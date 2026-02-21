Sobota21. február 2026, meniny má Eleonóra, zajtra Etela

Pripomíname si smutné výročie: Osem rokov od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej!

Na snímke drevený kríž s fotografiou investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Zobraziť galériu (2)
Na snímke drevený kríž s fotografiou investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. (Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - V kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej spred ôsmich rokov musí byť po opakovaných súdnych procesoch dosiahnutá spravodlivosť. Je to nevyhnutné pre celú spoločnosť. Myslí si to generálny prokurátor SR Maroš Žilinka, ktorý to pri príležitosti ôsmeho výročia vraždy uviedol na sociálnej sieti.

„Dnes si pripomíname ôsme výročie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Tragickej udalosti, ktorá zásadným spôsobom otriasla spoločnosťou, ale najmä zasiahla do života rodín oboch mladých ľudí. A tak sa natíska otázka, či po opakovaných súdnych procesoch tu je nádej na dosiahnutie spravodlivosti. Moja odpoveď, ako človeka, ktorý mal byť na muške ako prvý, je: Verím, že sa tak stane a musí sa tak stať. Je to nevyhnutné nielen pre celú spoločnosť, ale najmä pre rodičov, ktorí stratili to najcennejšie, čo mali,“ uviedol Žilinka.

 
 

Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta. V prípade sú právoplatné tri rozsudky. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne. V prípade objednávky vraždy čelí obžalobe dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na Špecializovaný trestný súd.

Pamätník slobody slova by mohol byť dokončený v máji

Pamätník slobody slova, ktorý vzniká vo Veľkej Mači na mieste, kde stál dom zavraždeného Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, by mohol byť dokončený v máji. Základy pamätníka sú hotové, uskutočniť sa má výstavba a vybetónovanie častí, ktoré sú nad povrchom. V sobotu pri príležitosti ôsmeho výročia vraždy uviedol jeden z tvorcov návrhu Vít Halada.

Halada ozrejmil, že už samotné zadanie verejnej súťaže na návrh bolo, aby pozemok bol prázdny. „Aby žiadne stopy po tragédii neboli prítomné,“ ozrejmil s tým, že návrh Záhrada pracuje s jednoduchým gestom šikmej záhrady, naklonením roviny, ktorá ukazuje, že sa niečo stalo, že je niečo vychýlené. „Keď ste na pozemku, tak vidíte v zadnej časti zdvihnutú rovinu, kdežto naopak v prednej časti, kde bol dom a miesto tragédie, sa rovina dostáva pod úroveň terénu. Návštevník v budúcnosti bude môcť vstúpiť pod terén do tmavšieho priestoru plného iných zvukov, vlhkosti, bude cítiť, že nie je v tom prostredí, z ktorého prišiel,“ dodal. Návštevníci budú mať súčasne možnosť pozrieť sa do záhrady smerom na zdvihnutý horizont. „To dáva akoby druhú časť celého zážitku, že sa môžeme prejsť a ocitnúť sa na obidvoch rovinách a začať si uvedomovať, že niektoré veci nás ovplyvňujú viac, ako by sme chceli,“ doplnil.

Vo Veľkej Mači sa v sobotu súčasne uskutočnil pietny akt kladenia vencov. Otec Jána Kuciaka, Jozef Kuciak uviedol, že podobnú situáciu nepraje zažiť nikomu. V spravodlivosť súdneho procesu už prestáva veriť. „Náš súdny systém je nastavený tak, že obžalovaní majú všetky možné práva a poškodení nič. To je asi tak všetko, čo si teraz myslím o spravodlivosti,“ skonštatoval. Doplnil, že každý má právo aj na chyby, aj na to, aby sa mohol zmeniť. „Ale vždy tam musí byť nejaký prerod v ňom samom,“ zhrnul.

Na snímke zľava Jozef Kuciak a Jana Kuciaková, rodičia zavraždeného novinára Jána Kuciaka, sa účastnia na pietnom kladení vencov pri príležitosti 8. výročia vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej v obci Veľká Mača.
Zobraziť galériu (2)
Na snímke zľava Jozef Kuciak a Jana Kuciaková, rodičia zavraždeného novinára Jána Kuciaka, sa účastnia na pietnom kladení vencov pri príležitosti 8. výročia vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej v obci Veľká Mača.  (Zdroj: TASR/Krisýna Peštová)

Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič pri tejto príležitosti spomenul, že kraj uvažuje o zriadení stálej expozície predmetov, ktoré sa v dome Jána Kuciaka nachádzali, vo Vlastivednom múzeu v Galante. „Niektoré artefakty, najmä symbolická brána, je súčasťou zbierkových predmetov múzea a budeme sa rozprávať o zriadení stálej expozície,“ ozrejmil. K odhaleniu samotného pamätníka verejnosti by podľa neho malo dôjsť v lete.

Opozícia si pripomenula výročie vraždy

„Tragická vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej otriasla celou krajinou. Bola útokom na slobodu slova, na spravodlivosť a na samotné základy právneho štátu. Osem rokov po tomto zločine však stále nemáme právoplatný rozsudok. Pre blízkych Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej je toto čakanie na spravodlivosť zničujúce,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling. Strana zároveň pripomenula, že vražda bola dôsledkom prostredia, v ktorom sa korupcia dostala na najvyššie miesta v štáte.

Čaučík vyhlásil, že slušná a spravodlivá spoločnosť nevzniká sama. „Tvoríme ju my,“ dodal. Vo videu uviedol, že odkaz Jána a Martiny je veľmi aktuálny aj v týchto dňoch. „Žije v každodenných rozhodnutiach každého z nás - keď sa pýtame, keď nám nie je ľahostajné, keď sa ozveme,“ myslí si.

Remišová vyhlásila, že o život Kuciaka a Kušnírovú pripravil zločinecký systém napojený na vrcholovú politiku, ktorý si myslel, že za svoje zločiny nebude musieť niesť zodpovednosť.

„Osem rokov uplynulo od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Rodiny stále čakajú na spravodlivosť a mocní v tejto krajine sa tvária, že sa ich to netýka. Naopak, ešte pritvrdzujú,“ pripomenulo na sociálnej sieti PS s tým, že mocní útočia na novinárov, na Ústavný súd SR a rozkladajú inštitúcie, ktoré nás chránia pred mafiou a zločincami. „Toto sa musí skončiť. Ján Kuciak a Martina Kušnírová zomreli, lebo zločinci mali pocit, že môžu všetko. Aj vziať ľudský život. Nezabudnime na nich,“ zdôraznilo opozičné hnutie.

Odvaha Kuciaka zostáva vzorom pre novinárov v celej Európe

Predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová si v sobotu pripomenula ôsme výročie vraždy slovenského investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Zároveň poukázala na odkaz Kuciaka a maltskej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej, ktorých odvaha podľa nej zostáva inšpiráciou pre novinárov naprieč Európou.

„Pred ôsmimi rokmi Európou otriasli vraždy mladého novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej na Slovensku,“ napísala šéfka europarlamentu na sociálnej sieti X. Pripomenula, že ich zavraždenie nasledovalo len niekoľko mesiacov po atentáte na investigatívnu novinárku Caruanovú Galiziovú. „Ich odvaha zostáva vzorom pre novinárov na celom kontinente, ktorí riskujú všetko, aby odhalili pravdu a ochránili naše demokracie. Ich hlasy neboli umlčané a ich odkaz zostáva neochvejný,“ zakončila Metsolová.

Výročie vraždy Kuciaka a Kušnírovej si pripomenú po celom Slovensku, ako aj v Prahe, Bruseli, Krakove, Amsterdame, Helsinkách, Berlíne, Londýne či v Kodani.

Na vraždu Jána a Martiny nesmie Slovensko zabudnúť

Na vraždu investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej nesmie krajina zabudnúť. Aj po ôsmich rokoch je ich smrť pripomienkou, ako dôležité je chrániť pravdu, spravodlivosť a ľudské práva - nielen slovami, ale aj konkrétnymi činmi. Na sociálnej sieti to v deň ôsmeho výročia vraždy uviedol verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.

„Ich násilná smrť zdôraznila kľúčový význam ochrany novinárov, slobody tlače a prejavu, najmä v kontexte ochrany demokracie a právneho štátu. Slovensko sa v minuloročnom rebríčku medzinárodného indexu slobody tlače, ktorý zostavuje organizácia Reportéri bez hraníc, umiestnilo na 38. mieste, čo predstavuje pokles z 29. miesta v roku 2024. Tento vývoj je potrebné vnímať ako vážne upozornenie, že sloboda médií si vyžaduje neustálu ochranu a pozornosť,“ uviedol Dobrovodský.

 
 

Pripomenul, že Slovensko okrem vraždy novinára zažilo aj ďalšie dva prípady, keď novinári zmizli - P. Rýpal v roku 2008 a M. Pejko z roku 2015. „Skutočnosť, že tieto prípady dodnes nemajú jasné odpovede, podčiarkuje riziká, ktorým môžu novinári a novinárky čeliť pri svojej práci,“ upozornil ombudsman. Ako doplnil, odkaz Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej je dôležité pripomínať a pokračovať v úsilí o budovanie spravodlivej a demokratickej spoločnosti.

Viac o téme: VýročieVraždaJán KuciakMartina Kušnírová
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Odkaz Kuciaka a Kušnírovej:
Odkaz Kuciaka a Kušnírovej: Podľa opozície je záväzkom chrániť právny štát
Domáce
FOTO Marian Kočner
Kočnerove slová v Pezinku: Chystá sa prehovoriť! Súdu poslal jasný odkaz a žiada špeciálnu techniku
Domáce
Marian Kočner
Dnes má súd v kauze vraždy Jána Kuciaka pokračovať výsluchom Mariana Kočnera
Domáce
Robert Fico
Veľké plány Fica na odchod z politiky?! Premiér vraj koalícii sľúbil, že bude kandidovať za ústavného sudcu
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vtedy a teraz! Spoznáte túto ženu na starej fotke? Dnes má 73, ale stále vyzerá ako mladica
Vtedy a teraz! Spoznáte túto ženu na starej fotke? Dnes má 73, ale stále vyzerá ako mladica
Prominenti
Záznam zo zemetrasenia v okolí Šamorína
Záznam zo zemetrasenia v okolí Šamorína
Správy
Štrajk odborárov KIA na Námestí Andreja Hlinku v Žiline
Štrajk odborárov KIA na Námestí Andreja Hlinku v Žiline
Správy

Domáce správy

FOTO Dramatické chvíle na svahoch:
Dramatické chvíle na svahoch: Záchranársky vrtuľník zasahoval pri štyroch zranených lyžiaroch
Domáce
Prečo u nás došlo
Prečo u nás došlo k ZEMETRASENIU? Odborníci vysvetlili príčiny! Ešte nemusí byť KONIEC, hrozba otrasov
Domáce
Smer podporí 5-ročné volebné
Smer podporí 5-ročné volebné obdobie: SaS hovorí o riziku, žiada poctivú diskusiu
Domáce
Ministerstvo vnútra radí: Ako sa správne chrániť pri zemetrasení? Na toto si dajte pozor
Ministerstvo vnútra radí: Ako sa správne chrániť pri zemetrasení? Na toto si dajte pozor
Bratislava

Zahraničné

Černobyľ po 40 rokoch:
Černobyľ po 40 rokoch: Vzácne kone Przewalského sa rozmnožili, no hrozí im zabitie mínami
dromedar.sk
Emmanuel Macron
Francúzsko pred zhromaždením na podporu Deranquea v napätí: Macron vyzýva na zachovanie pokoja
Zahraničné
Ilustračné foto
Po zemetrasení v Afganistane hlásia úrady malé škody a jednu zranenú osobu
Zahraničné
Ilustračné foto
Hrozba trestu smrti v Iráne: Najmenej 30 osôb čelí popravám po masových protestoch
Zahraničné

Prominenti

Emma Tekelyová
Vtedy a teraz! Spoznáte známu moderátorku na starej fotke? Dnes má 73 a stále vyzerá ako mladica
Domáci prominenti
Zendaya
Obľúbená herečka zapálila bulvárny oheň: Snubný diamant vymenila za ZLATÚ OBRÚČKU! Tajná svadba?
Zahraniční prominenti
Česko-Slovenský ples, Erika Barkolová
Eriku Barkolovú donútili KOPAČKY od frajera schudnúť: Vyfintená na plese so záhadným MUŽOM!
Domáci prominenti
Premiéra filmu Duchoň, manželia
Nádherná manželka Ondreja Kandráča: Bude z nej MODERÁTORKA? Aha, čo odhalil muzikant!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Na železničnej stanici sa
Nečakaný pasažier na železničnej stanici: HUS nevedela nastúpiť do vlaku a majiteľ už sedel vo vlaku! Ako to dopadlo?
Zaujímavosti
Mama Cat
Najvernejšiu zamestnankyňu vyhodili pre prísne pravidlá: Pozrite sa, KTO prišiel o prácu! Zákazníci spisujú PETÍCIU
Zaujímavosti
Talianov baví vtipné VIDEO:
Talianov baví vtipné VIDEO: Na ihrisko vtrhli diviaky, hrajú sa ako my
dromedar.sk
FOTO Chcela ju predať za
Chcela ju predať za PÁR DROBNÝCH, no v deň 91. narodenín prišiel šok: Stará nádoba z terasy má hodnotu LUXUSNÉHO auta!
Zaujímavosti

Dobré správy

Preverte svoje vedomosti aj
Netradičný KVÍZ vám dá zabrať: Viete, čo má v ponuke známa slovenská značka?
Domáce
ZOH 2026 Slovensko sa
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
sportky.sk
Muži by sa nemali
5 signálov, pri ktorých by mali muži spozornieť: Čo robiť, ak trápia aj vás?
Domáce
ZOH 2026 ANKETA Od
ZOH 2026 ANKETA Od Šťastného po Slafkovského: Kto je podľa vás najlepším slovenským hokejistom na ZOH?
sportky.sk

Ekonomika

Miliónová investícia do vzdelávania na východe Slovenska: Čo hovoríte na vynovené gymnázium v Michalovciach? (foto)
Miliónová investícia do vzdelávania na východe Slovenska: Čo hovoríte na vynovené gymnázium v Michalovciach? (foto)
Ste pozorný vodič? Otestujte sa, ako dobre poznáte značky na slovenských cestách! (kvíz)
Ste pozorný vodič? Otestujte sa, ako dobre poznáte značky na slovenských cestách! (kvíz)
Obrovský zvrat v Trumpových clách: Najvyšší súd väčšinu jeho rozhodnutí zrušil, budú musieť vrátiť miliardy!
Obrovský zvrat v Trumpových clách: Najvyšší súd väčšinu jeho rozhodnutí zrušil, budú musieť vrátiť miliardy!
Chorvátsko stoplo ruskú ropu pre Maďarsko a Slovensko: Hovoria o vážnej rane Putinovým užitočným idiotom!
Chorvátsko stoplo ruskú ropu pre Maďarsko a Slovensko: Hovoria o vážnej rane Putinovým užitočným idiotom!

Šport

ZOH 2026 VIDEO len pre silné povahy: V Miláne tuhla krv v žilách, Poľku odnášali s porezanou tvárou
ZOH 2026 VIDEO len pre silné povahy: V Miláne tuhla krv v žilách, Poľku odnášali s porezanou tvárou
ZOH 2026 Miláno Cortina
VIDEO ZOH 2026 Obrovská dráma až do konca: Dominancia Francúzska, Česko siahalo na senzáciu
VIDEO ZOH 2026 Obrovská dráma až do konca: Dominancia Francúzska, Česko siahalo na senzáciu
ZOH 2026 Miláno Cortina
VIDEO ZOH 2026 Neuveriteľný moment! Unikátny prepis histórie sa zdal totálne nemožný, ale všetko je inak
VIDEO ZOH 2026 Neuveriteľný moment! Unikátny prepis histórie sa zdal totálne nemožný, ale všetko je inak
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Országh proti USA nespokojný s viacerými vecami: Takýto zápas sme doteraz ešte nehrali
ZOH 2026 Országh proti USA nespokojný s viacerými vecami: Takýto zápas sme doteraz ešte nehrali
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
Novinky
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Tipy a triky
FOTO + VIDEO: Nuda v aute? Škoda má riešenie: Tetris!
FOTO + VIDEO: Nuda v aute? Škoda má riešenie: Tetris!
Novinky
Žerie auto v zime viac? 7 príčin, ktoré nie sú len o mraze
Žerie auto v zime viac? 7 príčin, ktoré nie sú len o mraze
Správy

Kariéra a motivácia

Pracujete vo výrobe? Takto môžete posunúť svoju kariéru a zvýšiť si príjem
Pracujete vo výrobe? Takto môžete posunúť svoju kariéru a zvýšiť si príjem
Prostredie práce
LinkedIn nie je pre každého: Ktoré profesie na tejto sieti (takmer) nenájdete?
LinkedIn nie je pre každého: Ktoré profesie na tejto sieti (takmer) nenájdete?
Hľadám prácu
Práca snov nemusí byť vo vašom meste. Objavte, ako začať online už dnes
Práca snov nemusí byť vo vašom meste. Objavte, ako začať online už dnes
Získaj prácu
5 hackov, ktoré vám výrazne zvýšia šance na super prácu
5 hackov, ktoré vám výrazne zvýšia šance na super prácu
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Už žiadna suchá bábovka. Vďaka tvarohu bude dokonale jemná.
Už žiadna suchá bábovka. Vďaka tvarohu bude dokonale jemná.
Neodolateľne vláčny a plný chuti: Trojfarebný koláč s citrónovo-punčovou arómou.
Neodolateľne vláčny a plný chuti: Trojfarebný koláč s citrónovo-punčovou arómou.
Závin z jogurtového cesta: Krehký, vláčny a bez naťahovania
Závin z jogurtového cesta: Krehký, vláčny a bez naťahovania
Výber receptov
Rezne v zemiakovom cestíčku: Najčastejšia chyba pri ich príprave
Rezne v zemiakovom cestíčku: Najčastejšia chyba pri ich príprave
Rady a tipy

Technológie

Lieky sú čoraz menej účinné a baktérie im odolávajú. Vedci teraz testujú nový CRISPR systém, ktorý môže ich obranu úplne vyradiť
Lieky sú čoraz menej účinné a baktérie im odolávajú. Vedci teraz testujú nový CRISPR systém, ktorý môže ich obranu úplne vyradiť
Správy
PromptSpy je prvý Android malvér, ktorý využíva generatívnu AI priamo počas útoku
PromptSpy je prvý Android malvér, ktorý využíva generatívnu AI priamo počas útoku
Android
Vyhubili moderní ľudia Neandertálcov z povrchu Zeme? Nový výskum prináša definitívnu odpoveď
Vyhubili moderní ľudia Neandertálcov z povrchu Zeme? Nový výskum prináša definitívnu odpoveď
História
Google odhalil novú ruskú hackerskú skupinu. Jej „CANFAIL“ útoky sú vďaka AI brutálne, nachytať sa môže ktokoľvek
Google odhalil novú ruskú hackerskú skupinu. Jej „CANFAIL“ útoky sú vďaka AI brutálne, nachytať sa môže ktokoľvek
Správy

Bývanie

Prežil dve storočia a sľubuje pokoj a pomalý domov. Čo je japandi štýl a prečo má stále zmysel po ňom siahnuť?
Prežil dve storočia a sľubuje pokoj a pomalý domov. Čo je japandi štýl a prečo má stále zmysel po ňom siahnuť?
To najlepšie mal už za sebou a ešte aj obsahoval azbest. Na pohľad nenápadné bývanie by dnes splnilo aj vysoké štandardy
To najlepšie mal už za sebou a ešte aj obsahoval azbest. Na pohľad nenápadné bývanie by dnes splnilo aj vysoké štandardy
7 dizajnérskych tipov, ako urobíte vašu obývačku útulnejšou aj s malými zmenami. Čo dokáže urobiť rozdiel?
7 dizajnérskych tipov, ako urobíte vašu obývačku útulnejšou aj s malými zmenami. Čo dokáže urobiť rozdiel?
Vyzerá, akoby tu bola odjakživa. Dedinská usadlosť, z ktorej cítiť čaro vidieka, stála majiteľov 1 230 000 eur
Vyzerá, akoby tu bola odjakživa. Dedinská usadlosť, z ktorej cítiť čaro vidieka, stála majiteľov 1 230 000 eur

Pre kutilov

Rebríček náročnosti pestovania priesad: Ktoré druhy zeleniny zvládne začiatočník a ktoré sú pre expertov?
Rebríček náročnosti pestovania priesad: Ktoré druhy zeleniny zvládne začiatočník a ktoré sú pre expertov?
Zelenina a ovocie
70 % domácností bojuje s týmto tichým nepriateľom. Zistite, ako ho zničiť skôr, než vám podlomí zdravie
70 % domácností bojuje s týmto tichým nepriateľom. Zistite, ako ho zničiť skôr, než vám podlomí zdravie
Stavba
Zabudnite na klasický substrát! Čo by mal vedieť o pestovaní orchideí každý začiatočník?
Zabudnite na klasický substrát! Čo by mal vedieť o pestovaní orchideí každý začiatočník?
Izbové rastliny
Nová fasáda ich stála iba 9 €! Svojpomocne a bez úverov zrekonštruovali ruinu na konci dediny Polom
Nová fasáda ich stála iba 9 €! Svojpomocne a bez úverov zrekonštruovali ruinu na konci dediny Polom
Chalupa

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Myslela som si, že som asexuálna: Napokon som zistila, že to bolo len nesprávnym výberom partnerov v mojej posteli
Láska a sex
Myslela som si, že som asexuálna: Napokon som zistila, že to bolo len nesprávnym výberom partnerov v mojej posteli
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Prečo u nás došlo
Domáce
Prečo u nás došlo k ZEMETRASENIU? Odborníci vysvetlili príčiny! Ešte nemusí byť KONIEC, hrozba otrasov
Na TAKÉTO zemetrasenie nie
Domáce
Na TAKÉTO zemetrasenie nie sme u nás zvyknutí: PÄŤ VECÍ, ktoré robte, ak sa otrasy objavia znova!
MIMORIADNE Juhozápad Slovenska zasiahlo
Domáce
MIMORIADNE Juhozápad Slovenska zasiahlo ZEMETRASENIE! Sila 4,3 magnitúdy, epicentrum pri Šamoríne
Ďalší incident s medveďom:
Domáce
Ďalší incident s medveďom: Zviera neprežilo! Kuffa zverejnil citlivé zábery

Ďalšie zo Zoznamu