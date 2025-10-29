Streda29. október 2025, meniny má Klára, Kiara, zajtra Šimon, Simon, Simona

MIMORIADNE Teroristi zaútočili na nemocnicu: WHO hovorí o 460 mŕtvych!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Topky)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc
ČTK

FAŠIR - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) je zdesená správami o zabití viac ako 460 pacientov a ich sprievode v pôrodnici v sudánskom Fašire, uviedol šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Mesto Fášir, poslednú baštu sudánskej armády v západosúdánskom regióne Darfúr, dobyli minulý týždeň po viac ako ročnom obliehaní protivládnej polovojenskej Jednotky rýchlej podpory (RSF). Odvtedy sú odtiaľ hlásené početné prípady mimosúdnych popráv a etnicky motivovaného násilia.

Útok bol doslova šokujúci. WHO už predtým zaznamenala v Sudáne celkovo 185 útokov na zdravotnícke zariadenia, ktoré mali za následok 1 204 úmrtí a 416 zranení. Informuje o tom nemecký Bild. 

Dva roky trvajúcu občiansku vojnu medzi sudánskou armádou a RSF označujú medzinárodné organizácie za jednu z najväčších humanitárnych kríz posledných rokov. Sudánske ľudskoprávne organizácie dlhodobo obviňujú armádu aj RSF z cielených útokov proti civilistom a civilnej infraštruktúre.

V sudánskej vojne podľa agentúry AP doteraz zahynuli desiatky tisíc civilistov. Podľa aktuálnych údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) muselo od začiatku bojov opustiť domovy takmer 12 miliónov obyvateľov tejto zhruba päťdesiatmiliónovej krajiny. V decembri 2024 Výbor pre kontrolu hladomoru (FRC) oznámil, že do piatich oblastí Sudánu sa rozšíril hladomor.

Viac o téme: NemocnicaPôrodnicaZabitíútok SudánWHOFašir
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

mesto al-Fášir v regióne
Sudánska armáda ustúpila z mesta al-Fášir: Kontrolu prevzali polovojenské Sily rýchlej podpory
Zahraničné
Izrael opäť útočil na
Izrael opäť útočil na území Libanonu! O život prišli traja ľudia: OSN žiada pre civilistov bezpečný odchod
Zahraničné
Obsadili veliteľstvo armády v
Obsadili veliteľstvo armády v al-Fáširi! Sudánske Sily rýchlej podpory to tvrdia
Zahraničné
Juraj Blanár
Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie: Musí však splniť a dodržať stanovené podmienky a pravidlá
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Medzinárodná protidrogová akcia Linea: Tisíce kilogramov kokaínu za 175 miliónov eur
Medzinárodná protidrogová akcia Linea: Tisíce kilogramov kokaínu za 175 miliónov eur
Správy
Hagara o zmenách v krasokorčuľovaní od čias Nepelu
Hagara o zmenách v krasokorčuľovaní od čias Nepelu
Zoznam TV
Adam Hagara: Na nakrúcaní NEPELU bolo najťažšie toto!
Adam Hagara: Na nakrúcaní NEPELU bolo najťažšie toto!
Zoznam TV

Domáce správy

Na snímke sprava predseda
Lekárske odborové združenie volá po konci Alexandra Mayera vo funkcii riaditeľa UNB
Domáce
Minister zdravotníctva SR Kamil
Kamil Šaško predstavil vládne kroky na podporu kúpeľníctva
Domáce
FOTO Tisíce kilogramov kokaínu za
Tisíce kilogramov kokaínu za 175 miliónov v Karibiku! STOPY vedú až na Slovensko: Veľká medzinárodná operácia
Domáce
Kremničania prekvapili: Za deväť mesiacov vytriedili rekordné množstvo odpadu
Kremničania prekvapili: Za deväť mesiacov vytriedili rekordné množstvo odpadu
Banská Bystrica

Zahraničné

Ilustračné foto
Z Európy sa stiahne 2. pešia brigádna skupinu 101. výsadkovej divízie armády USA
Zahraničné
Ilustračné foto
Poľsko v reakcii na hybridnú vojnu zmodernizuje pohraničnú stráž za 660 miliónov eur
Zahraničné
Ilustračné foto
Lekári bez hraníc dostali od Líbye príkaz opustiť krajinu do 9. novembra
Zahraničné
OTRASNÉ! V Strakoniciach vyčíňal
OTRASNÉ! V Strakoniciach vyčíňal MANIAK: Kozu nalákal na jablká a potom ju ZNEUŽIL! Zviera utrpelo zranenia
Zahraničné

Prominenti

Medzi Dorotou Nvotovou a
Kauza Nepál pokračuje! Separ vracia Nvotovej úder: Toto Dorote odkazuje...
Domáci prominenti
Po obnovenom vzťahu ďalší
Po obnovenom vzťahu ďalší ROZCHOD: Prominentému páru NEVYŠLA ani druhá šanca!
Zahraniční prominenti
Hrob Karola Duchoňa (†35):
Hrob Karola Duchoňa (†35): Veľké ZMENY tesne pred Dušičkami!
Domáci prominenti
Little Mix
Ničivý HURIKÁN Melissa zasiahol aj Jamajku: STRACH slávnej speváčky... Má tam svoju rodinu!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Radikálny krok škôl priniesol
Radikálny krok škôl priniesol prekvapivé výsledky: Úplný zákaz mobilov v triedach! Funguje to... alebo len naoko?
Zaujímavosti
Revolúcia v cestovaní: Čoraz
Revolúcia v cestovaní: Čoraz viac ľudí lieta úplne bez batožiny
dromedar.sk
FOTO Pobrežie sa zmenilo na
Desivá scenéria na obľúbenej pláži šokovala obyvateľov: Tisíce mŕtvych rýb pokryli pobrežie! Čo ich zabilo?
Zaujímavosti
FOTO Vedci posúvajú hranice: Muž
Vedci posúvajú hranice: Muž s prasacou obličkou prežil dlhšie než ktokoľvek predtým! Teraz nastal ZVRAT
Zaujímavosti

Dobré správy

Toto jednoducho treba zažiť:
Toto jednoducho treba zažiť: Rakúske Alpy majú svahy, aké Slovensko nikdy nevidelo!
hashtag.sk
Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk
15-tisíc nájomných bytov, 680
15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?
Domáce

Ekonomika

Koniec nekonečného príbehu, motoristi dostanú vianočný darček: Ráž prezradil termín otvorenia tunela Višňové! (foto)
Koniec nekonečného príbehu, motoristi dostanú vianočný darček: Ráž prezradil termín otvorenia tunela Višňové! (foto)
Stop ťažkej práci: Slováci sú jednotní, odchod do dôchodku má mať hranicu! (prieskum)
Stop ťažkej práci: Slováci sú jednotní, odchod do dôchodku má mať hranicu! (prieskum)
365.bank prináša mimoriadnu jesennú ponuku hypoték s úrokom už od 3,25 % ročne
365.bank prináša mimoriadnu jesennú ponuku hypoték s úrokom už od 3,25 % ročne
Koniec percentám? Minister Tomáš zvažuje revolúciu v zvyšovaní dôchodkov!
Koniec percentám? Minister Tomáš zvažuje revolúciu v zvyšovaní dôchodkov!

Šport

ŠK SFM Senec – MŠK Žilina: Online prenos zo 4. kola Slovnaft Cupu
ŠK SFM Senec – MŠK Žilina: Online prenos zo 4. kola Slovnaft Cupu
Slovnaft Cup
KFC Komárno – ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z dohrávky 3. kola Niké ligy
KFC Komárno – ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z dohrávky 3. kola Niké ligy
Niké liga
FC Spartak Trnava – FC Košice: Online prenos z dohrávky 4. kola Niké ligy
FC Spartak Trnava – FC Košice: Online prenos z dohrávky 4. kola Niké ligy
Niké liga
FOTO Slovenskú reprezentáciu povedie víťaz Ligy majstrov a vicemajster Európy: Teším sa na túto výzvu
FOTO Slovenskú reprezentáciu povedie víťaz Ligy majstrov a vicemajster Európy: Teším sa na túto výzvu
Malý futbal

Auto-moto

Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Predstavujeme
Pošta spúšťa novinku. Na všetkých pobočkách kúpite aj lístok na...
Pošta spúšťa novinku. Na všetkých pobočkách kúpite aj lístok na...
Doprava
Keď chceš Ferrari ako za mladi, ale rýchle ako tie dnešné a máš veľa peňazí...
Keď chceš Ferrari ako za mladi, ale rýchle ako tie dnešné a máš veľa peňazí...
Novinky
Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Brigády v redakcii: Skvelá príležitosť pre študentov a začínajúcich novinárov
Brigády v redakcii: Skvelá príležitosť pre študentov a začínajúcich novinárov
Zaujímavé pracovné ponuky
Chcete vyťažiť zo svojich zamestnancov maximum? Začnite sa riadiť pravidlom 10-80-10!
Chcete vyťažiť zo svojich zamestnancov maximum? Začnite sa riadiť pravidlom 10-80-10!
Pre zamestnávateľov
Premýšľajte ako Elon Musk: Zložité problémy začnite riešiť pomocou tohto princípu!
Premýšľajte ako Elon Musk: Zložité problémy začnite riešiť pomocou tohto princípu!
Motivácia a inšpirácia
Akčné ženy: Rovnosť začína doma, pokračuje v práci a končí tam, kde sa o nej prestane hovoriť
Akčné ženy: Rovnosť začína doma, pokračuje v práci a končí tam, kde sa o nej prestane hovoriť
Kariera.sk TS

Varenie a recepty

Najlepšie vianočné cestá od pani Margitky. Pistáciové, strojčekové, linecké cesto pripravené dopredu.
Najlepšie vianočné cestá od pani Margitky. Pistáciové, strojčekové, linecké cesto pripravené dopredu.
Klasika, ktorá nikdy nesklame. 15 najlepších receptov na tradičné vianočné koláče.
Klasika, ktorá nikdy nesklame. 15 najlepších receptov na tradičné vianočné koláče.
Ako upiecť hus? Vyčarujte mäso, ktoré sa rozpadá pod vidličkou
Ako upiecť hus? Vyčarujte mäso, ktoré sa rozpadá pod vidličkou
Rady a tipy
Hubová omáčka ako z reštaurácie: Toto je recept, ktorý si zapíšete
Hubová omáčka ako z reštaurácie: Toto je recept, ktorý si zapíšete
Výber receptov

Technológie

Nie je to vtip: Namiesto čipov do počítačov si možno budeme kupovať hríby. Vedci vytvorili „hubový čip“, ktorý funguje ako mozog
Nie je to vtip: Namiesto čipov do počítačov si možno budeme kupovať hríby. Vedci vytvorili „hubový čip“, ktorý funguje ako mozog
Technológie
Hackeri zo Severnej Kórei brutálne zasiahli európsky obranný priemysel. Najviac ich zaujímajú drony, hovorí ESET
Hackeri zo Severnej Kórei brutálne zasiahli európsky obranný priemysel. Najviac ich zaujímajú drony, hovorí ESET
Bezpečnosť
POZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedel
POZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedel
Bezpečnosť
Bill Gates hovorí veci, ktoré klimatickí aktivisti nechcú počuť. Ak má pravdu, čaká nás tvrdé prebudenie
Bill Gates hovorí veci, ktoré klimatickí aktivisti nechcú počuť. Ak má pravdu, čaká nás tvrdé prebudenie
Správy

Bývanie

Pôsobí skoro nenápadne, no pozrite sa lepšie. Dom na konci cesty je taký pohodlný, že z neho škoda odchádzať
Pôsobí skoro nenápadne, no pozrite sa lepšie. Dom na konci cesty je taký pohodlný, že z neho škoda odchádzať
Neviete už, ako spracovať tekvice? 5+ skvelých tipov, ako ich zužitkovať, a niektoré ste zrejme ešte neskúšali!
Neviete už, ako spracovať tekvice? 5+ skvelých tipov, ako ich zužitkovať, a niektoré ste zrejme ešte neskúšali!
Tomu sa hovorí maximálne využitie miesta! Na 26 m2 majú súkromnú spálňu, všetky spotrebiče i miesto pre hostí
Tomu sa hovorí maximálne využitie miesta! Na 26 m2 majú súkromnú spálňu, všetky spotrebiče i miesto pre hostí
Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie
Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie

Pre kutilov

Držte sa tohto postupu a odvzdušnenie radiátora zvládnete bez problémov aj sami
Držte sa tohto postupu a odvzdušnenie radiátora zvládnete bez problémov aj sami
Vykurovanie
Zber a skladovanie tekvíc: Ako ich uchovať čerstvé a chutné až do Vianoc
Zber a skladovanie tekvíc: Ako ich uchovať čerstvé a chutné až do Vianoc
Zelenina a ovocie
Zachoval spomienku rodičov a vytvoril unikátny kúsok nábytku. Starú obývaciu stenu prerobil na nový poklad z dreva
Zachoval spomienku rodičov a vytvoril unikátny kúsok nábytku. Starú obývaciu stenu prerobil na nový poklad z dreva
Nábytok
Ako upiecť kačicu? Jemné mäso a chrumkavá koža – to je kombinácia, ktorej neodoláte!
Ako upiecť kačicu? Jemné mäso a chrumkavá koža – to je kombinácia, ktorej neodoláte!
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Erotická energia znamení: Takto prejavujete vášeň aj keď o tom nehovoríte
Partnerské vzťahy
Erotická energia znamení: Takto prejavujete vášeň aj keď o tom nehovoríte
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
OTRASNÉ! V Strakoniciach vyčíňal
Zahraničné
OTRASNÉ! V Strakoniciach vyčíňal MANIAK: Kozu nalákal na jablká a potom ju ZNEUŽIL! Zviera utrpelo zranenia
Tisíce kilogramov kokaínu za
Domáce
Tisíce kilogramov kokaínu za 175 miliónov v Karibiku! STOPY vedú až na Slovensko: Veľká medzinárodná operácia
MIMORIADNE Teroristi zaútočili na
Zahraničné
MIMORIADNE Teroristi zaútočili na nemocnicu: WHO hovorí o 460 mŕtvych!
ŠOK neďaleko Trnavy: Miestni
Domáce
ŠOK neďaleko Trnavy: Miestni hlásia streľbu a polícia je v pohotovosti, zranený je len 20-ročný mladík!

Ďalšie zo Zoznamu