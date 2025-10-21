Parlament dal bodku za treťou konsolidáciou: Plénum nakoniec SCHVÁLILO zákon roka, matovičovci rozpútali búrku!

BRATISLAVA - Verejnosť ostro sleduje dianie v parlamente, ktorý sa už niekoľko týždňov zaoberal konsolidáciou. Plénum jej dnes udelilo definitívnu bodku tým, že schválili rozpočet na rok 2026. Otáznikom bol do poslednej chvíle poslanec Hlasu-SD Ján Ferenčák, ktorý zmenil názor.
Ferenčák podľa Denníka N zmenil názor na schválenie štátneho rozpočtu po telefonáte s ministrom financií Ladislavom Kamenickým. "Rebel Hlasu" vraj dostal garancie, že ministerstvá v prvých mesiacoch rýchlo neminú vyčlenené prostriedky. Koalícia tak s hlasom Ferenčáka pohodlne schválila rozpočet so 79 hlasmi. Deficit verejných financií by mal v budúcom roku dosiahnuť 4,1 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), teda necelých 6 miliárd eur. Mal by tak klesnúť z tohtoročnej očakávanej úrovne 5 % HDP.
Rozpočet podľa predpokladov podporil aj poslanec Ferenčák.
Podľa predsedu PS Michala Šimečku ide o "najhorší rozpočet v histórii Slovenska". "Nedokážu urobiť ani to gesto, aby si znížili tie platy, ktoré majú dvojnásobné, to je gesto všetkým ľuďom na Slovensku," povedal Šimečka.
Rozpočet je postavený na vzdušných zámkoch, mieni Kišš
Opozičný poslanec Štefan Kišš za PS pred hlasovaním vládnych poslancov kritizoval, že schválili rozpočet na "vzdušných zámkoch". "Všetko to dokazuje to, že po 3 vlnách konsolidácie bude deficit v roku 2027 ešte vyšší, ako pri nástupe tejto vlády," odkázal vo faktickej poznámke. "Tento rozpočet je neobhájiteľný a zostáva aj neobhájený a Progresívne Slovensko bude proti nemu," dodal.
Svoj odmietavý postoj podporiť rozpočet neskôr vyjadrili aj ďalší opoziční predstavitelia ako Július Jakab z hnutia Slovensko, Marián Viskupič zo Slobody a Solidarity (SaS) a Jozef Hajko z Kresťanskodemokratického hnutia (KDH). Podporu balíčku v mene koaličných predstaviteľov a nezaradených poslancov deklaroval šéf klubu Smeru-SSD Ján Richter.
Tento rozpočet je ekonomický analfabetizmus, zaplatíme všetci vysokú cenu, odkázal vláde Viskupič
Viskupič vo vystúpení dokonca obvinil vládu z "ekonomického analfabetizmu". "Cena za taký rozpočet bude pre Slovensko, ale aj pre vás, vysoká. Vládnete tretí rok a nie je sa už na čo vyhovárať, strana SaS bude hlasovať proti," dodal.
Ešte krátko pred hlasovaním v treťom čítani sa do rozpravy prepracovali vystúpenia dvoch opozičných poslancov.
Hnutie Slovensko naťahuje hlasovanie
Ešte pred samotným schválením zákona sa však zákonne chytilo iniciatívy hnutie Slovensko a z opozície rozpútali rozpravu z množstvom faktických reakcií na predrečníkov, čo čas na schválenie zrejme oddiali. Niektorí vyslovili názor, že hlasovanie bude až o 17:00 hodine. Túto skutočnosť prezradil v rozprave aj poslanec Lukáš Bužo, ktorý dodal, že natiahnutím rozpravy až do 13:00 hodiny spôsobia, že hasovanie bude až podvečer.
Nakoniec sa tak nestalo a hlasovalo sa o 13:03.
Zmeny, ktoré poslanci schválili
- Exportno-importná banka (Eximbanka) SR v budúcom roku očakáva zisk po zdanení vo výške 370-tisíc eur, čo znamená nárast oproti očakávanej skutočnosti za rok 2025 o 0,5 percenta,
- Rozpočtová organizácia Ministerstva financií (MF) SR Úrad vládneho auditu sa zruší a jeho kompetencie sa presunú pod rezort financií, dôvodom je najmä úspora a konsolidácia verejných financií, ku ktorej dôjde znížením celkového limitu počtu zamestnancov kapitoly MF SR,
- ochrana spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb na diaľku sa zvýši,
- novela prinesie aj spresnenia a doplnenia v súvislosti s úpravou odloženého daňového záväzku, ako aj doplnenie pravidiel pre transparentné subjekty a reverzné hybridné subjekty,
- súdne a správne poplatky sa budú dať v budúcnosti platiť aj prostredníctvom technického vybavenia Štátnej pokladnice, nielen Slovenskej pošty ako doteraz,
- všetci predávajúci majú mať od budúceho roka povinnosť umožniť kupujúcim platiť bezhotovostne, konkrétny spôsob si určí predávajúci sám podľa charakteru predajného miesta. Jednou z možností bude aj formou QR kódu cez bankovú aplikáciu,
- od začiatku roka 2027 by mali mať firmy na Slovensku povinnosť vyhotovovať elektronické faktúry, s účinnosťou od 1. júla 2030 novela zavádza povinnosť pre platiteľov dane elektronicky oznamovať údaje pri tuzemskom dodaní tovarov a služieb,
- odolnosť bankového sektora na Slovensku by sa mala vďaka prevzatiu európskej smernice posilniť,
- Sociálna poisťovňa bude hospodáriť v budúcom roku so zdrojmi vo výške 16,425 miliardy eur, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 2,41 percenta, príjmy poisťovne dosiahnu 15,204 miliardy eur, z toho príjmy z poistného ekonomicky aktívneho obyvateľstva 12,578 miliardy eur.