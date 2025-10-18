Envirorezort pripravuje legislatívnu úpravu: Týka sa voľne pohodeného odpadu z plastov a tabaku

BRATISLAVA - V súčasnosti je potrebné upraviť legislatívu vo vzťahu k nakladaniu s voľne pohodeným odpadom z vybraných jednorazových plastov vrátane filtrov z tabakových výrobkov. Úpravu pripraví envirorezort aj na základe odborných diskusií so všetkými relevantnými hráčmi vrátane obchodníkov. Uviedol to odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.
„Slovenská republika transponovala smernicu o znižovaní vplyvu jednorazových plastov na životné prostredie v roku 2021, čím sa zaviedla rozšírená zodpovednosť výrobcov aj pre tabakové výrobky. V súčasnosti je ešte potrebné vykonať úpravu legislatívy,“ ozrejmil envirorezort. MŽP zároveň v tejto súvislosti odmieta nátlak rôznych skupín. Deklaruje, že postupuje v súlade s platnou legislatívou, či už národnou alebo európskou.
Iniciatíva tabakových spoločností SPAK-EKO tento týždeň informovala, že povinnosť zadefinovať systém zodpovedný za boj s mikroplastovým odpadom vyplýva Slovensku z európskej legislatívy. SR tiež mala Európskej komisii oznámiť spôsob, akým to bude robiť, v decembri 2024. SPAK-EKO upozornil, že sa posledné dva roky snaží dohodnúť s MŽP na tom, aby ich systém oficiálne akceptovalo ako riešenie pre odpady z tabakových výrobkov. Taktiež odmieta tvrdenia, že priemysel nerieši odpad z cigaretových filtrov.