Štátny rozpočet 2026: Poslanci v závere utorkového rokovania začali diskusiu o rozpočte

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali v piatok podvečer diskutovať o zákone roka, teda návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Do rozpravy sa písomne prihlásilo viac ako 50 zákonodarcov, ďalší sa môžu následne prihlásiť ústne.
archívne video
O rozpočte sa tento rok rokuje skôr ako zvyčajne. Tradične totiž býva schvaľovaný až na poslednej schôdzi NR SR na prelome novembra a decembra. Tento rok to musia poslanci stihnúť skôr, inak by vláda musela vzhľadom na koniec výnimky z dlhovej brzdy do parlamentu predložiť vyrovnaný rozpočet.
Podľa návrhu rozpočtu by mal deficit verejných financií dosiahnuť v budúcom roku 4,1 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), teda necelých šesť miliárd eur. Mal by tak klesnúť z tohtoročnej očakávanej úrovne päť percent HDP. Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy na rok 2026 sa rozpočtujú v objeme 62 miliárd eur, čo predstavuje 43 percent HDP. Výdavky by mali dosiahnuť 67,9 miliardy eura alebo 47,1 percenta HDP.
Poslanci v závere utorkového rokovania začali diskusiu o rozpočte
Po dvoch rokoch vládnutia súčasnej vlády a dvoch kolách konsolidácie, pričom tretí balík opatrení bude platiť od budúceho roka, deficit slovenských verejných financií stále neklesá. Vyhlásil to opozičný poslanec Štefan Kišš (PS) v rozprave v závere prvého rokovacieho dňa 40. schôdze Národnej rady (NR) SR. Poslanci začali diskusiu o návrhu rozpočtu na budúci rok, do ktorej je prihlásených viac ako 50 zákonodarcov. Pokračovať budú zase v stredu (15. 10.) ráno.
„Máme najvyššie daňové zaťaženie na Slovensku v histórii a k tomu máme zadusenú ekonomiku,“ konštatoval Kišš. Zároveň upozornil, že v rozpočte na budúci rok nie je viditeľné šetrenie zo strany štátu, ale skôr šetrenie na budúcnosti obyvateľov Slovenska, a to z dôvodu krátenia plánovaných investícií na opravu ciest, nemocníc či menších investícií na školy.
Kritizoval vládu za to, že namiesto toho, aby šetrila na sebe, bude škrtať na investíciách. „Aby ste ušetrili niečo na štáte, tak ste sa rozhodli zobrať z tejto našej budúcnosti, pretože takéto investície znamenajú budúci ekonomický rast, produktivitu, prosperitu. Ale teraz škrtáte ľuďom a robíte všetko pre to, aby museli škrtať aj budúce vlády, pretože takýto stav je neudržateľný,“ uzavrel Kišš.