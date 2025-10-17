Minister financií Kamenický očakáva bezproblémové schválenie budúcoročného štátneho rozpočtu

BRATISLAVA - Hlasovanie o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok, ktoré je v Národnej rade (NR) naplánované budúci týždeň v utorok (21. 10.), by malo byť bezproblémové. Zahlasovať by zaň mohlo 78 alebo 79 koaličných poslancov. V mimoriadnom vydaní diskusnej relácie Politika 24 na Joj 24 to v piatok uviedol minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).
archívne video
„Predpokladám, že v utorok to hlasovanie o jedenástej by malo prebehnúť úplne bez problémov. Ja teda zatiaľ nevidím žiadny problém, aby sme mali väčšinu v parlamente a pevne verím, že to bude 78 a možno aj 79 poslancov,“ vyhlásil šéf rezortu financií. Je presvedčený, že za rozpočet by mal zahlasovať aj Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorý nehlasoval za konsolidačný balík a vyjadril pochybnosti aj o samotnom rozpočte.
Kamenický vyzdvihol, že Slovensko patrí medzi premiantov v znižovaní deficitu verejných financií, ktorý by mal v budúcom roku klesnúť na 4,1 % z tohtoročných 5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vyplýva to z doteraz známych rozpočtových plánov 15 krajín eurozóny. „Zatiaľ z 15 krajín, ktoré sme už videli, je Slovenská republika úplným premiantom, čo sa týka konsolidácie z hľadiska toho, ako zlepšujeme verejné financie. Čiže všetky tie rečičky o tom, čo sa tu snaží opozícia hovoriť, že nekonsolidujeme, nie sú pravda,“ zdôraznil minister.
Nesúhlasí ani s hodnotením Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), ktorá označila ciele rozpočtu za nerealistické a očakáva deficit na úrovni 4,6 % HDP. Naopak, Kamenický vidí pozitívne riziko na príjmovej stránke rozpočtu napríklad v zavedení nových platieb prostredníctvom QR kódov v budúcom roku, ktoré by mohli priniesť vyšší výber daní.
Minister avizuje dôraz na lepší výber daní
Lepší výber daní a boj s daňovými únikmi by mali byť kľúčové aj pre prípravu rozpočtu na volebný rok 2027, v ktorom by sa mal deficit ďalej znižovať. „Počkám si na utorok, ak prejde rozpočet, oslávime to s kolegami. Hneď potom začíname robiť na tom, aby sme sa nastavili na ďalší rozpočet. Budeme sa zaujímať hlavne o príjmy, boj s daňovými únikmi,“ priblížil Kamenický s tým, že viaceré návrhy v tejto oblasti predstavili na tohtotýždňovej odbornej konferencii a budú teraz predmetom verejnej diskusie.
Snahu súčasnej vlády o konsolidáciu by mali podľa ministra financií oceniť aj ratingové agentúry, ktoré počas jesene zverejnia nové hodnotenia Slovenska. Najbližšie už budúci týždeň má prísť s hodnotením Standard & Poor´s, kde sa však Kamenický neobáva, keďže u nej má SR o dva stupne vyšší rating ako pri ostatných agentúrach.
„Mňa budú zaujímať hlavne koncoročné ratingy Fitch a Moody´s, bude to na konci roka v decembri, kedy ich dostaneme. Ja si myslím, že vzhľadom na to, čo som aj ukázal, že Slovenská republika je krajina s najväčšou konsolidáciou, tak ja nevidím dôvod na to, prečo by nás mali ratingovky penalizovať,“ doplnil Kamenický.