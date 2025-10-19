Nedeľa19. október 2025, meniny má Kristián, zajtra Vendelín

Blanár prijme na Slovensku ministra zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny Konakoviča

BRATISLAVA - Na Slovensko pricestuje minister zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny Elmedin Konakovič. V utorok (21. 10.) ho privíta v Bratislave minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Informovali o tom z komunikačného odboru rezortu diplomacie. Po skončení oficiálnych rokovaní avizovali spoločnú tlačovú konferenciu ministrov.

„Oficiálna návšteva ministra Elmedina Konakoviča bude jeho prvou návštevou SR a nadviaže na veľmi dobré bilaterálne vzťahy, ktoré Slovensko dlhodobo udržiava s Bosnou a Hercegovinou,“ uviedli z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Priblížili, že rokovania ministrov sa zamerajú na podporu európskej perspektívy Bosny a Hercegoviny, posilnenie spolupráce v oblasti krízového manažmentu, migrácie či rozvojovej pomoci. Osobitnú pozornosť majú venovať hospodárskym témam vrátane investícií, zelených technológií, moderných služieb a cestovného ruchu.

