KDH považuje návrh rozpočtu pre zdravotníctvo za premárnenú príležitosť

BRATISLAVA - Opozičné KDH považuje návrh rozpočtu pre zdravotníctva na budúci rok za premárnenú príležitosť. Upozorňuje pri tom na zlé smerovanie peňazí v systéme. Problémom totiž podľa neho nie je výška zdrojov, ale ich distribúcia. Vyplýva to z vyjadrení poslancov Národnej rady (NR) SR Petra Stachuru a Františka Majerského (obaja KDH).
Pacient v centre pozornosti
„Slovenský pacient nechce nič iné len zlepšenú zdravotnú starostlivosť, aby nečakal u ambulantných lekárov, dostal včas operáciu, dostal svojho lekára, mal lieky, ktoré potrebuje, no nič z toho v tomto rozpočte preňho nie je,“ skonštatoval Majerský.
Zlé rozdelenie zdrojov a nedostatok plánovania
Stachura upozornil na to, že problémom zdravotníctva je zlá distribúcia zdrojov. Poukázal na to, že napriek tomu, že zdroje za desať rokov výrazne narástli, nie sú vidieť výsledky. Ilustroval to na miere odvrátiteľných úmrtí či dojčenskej úmrtnosti, ktorá je podľa neho v SR vyššia ako priemer krajín Európskej únie. „Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) spolu aj s exministerkou Zuzanou Dolinkovou jednoducho vôbec nevedia, čo s týmto rezortom majú urobiť, nemajú žiaden plán, akým spôsobom naštartovať, vytvoriť určité systémové zmeny tak, aby sme tieto nedostatky vedeli postupne dobiehať a aby sme vedeli postupne dobiehať európske krajiny,“ okomentoval.
Kresťanskí demokrati predstavili aj ich návrh o tom, kde by sa dali zdroje v sektore ušetriť a kam potom presunúť. Hovorili napríklad o potrebe redukcie duplicitných vyšetrení. Ušetriť by sa podľa nich dalo okrem iného i na spotrebnom materiáli. Tvrdia, že ušetrené peniaze by potom mohli ísť na potrebnejšie veci. Považujú za ne napríklad digitalizáciu či generačnú výmenu lekárov. Treba sa podľa nich tiež pozrieť na dostupnosť starostlivosti či dlhodobú a následnú starostlivosť.