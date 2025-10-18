Polícia upozorňuje obyvateľov v súvislosti s futbalovým zápasom na dopravné obmedzenia v blízkosti štadióna

TRNAVA - Polícia upozorňuje obyvateľov a návštevníkov Trnavy na dopravné obmedzenia v blízkosti štadióna A. Malatinského. Obmedzenia súvisia s futbalovým zápasom medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava, ktorý sa začne v sobotu o 18.00 h. Z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bude polícia približne od 15.30 h uzatvárať Kollárovu a Športovú ulicu, upozornilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru. Obmedzenia potrvajú približne do 21.00 h.
Uzávera bude pravdepodobne od križovatky Kollárova - Hospodárska - Dohnányho po vjazd do podzemných garáží nákupného centra. Počas uzatvorenia ulíc umožnia policajti vjazd obyvateľom, ktorí bývajú na Ulici Ľ. Podjavorinskej, pri bytovom dome č. 4 na Sladovníckej ulici. V čase príchodu a odchodu fanúšikov hostí budú platiť obmedzenia aj na Sladovníckej ulici.
Zápas medzi mužstvami FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava označil organizátor podujatia za rizikový. Veliteľ bezpečnostných opatrení preto rozhodol o zvýšení počtu policajtov pri zabezpečení verejného poriadku. Policajtom z Trnavského kraja budú preto vypomáhať aj kolegovia z iných krajských riaditeľstiev a útvarov Prezídia Policajného zboru. Zápas sa odohrá pred vypredaným hľadiskom. O ukončení bezpečnostných opatrení polícia rozhodne na základe vývoja aktuálnej situácie v meste. „Žiadame fanúšikov oboch tímov, aby sa zdržali nešportového správania nielen v samotnom meste, ale aj počas futbalového zápasu a rešpektovali pokyny polície,“ vyzýva verejnosť polícia.