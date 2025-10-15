Som pripravený byť plne nápomocný slovenskej potravinovej sebestačnosti, uviedol Taraba

BRATISLAVA - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) je pripravený byť nápomocný slovenskej potravinovej sebestačnosti a viesť dialóg s poľnohospodármi a potravinármi. Informoval o tom na sociálnej sieti s tým, že sa stretol s predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Andrejom Gajdošom.
Čistenie nevyužitej pôdy
Taraba sa s Gajdošom zhodli na tom, že budú v spolupráci s pozemkovým fondom postupovať pri čistení stoviek tisíc hektárov štátnej neobrobenej poľnohospodárskej pôdy tak, aby vedela byť využitá na posilnenie potravinovej sebestačnosti. „Rovnako identifikujeme neudržiavané kanále, aby mohli byť obhospodárené. Daný projekt sme ako prvý rozbehli spolu s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom (Smer-SD) v Malokarpatskej vinárskej lokalite,“ povedal šéf envirorezortu.
S Gajdošom sa tiež zhodol na potrebe sprísnenia a stransparentnenia fungovania organizácií zodpovednosti výrobcov tak, aby peniaze smerovali do recyklácie, zberu a triedenia odpadov, a nie na vyberanie ziskov pre pár spoločností. „Poľnohospodári veľa produktov musia baliť a preto im záleží, aby peniaze neboli odlievané mimo sektor netransparentne,“ poznamenal Taraba. Štát má podľa neho do tohto systému čo povedať a má povinnosť byť v ňom prítomný. Minister zdôraznil, že je potrebné, aby mestá a obce, ktoré sú úspešnejšie v recyklovaní, mali z výberu peňazí vyšší poplatok.
Podpora domácej produkcie
Taraba so šéfom SPPK našli zhodu aj v otázke podpory poľnohospodárstva s vyššou pridanou hodnotou. Podporiť by sa mohla výstavba potrebnej infraštruktúry, aby sa na Slovensko nemuseli dovážať napríklad maliny a jahody z Holandska.