Dnes zasadala vláda: Zlepšenie podmienok pre zdravotne znevýhodnených a nové vojenské zastúpenie Slovenska

BRATISLAVA - Viaceré úlohy v rámci zlepšenia životných podmienok pre osoby so zdravotným postihnutím sa plnia. Ide napríklad o zjednotenie posudkového systému v oblasti sociálnych služieb či sprístupnenie elektronických vzdelávacích dokumentov pre tieto osoby. Uvádza to Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím za rok 2024 a návrh na jeho aktualizáciu, ktorý v stredu schválila vláda.
Medzi splnenými úlohami je napríklad zákon o rodine, ktorý ustanovil, že rodič s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony nebude automaticky vylúčený z výkonu rodičovských práv a povinností. Ďalej Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR zabezpečilo návrhom nariadení vlády implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb pre zdravotne znevýhodnené osoby. Rovnako sa podarilo zjednotiť aj posudkový systém v oblasti sociálnych služieb. Ministerstvo vnútra (MV) SR zase zabezpečilo alternatívny prístup v podobe mobilnej aplikácie k službám čísla tiesňového volania 112 a k informáciám o ohrození.
Ministerstvu spravodlivosti (MS) SR sa čiastočne podarilo splniť cieľ v rámci antidiskriminačného zákona, pričom vypracovalo pracovnú verziu novely zákona o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou. Jednou zo splnených úloh bolo aj zlepšenie prístupu k zubno-lekárskemu ošetreniu v celkovej anestézii pre zdravotne znevýhodnené osoby z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.
Do roku 2030 sa má zlepšiť bezbariérová doprava
Niektoré ciele by mali byť splnené v rámci návrhu aktualizácie Národného programu do 31. decembra 2030. Vyššie územné celky by tak mali priebežne zvyšovať prístupnosť dopravných bezbariérových vozidiel a dopravnej infraštruktúry v regiónoch či inštalovať digitálne informačné tabule s hlasovým oznámením na dožiadanie na zastávkach verejnej osobnej dopravy. Ministerstvo kultúry (MK) SR by malo tiež priebežne vydávať a sprístupňovať periodické aj neperiodické publikácie alebo slovenské filmy s audiokomentárom a titulkami pre osoby so zrakovým a sluchovým postihnutím.
MPSVR by malo okrem úpravy financovania sociálnych služieb prehodnotiť vybrané druhy služieb a zabezpečiť prebratie smernice EÚ o európskom preukaze pre osoby so zdravotným postihnutím, rovnako aj o európskom parkovacom preukaze. MZ má predložiť do legislatívneho procesu nový zákon o zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách s ohľadom na nové úpravy na úrovni EÚ. Do roku 2030 by sa mala tiež zlepšiť dostupnosť dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti a zefektívniť preplácanie zdravotníckych úkonov u nezmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Schválená aktualizácia vojenského zastúpenia SR pri EÚ a NATO
Vojenské zastúpenie SR pri orgánoch Európskej únie (EÚ) a Severoatlantickej aliancie (NATO) by mohlo byť pozmenené. Vyplýva to z návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia pri týchto organizáciách a vyslanie príslušníkov ozbrojených síl, ktorý v stredu schválila vláda.
„Predmetná aktualizácia vojenského zastúpenia sa navrhuje v súvislosti so zámerom rozšíriť možnosti pôsobenia Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pričom odráža potreby Slovenskej republiky v procese implementácie transformačných zmien, platných medzinárodných záväzkov voči spojencom v NATO a EÚ a bilaterálnych dohovorov s partnermi. Rozšírenie vojenského zastúpenia súčasne súvisí s realizáciou opatrení v oblasti obrany a odstrašenia na východnom krídle NATO,“ uviedlo v návrhu ministerstvo obrany, ktoré ho na rokovanie vlády predložilo. Návrh musí ešte schváliť plénum parlamentu. Rezort obrany v návrhu potvrdil, že limity vyslaného personálu do týchto organizácií, ktoré národná rada schválila v roku 2024, budú zachované.
Kisel a Košút ako brigádni generáli
Plukovníci generálneho štábu Ladislav Kisel a Dušan Košút majú byť vymenovaní do hodnosti brigádnych generálov. Návrh rezortu obrany v stredu odsúhlasila vláda. Podľa Ústavy SR vymenúva a povyšuje generálov prezident SR na návrh vlády.
Ukončenie rozpravy k skrátenému konaniu o konsolidácii
Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu na návrh predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) schválili ukončenie rozpravy k návrhu na skrátené legislatívne konanie o balíku konsolidačných opatrení na budúci rok. Diskusia trvala od piatka (12. 9.), ústne bolo do nej prihlásených ešte viacero opozičných poslancov.
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) oznámil počas minulého týždňa 22 opatrení, ktoré by mali priniesť na úsporách a väčšom výbere daní a odvodov spolu 2,7 miliardy eur. Vláda balík, zatiaľ bez úspor jednotlivých ministerstiev, schválila 10. septembra a navrhla ho parlamentu prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní už na aktuálnej schôdzi.
Opoziční poslanci v rozprave opakovane kritizovali zrýchlené rokovanie, na ktoré podľa nich nie je dôvod. V rámci konsolidácie skritizovali tiež nedostatočné šetrenie na strane štátu. Kamenický na tieto výhrady viackrát reagoval, že zlé verejné financie zdedil po predchádzajúcich vládach, v ktorých pôsobili viacerí predstavitelia súčasnej opozície. Musí teda riešiť problémy, ktoré spôsobili predchodcovia.