Ferenčák sa má budúci týždeň stretnúť s lídrom Hlasu: Prebrať majú i jeho víziu

BRATISLAVA - Poslanec Národnej rady (NR) SR a člen koaličnej strany Hlas-SD Ján Ferenčák sa v stredu stretol s lídrom strany Matúšom Šutajom Eštokom. Nemali však podľa jeho slov dostatok času a stretnutie majú mať preto opäť budúci týždeň. Preberať na ňom majú i víziu Ferenčáka v rámci strany. Vyplýva to z jeho vyjadrenia pre novinárov v NR SR.
„Mal som stretnutie s predsedom strany Hlas s tým, že jeho tlačová beseda sa predĺžila a mal aj on, aj ja ďalší pracovný program. Bolo však nutné sa po tých mesiacoch stretnúť. Prejavil ochotu komunikovať, čo je veľmi pozitívne,“ povedal.
archívne video
Ferenčák avizoval, že so Šutajom Eštokom si preto dohodli ďalšie stretnutie. „Dohodli sme, že budúci týždeň si vyhradí niekoľko hodín priestor a aj ja,“ podotkol. Myslí si, že diskusia o politike a smerovaní strany nie je na päť ani desať minút.
Diskusia o vízii strany
Na budúci týždeň si tak majú prejsť celú víziu Ferenčáka v rámci strany a aj postoje Šutaja Eštoka. „No a necháme to otvorené, pretože buď sa naše vízie stretnú a pôjdeme spoločne, alebo sa nestretnú a už to necháme na osud,“ okomentoval poslanec.
Ferenčák bol pred časom kritikom pomerov v Hlase-SD spolu s odídencami Romanom Malatincom, Samuelom Migaľom a Radomírom Šalitrošom. Na rozdiel od trojice Ferenčák v strane ostal. Na júnovom sneme Hlasu vyzval na sebareflexiu strany.