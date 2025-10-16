Rodičia dostanú viac! Rodičovský príspevok na dieťa by sa mal v roku 2026 zvýšiť na TÚTO sumu

BRATISLAVA - Rodičovský príspevok na dieťa by sa mohol na budúci rok zvýšiť na sumu 500,10 eura. Povedal to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) pred stredajším rokovaním vlády s tým, že v utorok (14. 10.) podpísal návrh opatrenia na zvýšenie rodičovského príspevku pre rok 2026, ktorý následne ide do medzirezortného pripomienkového konania.
„Rodičovský príspevok po prvýkrát prekročí hranicu 500 eur. Je to samozrejme rodičovský príspevok pre tých rodičov, ktorí minimálne dva roky pred nástupom na materskú dovolenku a na rodičovskú dovolenku pracovali, teda platili nemocenské. V prípade rodičov, ktorí nepracovali a neplatili nemocenské, tak rodičovský príspevok sa zvyšuje na úroveň 364,80 eura,“ uviedol Tomáš.
VIDEO Erik Tomáš pred rokovaním vlády o rodičovskom príspevku
Ďalej spresnil, že rodičovský príspevok sa poberá do troch rokov dieťaťa. V prípade, že ide o zdravotne znevýhodnené dieťa, tak ho môžu rodičia poberať až do jeho šiestich rokov.