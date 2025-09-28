Ďalšia rana pre naše peňaženky? Brusel navrhuje daň z elektroodpadu: Elektronika môže zdražieť o desiatky eur!

BRUSEL - Európska komisia prišla s návrhom, ktorý by mohol v nasledujúcich rokoch poriadne zamávať cenami elektroniky. Súčasťou nového balíčka európskych daní je aj daň z elektroodpadu. Každý kilogram neodovzdaného odpadu by mal byť zdanený sumou 2 eurá, pričom do rozpočtu Únie by tak mohlo pribudnúť až 15 miliárd eur ročne.
Podľa Európskej komisie sa v členských štátoch stále nedarí vyzbierať značná časť elektroodpadu, hoci na papieri existuje systém bezplatného zberu starých mobilov, batérií či domácich spotrebičov. Návrh preto počíta s tým, že krajiny budú musieť vykazovať nielen množstvo odovzdaného odpadu, ale aj to, koľko zostalo nevyzbieraného. Práve na tento rozdiel by sa aplikovala nová daň.
V preklade to znamená, že čím menej odpadu sa vyzbiera a recykluje, tým vyššia bude platba do spoločného rozpočtu EÚ. Komisia tak dúfa, že členské štáty budú motivované viac podporovať zber a recykláciu starých zariadení. Nový systém by mal začať platiť od roku 2028, kedy sa spustí nový viacročný rozpočet EÚ.
Ak by návrh prešiel, náklady by s najväčšou pravdepodobnosťou neostali na pleciach firiem, ale preniesli by sa na konečných spotrebiteľov. V praxi by to znamenalo, že mobil, notebook či práčka by boli už pri uvedení na trh drahšie – výrobca by do ceny zahrnul rezervu na prípadný neodovzdaný elektroodpad. To by mohlo znamenať zdraženie o desiatky eur.
Zbytočná záťaž a zásah do daňovej autonómie?
Proti novej dani sa už ozvali viaceré organizácie aj niektoré členské štáty. Združenie Orgalim, ktoré zastupuje viac ako 750-tisíc technologických firiem v EÚ, tvrdí, že ide o zbytočne veľkú administratívnu záťaž bez výrazného efektu. Podľa nich už dnes platná európska smernica o elektroodpade (WEEE) rieši recykláciu a jej pravidlá sa budú ďalej sprísňovať. Kriticky sa vyjadrilo aj Rakúsko. Podľa Viedne ide nielen o dodatočnú byrokraciu a finančnú záťaž, ale aj o zásah do daňovej autonómie členských štátov.
Zatiaľ ide iba o návrh, ktorý bude predmetom diskusií medzi členskými krajinami. Keďže v oblasti daní je potrebný súhlas všetkých štátov EÚ, nie je vôbec isté, či sa novinka v praxi ujme. Ak by však EK daň presadila, občania Únie by sa zrejme museli pripraviť na citeľne vyššie ceny elektroniky.