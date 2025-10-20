Pondelok20. október 2025, meniny má Vendelín, zajtra Uršuľa

Maloletí migranti doplávali cez Stredomorie: Alžírsko žiada Španielsko o ich okamžitý návrat domov

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ALŽÍR - Alžírsko v pondelok oznámilo, že pracuje na repatriácii siedmich tínedžerov zo Španielska. Ich plavba cez Stredozemné na malej lodi sa stala na TikToku virálna a vyvolala tiež množstvo reakcií na tému nelegálnej migrácie z tejto severoafrickej krajiny. Informuje agentúra AFP.

Počas oficiálnej návštevy španielskeho ministra vnútra Fernanda Grande-Marlasku v Alžíri jeho alžírsky kolega Said Sayoud povedal, že „prebiehajú snahy o návrat siedmich maloletých, ktorí sa momentálne nachádzajú v Španielsku“. „Všetky dokumenty a informácie požadované španielskymi úradmi boli poskytnuté. Ak Boh dá, žiadosť Alžírska bude v blízkej budúcnosti splnená,“ doplnil Sayoud. Grande-Marlaska uviedol, že žiadosť čaká na súdne schválenie v Španielsku.

Videá z plavby získali milióny zhliadnutí

Klipy tínedžerov z plavby cez Stredozemné more sa prvýkrát objavili začiatkom septembra a jeden z nich má doteraz viac ako 3,4 milióna zhliadnutí. Na jednom z videí jeden z chlapcov potľapkáva motor, zatiaľ čo samozvaný kapitán kričí: „Španielsko!“ Najmladší z chlapcov má údajne len 14 rokov. Doplávali na Ibizu a počas plavby sa k aplikácii pripojili aj naživo, aby odpovedali na otázky divákov. Teraz sú údajne v centre pre mladistvých, ktoré spravujú španielske imigračné služby. Ich rodičia požiadali o ich repatriáciu.

Alžírske úrady len zriedka vydávajú vyhlásenia o nelegálnej migrácii. Európska agentúra Frontex minulý mesiac uviedla, že nelegálne prekročenia hraníc na trasách cez západné Stredomorie sa od začiatku roka 2025 zvýšili o 22 percent v porovnaní s minulým rokom. Do septembra zachytila 11.791 prekročení hraníc, z nich viac ako 90 percent boli odchody z Alžírska. Tamojšie úrady uviedli, že od roku 2024 zastavili približne 100.000 pokusov o nelegálny odchod do Európy a viac ako 82-tisíc migrantov bolo vrátených do krajín pôvodu.

Viac o téme: LoďPlavbaMigráciaŠpanielskoVirálStredozemné moreTikTok
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Orbán sa v Budapešti
Orbán sa v Budapešti stretol so spolupredsedníčkou nemeckej AfD Alice Weidelovou
Zahraničné
FOTO Talianska pobrežná stráž zachránila
Tragédia na Stredozemnom mori: Talianska záchranná akcia odhalila mŕtvych migrantov a desiatky zranených v podpalubí lode
Zahraničné
Blanár prijme na Slovensku
Blanár prijme na Slovensku ministra zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny Konakoviča
Domáce
Slovensko a ďalších 18
Slovensko a ďalších 18 krajín Európskej únie žiadajú Brusel o umožnenie návratu Afgancov bez povolenia na pobyt
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

SEXUÁLNE harašenie v Inkognite! Slávik to rozbalil: Vytiahol svoju PORNO minulosť
SEXUÁLNE harašenie v Inkognite! Slávik to rozbalil: Vytiahol svoju PORNO minulosť
Prominenti
Riaditeľka Krajskej knižnice Pavla Orzságha Hviezdoslava v Prešove: Na začiatku mala knižnica 700 kníh, teraz ich má okolo 140-tisíc
Riaditeľka Krajskej knižnice Pavla Orzságha Hviezdoslava v Prešove: Na začiatku mala knižnica 700 kníh, teraz ich má okolo 140-tisíc
Správy
Barbora Andrešičová z Dunaja je ako chameleón: Na ulici by ste ju sotva spoznali
Barbora Andrešičová z Dunaja je ako chameleón: Na ulici by ste ju sotva spoznali
Prominenti

Domáce správy

TEST vanilkových jogurtov: Jeden
TEST vanilkových jogurtov: Jeden získal takmer plný počet bodov
hashtag.sk
Fico rokoval v Spojených
Fico rokoval v Spojených arabských emirátoch: Debata bola o posilnení bilaterálnej spolupráce s tamojším prezidentom
Domáce
Progresívne Slovensko pozýva Šutaja
Progresívne Slovensko pozýva Šutaja a ministra spravodlivosti na mimoriadny výbor: Dôvodom je rastúca kriminalita
Domáce
Viac než 800 hostí z Európy aj sveta: Technická univerzita v Košiciach odštartovala Ulysseus Košice Week
Viac než 800 hostí z Európy aj sveta: Technická univerzita v Košiciach odštartovala Ulysseus Košice Week
Košice

Zahraničné

Maloletí migranti doplávali cez
Maloletí migranti doplávali cez Stredomorie: Alžírsko žiada Španielsko o ich okamžitý návrat domov
Zahraničné
Európska komisia koordinuje s
Európska komisia koordinuje s Talianskom postup proti americkým clám na dovoz cestovín
Zahraničné
Hamas odovzdal Červenému krížu
Hamas odovzdal Červenému krížu pozostatky ďalšieho izraelského rukojemníka
Zahraničné
Orbán sa v Budapešti
Orbán sa v Budapešti stretol so spolupredsedníčkou nemeckej AfD Alice Weidelovou
Zahraničné

Prominenti

Potvrdené! Zuzana Belohorcová priznala
Potvrdené! Zuzana Belohorcová priznala KRACH manželstva: Prvé slová!
Domáci prominenti
Speváčka pesničiek pre deti
Speváčka pesničiek pre deti oznámila krásnu novinku: Stane sa mamou!
Zahraniční prominenti
Jaro Slávik v relácii
SEXUÁLNE harašenie v Inkognite! Slávik to rozbalil: Vytiahol svoju PORNO minulosť
Domáci prominenti
SMUTNÁ správa: Vo veku
SMUTNÁ správa: Vo veku 90 rokov zomrel legendárny slovenský básnik
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Šokujúci objav pod vlastným
Šokujúci objav pod vlastným domom: Muž objavil temné miestnosti, ktoré by ste nechceli navštíviť! Krv, pleseň... HRÔZA!
Zaujímavosti
Najväčšie raňajkové omyly: Čo
Najväčšie raňajkové omyly: Čo vyzerá zdravo, ale nie je
vysetrenie.sk
Vtáky si vyberajú svoje
Vtáky si vyberajú svoje obľúbené autá: Patrí medzi ne aj to vaše? Zistite, ktoré značky a farby sú najohrozenejšie!
Zaujímavosti
Disney by sa mohol
Disney by sa mohol učiť: VIDEO Zásnuby ako z rozprávky, DOSLOVA! Videli ste už niečo dojemnejšie?
Zaujímavosti

Dobré správy

Pleťové séra dostali prestížne
Pleťové séra dostali prestížne ocenenia: Tieto patria u žien medzi úplne najobľúbenejšie
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
Kam sa uberá Slovensko? Mladých nezaujímajú prázdne reči, chcú, aby sa riešil najmä tento problém!
hashtag.sk
Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Domáce
Užívame sami to, čo
Užívame sami to, čo predávame? Naša odpoveď vás možno prekvapí
plnielanu.sk

Ekonomika

Protesty Slovenska nepomohli: Európa nás prehlasovala a zatvára kohútiky ruskému plynu!
Protesty Slovenska nepomohli: Európa nás prehlasovala a zatvára kohútiky ruskému plynu!
Dlho očakávaná pomoc je na ceste: Erik Tomáš predstavil opatrenia, ktoré pomôžu tisíckam rodín!
Dlho očakávaná pomoc je na ceste: Erik Tomáš predstavil opatrenia, ktoré pomôžu tisíckam rodín!
Lietadlo bez okien ako budúcnosť lietania? Prekvapí vás svojím luxusom! (foto)
Lietadlo bez okien ako budúcnosť lietania? Prekvapí vás svojím luxusom! (foto)
Slováci, pozor! Týchto 7 chýb pri kúrení vám tajne žerie nemalé peniaze - a robí ich takmer každý!
Slováci, pozor! Týchto 7 chýb pri kúrení vám tajne žerie nemalé peniaze - a robí ich takmer každý!

Šport

Petra Vlhová: Program, výsledky a kalendár v olympijskej sezóne 2025/2026
Petra Vlhová: Program, výsledky a kalendár v olympijskej sezóne 2025/2026
Petra Vlhová
Ester Ledecká si musela vybrať: Niekoľkokrát som si poplakala, topiaci sa aj slamky chytá
Ester Ledecká si musela vybrať: Niekoľkokrát som si poplakala, topiaci sa aj slamky chytá
ZOH 2026 Miláno Cortina
Priamy búrlivák českého futbalu: Hašeka nenechali pracovať, išli po ňom a nedali mu pokoj
Priamy búrlivák českého futbalu: Hašeka nenechali pracovať, išli po ňom a nedali mu pokoj
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Najnovšie vydania rebríčkov: Šramková jasnou slovenskou líderkou, Klein si mierne polepšil
Najnovšie vydania rebríčkov: Šramková jasnou slovenskou líderkou, Klein si mierne polepšil
WTA

Auto-moto

TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
Klasické testy
Najväčšie derby jesene: Futbalové zápasy, ktoré rozhýbu stávky
Najväčšie derby jesene: Futbalové zápasy, ktoré rozhýbu stávky
Správy
Nový Jeep Compass aj na Slovensku. Hranatá novinka je väčšia a pokročilejšia
Nový Jeep Compass aj na Slovensku. Hranatá novinka je väčšia a pokročilejšia
Novinky
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Prečo je práve jeseň ideálny čas na zmenu práce? Toto by ste mali vedieť, kým sa rozhodnete!
Prečo je práve jeseň ideálny čas na zmenu práce? Toto by ste mali vedieť, kým sa rozhodnete!
Získaj prácu
Zvýšte si šance na povýšenie: Takto sa pripravíte na výročné hodnotenie v práci
Zvýšte si šance na povýšenie: Takto sa pripravíte na výročné hodnotenie v práci
Kariérny rast
Slovnaft Montáže a opravy: Skvelá práca pre mechanikov
Slovnaft Montáže a opravy: Skvelá práca pre mechanikov
Zaujímavé pracovné ponuky
Zvažujete zmenu práce? Týchto 5 signálov vám napovie, že je ten správny čas!
Zvažujete zmenu práce? Týchto 5 signálov vám napovie, že je ten správny čas!
KarieraInfo.sk

Varenie a recepty

Nestíhate? 12 receptov na jednoduché vianočné koláče, ktoré sú hotové do hodiny.
Nestíhate? 12 receptov na jednoduché vianočné koláče, ktoré sú hotové do hodiny.
Recept na najlepšie maďarské škvarkové pagáče pod slnkom. Cesto nadýchané a jemné ako pavučina.
Recept na najlepšie maďarské škvarkové pagáče pod slnkom. Cesto nadýchané a jemné ako pavučina.
Najlepšie jogurtové rezne: Mäkké, chrumkavé a hotové za chvíľu
Najlepšie jogurtové rezne: Mäkké, chrumkavé a hotové za chvíľu
Výber receptov
Recept na halloweenske čokoládové donuty pre mini maškrtníkov
Recept na halloweenske čokoládové donuty pre mini maškrtníkov
Buchty a šišky

Technológie

Vedci dosiahli niečo, čo pripomína hranie sa na bohov. Po prvýkrát geneticky preprogramovali správanie druhov
Vedci dosiahli niečo, čo pripomína hranie sa na bohov. Po prvýkrát geneticky preprogramovali správanie druhov
Veda a výskum
Lacná, ale smrteľná: Nová strela Ragnarök od zbrojovky Kratos vzbudila pozornosť odborníkov
Lacná, ale smrteľná: Nová strela Ragnarök od zbrojovky Kratos vzbudila pozornosť odborníkov
Armádne technológie
Zem čaká desivý koniec. Vedci z NASA vypočítali, kedy nastane bod zlomu a život, ako ho poznáme, na planéte skončí
Zem čaká desivý koniec. Vedci z NASA vypočítali, kedy nastane bod zlomu a život, ako ho poznáme, na planéte skončí
Veda a výskum
Vakcína proti COVID-19 má nečakaný účinok na pacientov s rakovinou. Takto ovplyvnila ich dĺžku života
Vakcína proti COVID-19 má nečakaný účinok na pacientov s rakovinou. Takto ovplyvnila ich dĺžku života
Veda a výskum

Bývanie

To sa ešte zíde, vraveli na materiál a zbierali ho na dvore. Z kopy odpadu si architekti sami vyrobili lacnú saunu
To sa ešte zíde, vraveli na materiál a zbierali ho na dvore. Z kopy odpadu si architekti sami vyrobili lacnú saunu
Práce mal nominované na CE ZA AR, no pre ceny ich nerobí. Architekt Alan Prekop: Každý v umeleckej sfére o sebe pochybuje
Práce mal nominované na CE ZA AR, no pre ceny ich nerobí. Architekt Alan Prekop: Každý v umeleckej sfére o sebe pochybuje
Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)
Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro

Pre kutilov

Ako si vybrať a založiť živý plot, ktorý vydrží desaťročia
Ako si vybrať a založiť živý plot, ktorý vydrží desaťročia
Záhrada
Máte radi zemiakové lokše? S týmto tradičným receptom ich krok za krokom zvládne aj začiatočník
Máte radi zemiakové lokše? S týmto tradičným receptom ich krok za krokom zvládne aj začiatočník
Recepty
Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Recepty
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Rekonštrukcia interiéru

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Títo muži pôsobia extrémne sebavedome, no vnútri túžia po prijatí: Boja sa lásky a vlastného zlyhania
Partnerské vzťahy
Títo muži pôsobia extrémne sebavedome, no vnútri túžia po prijatí: Boja sa lásky a vlastného zlyhania
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Mladík zo Sydney, ktorý
Zahraničné
Scéna ako z HORORU: Polonahý mladík visel vo vlaku ako bábka! Priviazali ho len popruhmi a lepiacou páskou
Veľká BITKA na stužkovej:
Zahraničné
Veľká BITKA na stužkovej: Vzduchom lietali päste aj poháre! Niekoľko ľudí skončilo v nemocnici
Nenávisť vo vlaku: Rusky
Zahraničné
Nenávisť vo vlaku: Rusky hovoriaci muž útočil na Ukrajinku s dieťaťom! Kričal, aby vypadli z vagóna
Neuveriteľná scéna na diaľnici
Domáce
Neuveriteľná scéna na diaľnici v Bratislave: Muž vystúpil z auta, pred všetkými vytiahol svoju pýchu a ...

Ďalšie zo Zoznamu