prečo je práve jeseň ideálny čas na zmenu práce? Toto by ste mali vedieť, kým sa rozhodnete!
Prečo je práve jeseň ideálny čas na zmenu práce? Toto by ste mali vedieť, kým sa rozhodnete!
Získaj prácu
Zvýšte si šance na povýšenie: Takto sa pripravíte na výročné hodnotenie v práci
Zvýšte si šance na povýšenie: Takto sa pripravíte na výročné hodnotenie v práci
Kariérny rast

Varenie a recepty

Nestíhate? 12 receptov na jednoduché vianočné koláče, ktoré sú hotové do hodiny.
Nestíhate? 12 receptov na jednoduché vianočné koláče, ktoré sú hotové do hodiny.
Recept na najlepšie maďarské škvarkové pagáče pod slnkom. Cesto nadýchané a jemné ako pavučina.
Recept na najlepšie maďarské škvarkové pagáče pod slnkom. Cesto nadýchané a jemné ako pavučina.
Šalát z cvikly: Pochúťka plná vitamínov, rozžiari tanier aj náladu
Šalát z cvikly: Pochúťka plná vitamínov, rozžiari tanier aj náladu
Výber receptov
Plnená bravčová panenka: Recept na výborný rodinný obed
Plnená bravčová panenka: Recept na výborný rodinný obed
Bravčové mäso

Technológie

Tieto mimoriadne populárne telefóny Xiaomi to majú spočítané, nový Android 16 už nedostanú
Tieto mimoriadne populárne telefóny Xiaomi to majú spočítané, nový Android 16 už nedostanú
Xiaomi
Väčšia palebná sila, no nižšia váha. Zbrojovka Moog predstavila zbraňový systém, ktorý otvára armáde nové možnosti
Väčšia palebná sila, no nižšia váha. Zbrojovka Moog predstavila zbraňový systém, ktorý otvára armáde nové možnosti
Armádne technológie
Tieto funkcie má zapnuté v mobile takmer každý. Spôsobujú, že sa ti mobil vybíja rýchlejšie, než by mal
Tieto funkcie má zapnuté v mobile takmer každý. Spôsobujú, že sa ti mobil vybíja rýchlejšie, než by mal
Android
V aplikácii Google Mapy v Android Auto sa objavila funkcia, ktorá doteraz fungovala len na väčších displejoch
V aplikácii Google Mapy v Android Auto sa objavila funkcia, ktorá doteraz fungovala len na väčších displejoch
Android

Bývanie

Tieto rastliny zasaďte v októbri, kým prídu prvé mrazy. Budúcu sezónu vás potešia krajšou záhradou
Tieto rastliny zasaďte v októbri, kým prídu prvé mrazy. Budúcu sezónu vás potešia krajšou záhradou
To sa ešte zíde, vraveli na materiál a zbierali ho na dvore. Z kopy odpadu si architekti sami vyrobili lacnú saunu
To sa ešte zíde, vraveli na materiál a zbierali ho na dvore. Z kopy odpadu si architekti sami vyrobili lacnú saunu
Práce mal nominované na CE ZA AR, no pre ceny ich nerobí. Architekt Alan Prekop: Každý v umeleckej sfére o sebe pochybuje
Práce mal nominované na CE ZA AR, no pre ceny ich nerobí. Architekt Alan Prekop: Každý v umeleckej sfére o sebe pochybuje
Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)
Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)

Pre kutilov

Nepremeškajte zber hlohu! Viete, ako si z neho spravíte najlepší prírodný liek na srdce a imunitu?
Nepremeškajte zber hlohu! Viete, ako si z neho spravíte najlepší prírodný liek na srdce a imunitu?
Recepty
Ako si vybrať a založiť živý plot, ktorý vydrží desaťročia
Ako si vybrať a založiť živý plot, ktorý vydrží desaťročia
Záhrada
Máte radi zemiakové lokše? S týmto tradičným receptom ich krok za krokom zvládne aj začiatočník
Máte radi zemiakové lokše? S týmto tradičným receptom ich krok za krokom zvládne aj začiatočník
Recepty
Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Právne spory Angeliny Jolie a Brada Pitta ešte nie sú úplne ukončené: O aké detaily traumatizujúceho rozvodu sa Angelina podelila?
Zahraničné celebrity
Právne spory Angeliny Jolie a Brada Pitta ešte nie sú úplne ukončené: O aké detaily traumatizujúceho rozvodu sa Angelina podelila?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Parlament dal bodku za
Domáce
Parlament dal bodku za treťou konsolidáciou: Plénum nakoniec SCHVÁLILO zákon roka, matovičovci rozpútali búrku!
EMOTÍVNY moment z Tatier!
Domáce
EMOTÍVNY moment z Tatier! VIDEO Legendárny chatár Beránek opustil Chatu pod Rysmi za zvuku klavíra
Zima klope na dvere:
Domáce
Zima klope na dvere: Prvý sneh už o pár dní? Meteorológovia varujú pred dvomi zlomovými dátumami
Imigrantka znásilnila a brudálne
Zahraničné
Desivý prípad otriasol Francúzskom: Imigrantka znásilnila a zavraždila Lolu (†12)! Príšerné detaily činu

Ďalšie zo Zoznamu