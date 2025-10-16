Do nemocníc v Košickom kraji smeruje vyše 20 miliónov eur, uviedol Šaško

KOŠICE - O investíciách z plánu obnovy v objeme viac ako 20 miliónov eur s DPH pre nemocnice v Košickom kraji informoval vo štvrtok v Košiciach minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Financie sú určené na rekonštrukcie a prístrojové vybavenie Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) a Detskú fakultnú nemocnicu (DFN) Košice, ako aj nemocnicu v Kráľovskom Chlmci, čo odobrila v stredu (15. 10.) vláda.
V prípade UNLP pôjde takmer 6,2 milióna eur na rekonštrukciu a modernizáciu urgentného príjmu na Triede SNP, ďalších zhruba 4,2 milióna eur je určených na chirurgický robotický operačný systém. DFN získa magnetickú rezonanciu s príslušenstvom za zhruba 5,2 milióna eur. Na rekonštrukciu a zníženie energetickej náročnosti budovy Nemocnice s poliklinikou v Kráľovskom Chlmci pôjde viac ako 3,5 milióna eur. Vláda takisto osobitne schválila zvýšenie alokácie z plánu obnovy na rekonštrukciu troch pavilónov UNLP na Rastislavovej ulici na zhruba 12,3 milióna eur s DPH. „Som nesmierne rád, že v krátkej budúcnosti v horizonte naozaj dní budú do Košíc a do kraja smerovať zdroje, ktoré presiahnu 20 miliónov eur,“ uviedol Šaško.
archívne video
Minister poukázal aj na dôležitú oblasť duševného zdravia a chýbajúce lôžka pre detských pacientov v košickom regióne. „Investícia, ktorá už tak bola pomerne významná a po strede je zvýšená o ďalších päť miliónov eur, znamená, že budeme mať lôžka. Naša spoločná ambícia s riaditeľom UNLP je komplexné vyriešenie psychiatrickej starostlivosti pre celý Košický kraj,“ povedal Šaško.
Nové zdroje z plánu obnovy
V prípade nových zdrojov z plánu obnovy v objeme viac ako 40 miliónov eur na rozvoj zdravotníckych zariadení ide podľa ministra o prostriedky nájdené na báze efektivity. Financie pôjdu aj pre Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch a nemocnice v Poprade, Liptovskom Mikuláši, Trstenej a Čadci. Termínom na realizáciu projektov je jún budúceho roka.
„Iba v tomto roku v rámci kapitálových investícií do Košického kraja preinvestujeme ďalších viac ako 3,4 milióna eur. A to predovšetkým na tému, ktorá je často podceňovaná aj v zdravotníctve, a to je téma kybernetickej bezpečnosti, modernizácia informačných systémov,“ uviedol minister s tým, že časť zdrojov je určená aj na protipožiarne opatrenia.
Poznamenal, že napriek konsolidácii rezort zdravotníctva na budúci rok zaznamená nárast zdrojov „v tomto momente o ďalších takmer 550 miliónov eur“. Ubezpečil, že budúci rok bude ministerstvo smerovať zdroje na čerpanie kapitálových prostriedkov aj pre krajské a mestské zdravotnícke zariadenia.