Národná banka Slovenska uložila polmiliónovú pokutu Prima banke za reklamu

BRATISLAVA - Národná banka Slovenska (NBS) potvrdila Prima banke pokutu 500 000 eur za opakované používanie nekalej obchodnej praktiky spojenej s reklamou sporiacich účtov. Banka propagovala len výšku úrokovej sadzby na účte, ale neuvádzala podstatné informácie na jej získanie. Tieto údaje boli pritom kľúčové pre rozhodovanie spotrebiteľa, vyplýva z rozhodnutia zverejneného na internetovej stránke NBS.
„Opomenula zreteľne uviesť podstatné informácie o sporiacom účte, konkrétne dobu sporenia, minimálnu a maximálnu výšku vkladu, čím mohla zapríčiniť, že spotrebiteľ urobil rozhodnutie o návšteve prevádzkových priestorov účastníčky konania, ktoré by inak neurobil,“ uviedla NBS. Národná banka Slovenska vydala už v roku 2023 rozhodnutie, ktorým zakázala Prima banke používať takúto reklamu. Banka napriek zákazu pokračovala v zavádzajúcej marketingovej komunikácii.
Reklama pokračovala napriek zákazu
Dohľadom NBS sa zistilo, že aj po vydaní zákazu v 2023 Prima banka propagovala úrokovú sadzbu k sporiacemu účtu, pričom v reklame nekomunikovala podstatné podmienky, za ktorých klient túto sadzbu získa. Reklama bola na vonkajších plagátoch na pobočkách banky po celom Slovensku a v televíznych spotoch na dvoch celoplošných televíznych staniciach. Kampaň tak zasiahla veľké množstvo spotrebiteľov.
NBS priblížila, že vzhľadom na opakované porušenie povinností v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov uložila prísnejší trest. Prvostupňovým rozhodnutím z 26. júna 2024 NBS uložila Prima banke úhrnnú pokutu 500 000 eur. Prima banka proti tomuto rozhodnutiu podala rozklad. Banková rada NBS uskutočnila druhostupňové konanie o podanom rozklade a po preskúmaní prípadu 9. septembra svojím rozhodnutím potvrdila, že sankcia bola udelená oprávnene.
Opakované porušenie a jasné dôkazy
Banková rada NBS konštatovala, že dôkazy o protiprávnom konaní sú jednoznačné a opakované použitie zakázanej praktiky je dostatočne preukázané. Suma 500 000 eur predstavuje približne 1 % čistého zisku Prima banky za rok 2023 (a necelé 2 % zisku za rok 2024), takže podľa NBS neohrozuje existenciu banky, no zároveň nejde o zanedbateľnú či symbolickú výšku. Účelom sankcie je totiž nielen potrestať, ale aj odradiť od ďalšieho porušovania predpisov.