Pripomíname si smutné výročie: Osem rokov od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej!

BRATISLAVA - V kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej spred ôsmich rokov musí byť po opakovaných súdnych procesoch dosiahnutá spravodlivosť. Je to nevyhnutné pre celú spoločnosť. Myslí si to generálny prokurátor SR Maroš Žilinka, ktorý to pri príležitosti ôsmeho výročia vraždy uviedol na sociálnej sieti.
„Dnes si pripomíname ôsme výročie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Tragickej udalosti, ktorá zásadným spôsobom otriasla spoločnosťou, ale najmä zasiahla do života rodín oboch mladých ľudí. A tak sa natíska otázka, či po opakovaných súdnych procesoch tu je nádej na dosiahnutie spravodlivosti. Moja odpoveď, ako človeka, ktorý mal byť na muške ako prvý, je: Verím, že sa tak stane a musí sa tak stať. Je to nevyhnutné nielen pre celú spoločnosť, ale najmä pre rodičov, ktorí stratili to najcennejšie, čo mali,“ uviedol Žilinka.
Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta. V prípade sú právoplatné tri rozsudky. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne. V prípade objednávky vraždy čelí obžalobe dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na Špecializovaný trestný súd.
Pamätník slobody slova by mohol byť dokončený v máji
Pamätník slobody slova, ktorý vzniká vo Veľkej Mači na mieste, kde stál dom zavraždeného Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, by mohol byť dokončený v máji. Základy pamätníka sú hotové, uskutočniť sa má výstavba a vybetónovanie častí, ktoré sú nad povrchom. V sobotu pri príležitosti ôsmeho výročia vraždy uviedol jeden z tvorcov návrhu Vít Halada.
Halada ozrejmil, že už samotné zadanie verejnej súťaže na návrh bolo, aby pozemok bol prázdny. „Aby žiadne stopy po tragédii neboli prítomné,“ ozrejmil s tým, že návrh Záhrada pracuje s jednoduchým gestom šikmej záhrady, naklonením roviny, ktorá ukazuje, že sa niečo stalo, že je niečo vychýlené. „Keď ste na pozemku, tak vidíte v zadnej časti zdvihnutú rovinu, kdežto naopak v prednej časti, kde bol dom a miesto tragédie, sa rovina dostáva pod úroveň terénu. Návštevník v budúcnosti bude môcť vstúpiť pod terén do tmavšieho priestoru plného iných zvukov, vlhkosti, bude cítiť, že nie je v tom prostredí, z ktorého prišiel,“ dodal. Návštevníci budú mať súčasne možnosť pozrieť sa do záhrady smerom na zdvihnutý horizont. „To dáva akoby druhú časť celého zážitku, že sa môžeme prejsť a ocitnúť sa na obidvoch rovinách a začať si uvedomovať, že niektoré veci nás ovplyvňujú viac, ako by sme chceli,“ doplnil.
Vo Veľkej Mači sa v sobotu súčasne uskutočnil pietny akt kladenia vencov. Otec Jána Kuciaka, Jozef Kuciak uviedol, že podobnú situáciu nepraje zažiť nikomu. V spravodlivosť súdneho procesu už prestáva veriť. „Náš súdny systém je nastavený tak, že obžalovaní majú všetky možné práva a poškodení nič. To je asi tak všetko, čo si teraz myslím o spravodlivosti,“ skonštatoval. Doplnil, že každý má právo aj na chyby, aj na to, aby sa mohol zmeniť. „Ale vždy tam musí byť nejaký prerod v ňom samom,“ zhrnul.
Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič pri tejto príležitosti spomenul, že kraj uvažuje o zriadení stálej expozície predmetov, ktoré sa v dome Jána Kuciaka nachádzali, vo Vlastivednom múzeu v Galante. „Niektoré artefakty, najmä symbolická brána, je súčasťou zbierkových predmetov múzea a budeme sa rozprávať o zriadení stálej expozície,“ ozrejmil. K odhaleniu samotného pamätníka verejnosti by podľa neho malo dôjsť v lete.
Opozícia si pripomenula výročie vraždy
„Tragická vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej otriasla celou krajinou. Bola útokom na slobodu slova, na spravodlivosť a na samotné základy právneho štátu. Osem rokov po tomto zločine však stále nemáme právoplatný rozsudok. Pre blízkych Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej je toto čakanie na spravodlivosť zničujúce,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling. Strana zároveň pripomenula, že vražda bola dôsledkom prostredia, v ktorom sa korupcia dostala na najvyššie miesta v štáte.
Čaučík vyhlásil, že slušná a spravodlivá spoločnosť nevzniká sama. „Tvoríme ju my,“ dodal. Vo videu uviedol, že odkaz Jána a Martiny je veľmi aktuálny aj v týchto dňoch. „Žije v každodenných rozhodnutiach každého z nás - keď sa pýtame, keď nám nie je ľahostajné, keď sa ozveme,“ myslí si.
Remišová vyhlásila, že o život Kuciaka a Kušnírovú pripravil zločinecký systém napojený na vrcholovú politiku, ktorý si myslel, že za svoje zločiny nebude musieť niesť zodpovednosť.
„Osem rokov uplynulo od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Rodiny stále čakajú na spravodlivosť a mocní v tejto krajine sa tvária, že sa ich to netýka. Naopak, ešte pritvrdzujú,“ pripomenulo na sociálnej sieti PS s tým, že mocní útočia na novinárov, na Ústavný súd SR a rozkladajú inštitúcie, ktoré nás chránia pred mafiou a zločincami. „Toto sa musí skončiť. Ján Kuciak a Martina Kušnírová zomreli, lebo zločinci mali pocit, že môžu všetko. Aj vziať ľudský život. Nezabudnime na nich,“ zdôraznilo opozičné hnutie.
Odvaha Kuciaka zostáva vzorom pre novinárov v celej Európe
Predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová si v sobotu pripomenula ôsme výročie vraždy slovenského investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Zároveň poukázala na odkaz Kuciaka a maltskej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej, ktorých odvaha podľa nej zostáva inšpiráciou pre novinárov naprieč Európou.
„Pred ôsmimi rokmi Európou otriasli vraždy mladého novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej na Slovensku,“ napísala šéfka europarlamentu na sociálnej sieti X. Pripomenula, že ich zavraždenie nasledovalo len niekoľko mesiacov po atentáte na investigatívnu novinárku Caruanovú Galiziovú. „Ich odvaha zostáva vzorom pre novinárov na celom kontinente, ktorí riskujú všetko, aby odhalili pravdu a ochránili naše demokracie. Ich hlasy neboli umlčané a ich odkaz zostáva neochvejný,“ zakončila Metsolová.
Výročie vraždy Kuciaka a Kušnírovej si pripomenú po celom Slovensku, ako aj v Prahe, Bruseli, Krakove, Amsterdame, Helsinkách, Berlíne, Londýne či v Kodani.
Na vraždu Jána a Martiny nesmie Slovensko zabudnúť
Na vraždu investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej nesmie krajina zabudnúť. Aj po ôsmich rokoch je ich smrť pripomienkou, ako dôležité je chrániť pravdu, spravodlivosť a ľudské práva - nielen slovami, ale aj konkrétnymi činmi. Na sociálnej sieti to v deň ôsmeho výročia vraždy uviedol verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.
„Ich násilná smrť zdôraznila kľúčový význam ochrany novinárov, slobody tlače a prejavu, najmä v kontexte ochrany demokracie a právneho štátu. Slovensko sa v minuloročnom rebríčku medzinárodného indexu slobody tlače, ktorý zostavuje organizácia Reportéri bez hraníc, umiestnilo na 38. mieste, čo predstavuje pokles z 29. miesta v roku 2024. Tento vývoj je potrebné vnímať ako vážne upozornenie, že sloboda médií si vyžaduje neustálu ochranu a pozornosť,“ uviedol Dobrovodský.
Pripomenul, že Slovensko okrem vraždy novinára zažilo aj ďalšie dva prípady, keď novinári zmizli - P. Rýpal v roku 2008 a M. Pejko z roku 2015. „Skutočnosť, že tieto prípady dodnes nemajú jasné odpovede, podčiarkuje riziká, ktorým môžu novinári a novinárky čeliť pri svojej práci,“ upozornil ombudsman. Ako doplnil, odkaz Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej je dôležité pripomínať a pokračovať v úsilí o budovanie spravodlivej a demokratickej spoločnosti.