Maloletí migranti doplávali cez Stredomorie: Alžírsko žiada Španielsko o ich okamžitý návrat domov

ALŽÍR - Alžírsko v pondelok oznámilo, že pracuje na repatriácii siedmich tínedžerov zo Španielska. Ich plavba cez Stredozemné na malej lodi sa stala na TikToku virálna a vyvolala tiež množstvo reakcií na tému nelegálnej migrácie z tejto severoafrickej krajiny. Informuje agentúra AFP.
Počas oficiálnej návštevy španielskeho ministra vnútra Fernanda Grande-Marlasku v Alžíri jeho alžírsky kolega Said Sayoud povedal, že „prebiehajú snahy o návrat siedmich maloletých, ktorí sa momentálne nachádzajú v Španielsku“. „Všetky dokumenty a informácie požadované španielskymi úradmi boli poskytnuté. Ak Boh dá, žiadosť Alžírska bude v blízkej budúcnosti splnená,“ doplnil Sayoud. Grande-Marlaska uviedol, že žiadosť čaká na súdne schválenie v Španielsku.
Videá z plavby získali milióny zhliadnutí
Klipy tínedžerov z plavby cez Stredozemné more sa prvýkrát objavili začiatkom septembra a jeden z nich má doteraz viac ako 3,4 milióna zhliadnutí. Na jednom z videí jeden z chlapcov potľapkáva motor, zatiaľ čo samozvaný kapitán kričí: „Španielsko!“ Najmladší z chlapcov má údajne len 14 rokov. Doplávali na Ibizu a počas plavby sa k aplikácii pripojili aj naživo, aby odpovedali na otázky divákov. Teraz sú údajne v centre pre mladistvých, ktoré spravujú španielske imigračné služby. Ich rodičia požiadali o ich repatriáciu.
Alžírske úrady len zriedka vydávajú vyhlásenia o nelegálnej migrácii. Európska agentúra Frontex minulý mesiac uviedla, že nelegálne prekročenia hraníc na trasách cez západné Stredomorie sa od začiatku roka 2025 zvýšili o 22 percent v porovnaní s minulým rokom. Do septembra zachytila 11.791 prekročení hraníc, z nich viac ako 90 percent boli odchody z Alžírska. Tamojšie úrady uviedli, že od roku 2024 zastavili približne 100.000 pokusov o nelegálny odchod do Európy a viac ako 82-tisíc migrantov bolo vrátených do krajín pôvodu.