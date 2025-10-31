Piatok31. október 2025, meniny má Aurélia, zajtra Denis, Denisa

Slovenská pošta v červených číslach: Strata dosiahla 66 miliónov eur! Úrad žiada ozdravenie

BRATISLAVA - Slovenská pošta potrebuje zásadný ozdravný proces. Ku koncu minulého roka dosiahla jej celková strata takmer 66,5 milióna eur a priblížila sa tak k úrovni tretiny základného imania. Spoločnosť mala štyri nesplatené úvery v celkovom objeme 51,5 milióna eur. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorý sa do tejto štátnej akciovej spoločnosti vrátil opakovane. Informovala Daniela Bolech Dobáková, hovorkyňa NKÚ.

Aktuálna kontrola podľa nej ukázala, že problémy v hospodárení pošty, na ktoré úrad upozornil už v roku 2020, pretrvávali aj v nasledujúcom období. V súčasnej situácii sú nevyhnutné zásadné zmeny aj v súčinnosti so štátom, ktorý v podniku zastupuje Ministerstvo dopravy (MD) SR. Potrebná bude okrem iného úprava legislatívy a licenčných podmienok pri poskytovaní univerzálnej služby, teda základného súboru poštových služieb, ktoré pošta musí ponúkať občanom zo zákona.

Hovorkyňa poznamenala, že jediným akcionárom Slovenskej pošty, ktorá vznikla transformáciou v roku 2004, je štát. Zákonom je určená ako národný poskytovateľ základných poštových služieb, ktoré musia byť dostupné všetkým obyvateľom bez ohľadu na to, kde žijú a za prijateľné ceny a v určitej kvalite. Ku koncu roka 2024 bolo na Slovensku 1431 pobočiek, päť pojazdných a 16 zmluvných výdajov zásielok.

„Rozsah univerzálnej služby na Slovensku je širší, ako vyžadujú pravidlá Európskej únie a zároveň aktuálne nastavené ceny práve za poskytovanie ‚služby štátu‘, ale aj iným štátnym spoločnostiam alebo úradom prinášajú pri jej poskytovaní stratu. V kontrolovaných rokoch 2021 - 2024 to bolo sumárne bezmála 35 miliónov eur, a to je neudržateľné,“ upozornil podpredseda kontrolného úradu Jaroslav Ivančo.

Licenčné podmienky sa nemenili viac než desať rokov

Dôležité parametre uvedené v licenčných podmienkach z rokov 2012 a 2022 sa napriek významným zmenám na trhu podľa hovorkyne nemenili. Strata z poskytovania univerzálnych poštových služieb je sčasti hradená z kompenzačného fondu, do neho ale prispieva takmer výlučne štát, a nie aj ostatné súkromné poštové podniky, ako je to štandardné v rámci Európy. Pošta nedokázala stratu vykryť ani výnosmi z iných komerčných služieb.

„Rezort dopravy, ako garant poštovej politiky, predpokladá prehodnotenie regulačného rámca poskytovania univerzálnej poštovej služby až v priebehu rokov 2026 - 2028, čo ale predstavuje pre poštu vážne riziko prehlbovania jej existenčných problémov, a tým ohrozenia základných doručovacích služieb napr. v dôchodkovom systéme, ktoré nerobí pre občanov nikto iný,“ zdôraznil Ivančo.

Hovorkyňa úradu dodala, že v roku 2024 Slovenská pošta nedodržala vybrané finančné ukazovatele stanovené v úverových zmluvách z rokov 2021 a 2020, banky preto mali právo požiadať o predčasné splatenie zostatku úverov v celkovej hodnote viac ako 33 miliónov eur. Podľa medzinárodných účtových pravidiel boli všetky úvery okamžite splatné, banky sa však na základe spoločných rokovaní dočasne vzdali nároku na ich predčasné splatenie. „Toto riziko však zostáva aktuálne a je potrebné hľadať jeho finančne udržateľné riešenia,“ dodal podpredseda národných kontrolórov.

Výsledky kontroly NKÚ potvrdzujú nevyhnutnosť transformácie

Výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR potvrdzujú nevyhnutnosť transformácie, ktorú Slovenská pošta spustila s cieľom modernizovať služby, zvýšiť efektivitu prevádzky a zabezpečiť dlhodobú finančnú stabilitu podniku. Uviedol to tím komunikácie Slovenskej pošty v reakcii na správu NKÚ. Výstupy z kontroly pošta využije pri nastavovaní opatrení, ktoré prispejú k jej udržateľnému fungovaniu v budúcnosti.

Slovenská pošta vníma výsledky kontroly NKÚ SR ako dôležitý a prínosný podklad pre ďalší rozvoj spoločnosti. Kontrola pokrýva aj obdobie predchádzajúceho vedenia, a preto prináša cenný pohľad na jej vývoj v čase. Transformácia je podľa Slovenskej pošty v pokročilom štádiu realizácie a jej cieľom je zlepšiť služby pre zákazníkov, zvýšiť efektivitu prevádzky a zabezpečiť dlhodobú finančnú udržateľnosť spoločnosti.

Celý proces sa opiera o tri hlavné piliere. Prvým je konsolidácia hustej a neefektívnej pobočkovej siete v okresných a krajských mestách, ktorá napriek svojej veľkosti už nedokáže uspokojiť dnešné potreby zákazníkov. Z 1365 pobočiek postupne ukončí svoju prevádzku dokopy 47 pôšt na Slovensku - 26 v krajských a 21 v okresných mestách. Vo väčšine prípadov išlo, resp. ide o slabé pošty, klientmi málo využívané, ale čoraz nákladnejšie.

Zmiešané doručovanie a modernizácia prevádzky

„Vidiecke pošty, ktoré sú už dnes ekonomicky neudržateľné z dôvodu nízkej návštevnosti, pretransformujeme na franšízy po vzore viacerých európskych krajín, kde takýto systém funguje už dlhé roky. Zároveň upratujeme v prevádzke, kde je nevyhnutné zjednodušiť obrovské a neprehľadné portfólio služieb. Transformácia starého modelu fungovania pošty zahŕňa aj zavedenie zmiešaného doručovania, využívania samoobslužných kioskov, či rozšírenie siete BalíkoBOXov cez partnerské samoobslužné zariadenia,“ zdôraznila Slovenská pošta.

„Tretí pilier transformácie predstavujú investície do digitalizácie a inovácií, aby sa zo Slovenskej pošty stala moderná firma. Našou prioritou v nasledujúcich rokoch je stabilizovať hospodárenie a postupne vytvárať predpoklady na to, aby sme v roku 2028, kedy by mala byť transformácia ukončená, dosiahli ziskové hospodárenie,“ dodala pošta. Z kontroly NKÚ SR vyplýva, že Slovenská pošta potrebuje zásadný ozdravný proces. Ku koncu minulého roka dosiahla jej celková strata takmer 66,5 milióna eur a priblížila sa tak k úrovni tretiny základného imania. Spoločnosť mala štyri nesplatené úvery v celkovom objeme 51,5 milióna eur.

