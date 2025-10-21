Ženu nechcel pustiť von z auta! Polícia obvinila 18-ročného muža z dvoch zločinov

POPRAD - Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade na základe dôkaznej situácie vzniesol obvinenie 18-ročnému mladíkovi z Vysokých Tatier zo zločinu vydierania a zo zločinu obmedzovania osobnej slobody. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Vyšetrovaním bolo preukázané, že tento muž dlhodobo spôsoboval svojím konaním mladej slečne nepríjemnosti. Počas mnohých stretnutí ju fyzicky atakoval spôsobom, ktorý jej bol nepríjemný i občas bolestivý. Bránil jej vo voľnom pohybe podľa jej denného harmonogramu, trval na tom, aby spolupracovali na rôznych projektoch, nútil ju klamať, obmedzoval ju vo voľnom pohybe a zabraňoval jej podľa vlastných predstáv viesť osobný život. Nútil ju, aby zotrvávala v jeho spoločnosti napriek jej nesúhlasu,“ uviedla Ligdayová.
Neprípustné konanie mladíka
Ako pokračovala, celé toto nezmyselné a neprípustné konanie mladíka vyvrcholilo, keď slečnu prinútil nastúpiť do osobného auta a niekoľko hodín ju vozil po Poprade a bránil jej vystúpiť. „Žiadal, aby bola v jeho spoločnosti. Trval na neustálom vzájomnom stretávaní sa, podľa jeho pravidiel,“ povedala Ligdayová.
Polícia 18-ročného muža zadržala v sobotu (18. 10.) krátko pred polnocou, následne skončil v cele policajného zaistenia. „Po vykonaní potrebných procesných úkonov okresný vyšetrovateľ na obvineného spracoval podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie,“ dodala Ligdayová.