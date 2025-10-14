Policajti prehľadali byt v Bratislave: ŠIALENÝ nález, v práčke ležalo nehybne telíčko novorodenca!

BRATISLAVA - Príchod kriminalistov do jedného z bytov na Nobelovej ulici v Bratislave mal svoj vážny dôvod. Ich práca súvisela s podnetom lekárov, ktorí hospitalizovali ženu s podozrivým krvácaním. Hrozné podozrenie sa potvrdilo, v byte našli mŕtveho novorodenca, a to v práčke!
O desivom prípade informoval portál noviny.sk. Veľmi tragický nález sa v hlavnom meste udial ešte počas začiatku tohto týždňa. V jednom z bytov na Nobelovej ulici totiž príslušníci zákona objavili len nehybné telo novorodenca. Televízia navyše prišla so šokujúcimi podrobnosťami - telíčko maličkého chlapčeka bolo totiž v práčke.
Aktualizované 9:58
K prípadu sa na sociálnej sieti vyjadrila aj polícia. "Policajti odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave aktuálne vykonávajú potrebné úkony v súvislosti s nálezom tela novorodenca bez známok života, ktoré bolo nájdené v priestoroch jedného z bytov obytného domu na Nobelovej ulici v Bratislave," potvrdili s tým, že vzhľadom na závažnosť prípadu sa k nemu nateraz nebudú bližšie vyjadrovať.
Muža zatkli, žena o tom, že by telo bábätka malo byť v práčke vraj netušila
Políciu na všetko upozornil lekársky tím, ktorý ženu (pravdepodobnú matku dieťaťa, pozn. red.) hospitalizovali s podozrivým krvácaním. Žena v takomto stave doktorov zalarmovala, a tí sa napokon obrátili na policajné zložky.
Polícia si to preto nasmerovala do bytu na Nobelovej ulici neďaleko Vinohradov. To, čo ich v byte čakalo, nemá obdoby. Malého chlapčeka našli v práčke, zabaleného v handrách. Žena sa podľa televízie nevedela vyjadriť k tomu, ako sa dieťa do práčky dostalo a otec vraj o pôdore nevedel. Toho však polícia zadržala, a to rovno na mieste.
Polícia na dokumentovaní stôp pracovala od noci až do ranných hodín. Zaisťovali dôkazy. Celá práca začala už o druhej hodine ráno z pondelka na utorok 14. októbra. Telo chlapčeka medzitým už odviezla pietna služba. Prípad je v štádiu vyšetrovania.