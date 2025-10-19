Tragédia na Stredozemnom mori: Talianska záchranná akcia odhalila mŕtvych migrantov a desiatky zranených v podpalubí lode

RÍM - Talianska pobrežná stráž v nedeľu oznámila, že zachránila 91 ľudí z lode prevážajúcej migrantov, ktorá sa nachádzala pri ostrove Lampedusa v Stredozemnom mori. Dvaja muži boli podľa nej nájdení mŕtvi, informuje správa agentúry AFP.
Loď s migrantami sa nachádzala približne 16 námorných míľ od ostrova Lampedusa, keď ju lokalizovalo lietadlo Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), uviedla talianska pobrežná stráž vo vyhlásení. Dodala tiež, že do oblasti následne vyslala dve hliadkové lode.
„Pri prehliadke priestorov pod palubou boli objavení ďalší migranti v zlom zdravotnom stave a dve telá, obe mužské,“ potvrdila pobrežná stráž. Medzi preživšími sa nachádzalo 85 mužov, jedna žena a päť pravdepodobne maloletých osôb. Niektorí z nich boli prevezení do nemocnice.
Talianska tlačová agentúra ANSA informovala, že 14 migrantov bolo to vážnom stave a traja z nich potrebovali intubáciu. Dve osoby podľa nej zomreli po tom, ako v podpalubí vdýchli benzín. ANSA dodala, že migranti pochádzali z Pakistanu, Eritrey a Somálska. AFP pripomína, že pri pobreží ostrova Lampedusa v piatok stroskotala iná loď s migrantami, v dôsledku čoho zostalo asi 20 ľudí nezvestných.