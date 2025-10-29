MIMORIADNE Teroristi zaútočili na nemocnicu: WHO hovorí o 460 mŕtvych!

FAŠIR - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) je zdesená správami o zabití viac ako 460 pacientov a ich sprievode v pôrodnici v sudánskom Fašire, uviedol šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Mesto Fášir, poslednú baštu sudánskej armády v západosúdánskom regióne Darfúr, dobyli minulý týždeň po viac ako ročnom obliehaní protivládnej polovojenskej Jednotky rýchlej podpory (RSF). Odvtedy sú odtiaľ hlásené početné prípady mimosúdnych popráv a etnicky motivovaného násilia.
Útok bol doslova šokujúci. WHO už predtým zaznamenala v Sudáne celkovo 185 útokov na zdravotnícke zariadenia, ktoré mali za následok 1 204 úmrtí a 416 zranení. Informuje o tom nemecký Bild.
Dva roky trvajúcu občiansku vojnu medzi sudánskou armádou a RSF označujú medzinárodné organizácie za jednu z najväčších humanitárnych kríz posledných rokov. Sudánske ľudskoprávne organizácie dlhodobo obviňujú armádu aj RSF z cielených útokov proti civilistom a civilnej infraštruktúre.
V sudánskej vojne podľa agentúry AP doteraz zahynuli desiatky tisíc civilistov. Podľa aktuálnych údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) muselo od začiatku bojov opustiť domovy takmer 12 miliónov obyvateľov tejto zhruba päťdesiatmiliónovej krajiny. V decembri 2024 Výbor pre kontrolu hladomoru (FRC) oznámil, že do piatich oblastí Sudánu sa rozšíril hladomor.