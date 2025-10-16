Premiér na konferencii o konsolidácii hromžil: Je možné, aby sa predsedu vlády pýtali, či chce faktúru alebo nie?

BRATISLAVA - Konsolidácia verejných financií sa neskončí ani v budúcom roku, no jej podoba sa zmení. Vláda plánuje zamerať svoju pozornosť najmä na oblasť boja proti daňovým únikom a zefektívnenie výberu daní. Premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SSD) prekážajú praktiky niektorých podnikateľov a dal to jasne najavo.
VIDEO Konferencia "Konsolidácia 2026 je zárukou boja proti daňovým podvodom":
Prvé konkrétne opatrenia by mohli byť schválené už v decembri a platiť od januára 2026. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) v stredu na úvod konferencie s názvom „Konsolidácia 2026 je zárukou boja proti daňovým podvodom“. Fico sa chce pozrieť do "tieňovej ekonomiky" a vinníkov hľadal predovšetkým aj v radoch podnikateľov, ktorí "nepracujú za faktúry".
S faktúrou alebo bez faktúry?
"Mne sa pravidelne v praktickom živote stáva, že sa ma podnikateľ pýta či to chcem s faktúrou alebo bez faktúry. Je to možné, že sme v krajine v atmosfére, kde si dovolia podnikatelia pýtať sa predsedu vlády, či sa to ide robiť s faktúrou alebo bez faktúry?" hromžil Fico. "Kto z vás dostal bločík u kaderníka a kaderníčky? Kto z vás koľkokrát zaplatil v reštaurácii bez toho, aby bez toho, aby bola nejaká účtovná komunikácia? Kto z vás, dajte si ruku na srdce, keď ste si opravovali záhradku alebo niečo iné, ste to urobili v hotovosti bez toho, aby sa zaplatila faktúra? A potom sa nečudujme, že 208-tisíc živnostníkov podá daňové priznanie a nezaplatí ani cent daní," rozčuľoval sa predseda vlády.
"Musíme sa pozrieť na to, čo sa deje v našej tieňovej ekonomike. Musíme sa pozrieť, aké sú moderné spôsoby výberu daní, kontroly daní. Veď tu nejde iba o represiu, tu ide aj o prevenciu," konštatoval predseda vlády. Poukázal na to, že Ministerstvo financií (MF) SR cez finančnú správu predkladá množstvo návrhov a myšlienok v tejto oblasti. Zaoberá sa nimi aj aktuálna konferencia, kde o nich majú diskutovať ľudia z praxe.
"Ak tieto návrhy, idey a myšlienky cez tento brainstorming prejdú, tak to, na čo poviete, že má logiku, spustíme do politického procesu. A budem sa pýtať koaličných partnerov, sme pripravení dostať to do podoby príslušných legislatívnych zmien tak, aby to platilo od 1. januára 2026? Pretože ak máme takýmito opatreniami konsolidovať, tak musíme mať tieto opatrenia k dispozícii už počas celého kalendárneho roku 2026," zdôraznil Fico.
Zoštíhľovanie štátnej správy od nového roka
Zároveň avizoval, že vládna koalícia chce na decembrovej schôdzi Národnej rady (NR) SR prijať aj rozhodnutia, ktoré sa týkajú ďalšieho zoštíhľovania štátu. Spomenul napríklad možný návrh na spojenie Protimonopolného úradu (PMÚ) s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO). "Chceme urobiť ďalšie vážne rozhodnutia v rôznych poradných orgánoch, všelijakých radách, ktoré sa navytvárali v desiatkach a ktoré čerpajú zo štátneho rozpočtu pomerne veľa zdrojov," doplnil premiér.
Cestou na zlepšenie stavu verejných financií je podľa neho aj podpora hospodárskeho rastu a hľadanie nových investícií. V tejto súvislosti spomenul svoju nadchádzajúcu pracovnú cestu do Spojených arabských emirátov, odkiaľ by mohli prísť na Slovensko významné investície. "Ozývajú sa ďalší predstavitelia iných krajín ako členských štátov Európskej únie, ktorí majú záujem angažovať sa na Slovensku, predovšetkým v oblasti automobilového priemyslu. A máme ďalších a ďalších investorov, ktorí hovoria o záujme prísť na Slovensko. My všetko pre to urobíme, aby prostredie, ktoré tu budú mať, bolo atraktívne," dodal Fico.