Utorok28. október 2025, meniny má Dobromila, zajtra Klára, Kiara

Prezident Pellegrini podpísal viacero zákonov: Pozrite sa, ktoré medzi ne patria

Peter Pellegrini
Peter Pellegrini (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Pravidlá pri prihláškach do zdravotných poisťovní (ZP) sa spresnia. Skrátia sa napríklad lehoty na ich späťvzatie. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnom poistení, ktorú v utorok podpísal prezident SR Peter Pellegrini.

VIDEO

Pellegrini: Mám problém s novelou zákona o hazarde (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

„Pri podávaní späťvzatia prihlášky sa navrhuje obmedzenie času na jeho podanie na 30 dní odo dňa podania prihlášky, keďže doposiaľ platná úprava (do 31. októbra) je neúmerne dlhá a v podstate umožňuje druhú (neoficiálnu) fázu prepoisťovania po skončení sa obdobia na podanie prihlášky,“ vysvetlilo ministerstvo zdravotníctva, ktoré za úpravou stojí.

Novela takisto sprísňuje podmienky na vstup samostatne zárobkovo činných osôb zo štátov mimo Európskej únie do systému verejného zdravotného poistenia. Po novom dané osoby budú môcť zdravotnú starostlivosť z verejných zdrojov čerpať iba na území SR, nie v iných členských štátoch. Novela takisto umožní maloletým z mimočlenských krajín, ktorí študujú na vysokej škole v SR, vstúpiť do systému verejného zdravotného poistenia. Mení sa i spôsob vykonávania prehliadok mŕtvych tiel v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach.

Legislatíva tiež prinesie zmeny pri platbe štátu v systéme zdravotníctva. Tá má po novom byť rozdielom rozpočtovaných výdavkov verejného zdravotného poistenia a príjmov od ekonomicky aktívneho obyvateľstva, no zároveň sa má ponechávať rezerva 550 miliónov eur. Pre rok 2026 sa určila na sumu viac ako 2,05 milióna eur.

Prezident podpísal nový zákon o spotrebiteľských úveroch

 

Zlepšenie poskytovania spotrebiteľských úverov, vyššia ochrana spotrebiteľov či podpora fungujúceho vnútorného trhu v tejto oblasti. Aj to sú ciele nového zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, ktorý v utorok podpísal prezident Peter Pellegrini.

Zákon po schválení pozmeňujúceho návrhu v Národnej rade SR tiež presunul štátnu pomoc s navýšenými splátkami hypoték zo štátu na banky, a to od decembra tohto roka. Fungovať by mala ešte dva roky.

„Z dôvodu, že ide o fakultatívnu pomoc zo strany banky, klientom bude doručená hypotekárna pomoc až po tom, ako sa banka rozhodne takúto pomoc poskytovať, samozrejme, po splnení zákonných podmienok, a to do 30. novembra 2027. Ak sa banka rozhodne hypotekárnu pomoc poskytovať, klientom, ktorí doteraz poberali príspevok z úradu práce, bude banka vyplácať hypotekárnu pomoc automaticky,“ priblížili predkladatelia.

Ostatným klientom bude banka vyplácať pomoc po podaní žiadosti a po splnení zákonných podmienok, najmä podmienky zvýšenia splátky z dôvodu refixácie úrokovej sadzby a podmienky výšky príjmu. Banky budú príjem posudzovať iba jednorazovo, a to na začiatku poskytovania hypotekárnej pomoci. Parametre pomoci zostávajú na doterajšej úrovni, teda 75 % z kladného rozdielu medzi uhradenou mesačnou splátkou a referenčnou splátkou, najviac v sume 150 eur mesačne.

Hlavnou úlohou schváleného zákona je prebratie požiadaviek európskej smernice z roku 2023 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere (CCD2), ktorá nahrádza smernicu ešte z roku 2008. Predchádzajúca smernica bola podľa ministerstva financií (MF) účinná len čiastočne, čo vyplývalo z jej nedostatkov, ako aj externých faktorov, napríklad narastajúcej digitalizácie. Novým zákonom sa upravujú napríklad práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním spotrebiteľského úveru, podmienky jeho poskytovania, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere či spôsob výpočtu celkových nákladov spojených s úverom. Obsahuje aj ďalšie opatrenia na ochranu spotrebiteľa.

Viacero cieľov novej legislatívy

Zákon podľa predkladateľa sleduje viacero cieľov. „Ide najmä o zlepšenie poskytovania spotrebiteľských úverov v dôsledku digitalizácie, ako aj v dôsledku vzniku pandémie COVID-19, uľahčenie vzniku bezproblémovo fungujúceho vnútorného trhu so spotrebiteľskými úvermi, poskytnutie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa v záujme zaistenia dôvery spotrebiteľov a podporenie konkurencieschopnosti na vnútornom trhu a pri cezhraničnom poskytovaní spotrebiteľských úverov,“ vymenovalo MF v dôvodovej správe.

Predkladateľ poukázal na to, že poskytovanie spotrebiteľských úverov sa od roku 2008, keď boli v EÚ prijaté predchádzajúce pravidlá, pod vplyvom digitalizácie značne zmenilo. Spotrebitelia v súčasnosti požadujú bezproblémovejší a rýchlejší postup získavania úverov, o ktoré často žiadajú online. Na trh takisto prichádzajú noví účastníci. „Digitalizácia ovplyvňuje aj poskytovanie nových produktov (krátkodobé úvery s vysokými nákladmi) a zavádza digitálne poskytovanie informácií a posudzovania úverovej bonity spotrebiteľov pomocou automatizovaných systémov rozhodovania,“ doplnilo ministerstvo. Väčšina zákona bude účinná od 20. novembra 2026, časť týkajúca sa pomoci so splátkami hypoték od 1. decembra tohto roka.

Prezident podpísal novelu, ktorou sa doplnia pravidlá dorovnávacej dane

Spresnenia a doplnenia v súvislosti s úpravou odloženého daňového záväzku, ako aj doplnenie pravidiel pre transparentné subjekty a reverzné hybridné subjekty. Aj tieto zmeny prináša novela zákona o dorovnávacej dani, ktorú podpísal prezident SR Peter Pellegrini.

Nový zákon o dorovnávacej dani pred dvomi rokmi prevzal do slovenského právneho poriadku európsku smernicu z roku 2022 o zabezpečení globálnej minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín. Minimálne zdanenie je stanovené na úrovni 15 %. Smernica vychádza z globálnych modelových pravidiel Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). K týmto pravidlám vyšli v priebehu rokov 2024 a 2025 administratívne usmernenia, ktoré je potrebné takisto zohľadniť v domácej legislatíve.

„Uvedené administratívne usmernenia nie sú súčasťou smernice, avšak pre správne uplatňovanie smernice členskými štátmi je potrebné zabezpečiť súlad s predmetnými usmerneniami, aby sa zabránilo nesúladu alebo uplatniteľnosti odlišných noriem,“ vysvetlilo v dôvodovej správe Ministerstvo financií (MF) SR. Pri vykonávaní zákona sa podľa neho ako výkladový prostriedok použijú aj globálne modelové pravidlá OECD a sprievodné dokumenty.

Ministerstvo zároveň upravilo zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, čím sa prevezme novelizovaná európska smernica v tejto oblasti, tzv. DAC 9. Táto smernica zavádza štandardný vzor oznámenia pre nadnárodné skupiny podnikov aj pre veľké vnútroštátne skupiny. Obsahuje tiež pravidlá pre výmenu týchto oznámení v rámci EÚ.

„Návrhom zákona sa vytvárajú podmienky aj pre výmenu oznámení v globálnom rámci na základe multilaterálnej dohody príslušných orgánov na účely automatickej výmeny oznámení s informáciami na určenie dorovnávacej dane,“ priblížil rezort financií. Novela nadobudne účinnosť postupne, a to 31. decembra 2025, 1. januára 2026 a 1. januára 2028.

Viac o téme: ZákonyZdravotné poisťovnePeter PellegriniSpotrebiteľský úver
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Prezident SR Peter Pellegrini.
AKTUÁLNE Pellegrini pravdepodobne novelu zákona o hazarde nepodpíše
Domáce
Peter Pellegrini
Pellegrini odvolal sudcu v Bratislave: Konal na základe rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu
Domáce
FOTO Hnutie Slovensko vyzýva Pellegriniho:
Hnutie Slovensko vyzýva Pellegriniho: Chce, aby vetoval novelu zákona o hazardných hrách
Domáce
Prezident SR Peter Pellegrini
Pellegrini po rozhorčení Bulharov vysvetľuje svoje slová: Všetko je inak! Potvrdil postoj Slovenska
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Otvorenie 7. ročníka veľtrhu práce Profesia days v Košiciach
Otvorenie 7. ročníka veľtrhu práce Profesia days v Košiciach
Správy
Pellegrini: Mám problém s novelou zákona o hazarde
Pellegrini: Mám problém s novelou zákona o hazarde
Správy
Tlačová konferencia Rastislava Krátkeho na tému: Aktuálna politická situácia
Tlačová konferencia Rastislava Krátkeho na tému: Aktuálna politická situácia
Správy

Domáce správy

Denisa Saková
V Šurany Industrial Parku sa začala výstavba baterkárne
Domáce
Peter Pellegrini
Prezident Pellegrini podpísal viacero zákonov: Pozrite sa, ktoré medzi ne patria
Domáce
FOTO Polícia pátra
Polícia pátra po nezvestnom 37-ročnom Štefanovi Babinskom z Bratislavy
Domáce
V Galante otvorili nové zariadenia sociálnych služieb pre deti s autizmom aj dospelých
V Galante otvorili nové zariadenia sociálnych služieb pre deti s autizmom aj dospelých
Galanta

Zahraničné

Oliver Gorman
Desivá smrť chlapca (†12): Oliver sa pripojil k internetovej výzve! Nadýchal sa deodorantu
Zahraničné
Predseda gruzínskeho parlamentu Šalva
Gruzínska vládna strana požiada ústavný súd o zákaz troch opozičných strán
Zahraničné
Alexander Lukašenko
Lukašenko odsúdil krok Litvy uzavrieť hranicu s Bieloruskom ako „šialený podvod“
Zahraničné
mesto al-Fášir v regióne
Sudánska armáda ustúpila z mesta al-Fášir: Kontrolu prevzali polovojenské Sily rýchlej podpory
Zahraničné

Prominenti

Kayte Walsh, Kelsey Grammer
Obrovská RADOSŤ slávneho Frasiera: V 70-ke sa stal ÔSMY RAZ otcom!
Zahraniční prominenti
Hádači v relácii Inognito
Jasmina v Inkognite perlila, no keď Forgáč prehovoril o odstraňovaní ochlpenia, všetci išli do ponuku!
Domáci prominenti
Jennifer Lawrence
Slávna herečka to NETAJÍ: Chystá sa na PLASTIKU... TOTO si nechá upraviť!
Zahraniční prominenti
FOTO Premiéra filmu Nepela: ŠELMY
Premiéra filmu Nepela: ŠELMY Brychtová s Karnasovou a... Pozrite, ako FANTASTICKY vyzerá Malachovská!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Marmarošská župa – kraj
Marmarošská župa – kraj drevených kostolíkov a nádhernej prírody
dromedar.sk
Obrovská nafukovacia panna vyvolala
GIGANTICKÁ nafukovacia panna vyvolala chaos v belgickej dedine: Motoristi z nej nevedeli spustiť oči, KOLAPS dopravy?
Zaujímavosti
undefined
Len 13-ročný chlapec riskoval pre lásku z internetu ŽIVOT: Vydal sa za ňou na bicykli... problém nastal na diaľnici
Zaujímavosti
Tajomstvo mRNA vakcín ODHALENÉ:
Tajomstvo mRNA vakcín ODHALENÉ: Nová zbraň proti rakovine? Najnovšia štúdia šokuje lekárov!
Zaujímavosti

Dobré správy

Toto jednoducho treba zažiť:
Toto jednoducho treba zažiť: Rakúske Alpy majú svahy, aké Slovensko nikdy nevidelo!
hashtag.sk
Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk
15-tisíc nájomných bytov, 680
15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?
Domáce

Ekonomika

Koniec percentám? Minister Tomáš zvažuje revolúciu v zvyšovaní dôchodkov!
Koniec percentám? Minister Tomáš zvažuje revolúciu v zvyšovaní dôchodkov!
Dilema prezúvania pneumatík je opäť tu: Toto musíte vedieť, ak nechcete riskovať a prísť o peniaze!
Dilema prezúvania pneumatík je opäť tu: Toto musíte vedieť, ak nechcete riskovať a prísť o peniaze!
Čína spomaľuje, no zároveň pritvrdzuje: Takto upevňuje kontrolu nad vzácnymi zeminami!
Čína spomaľuje, no zároveň pritvrdzuje: Takto upevňuje kontrolu nad vzácnymi zeminami!
Je to definitívne: Takto porastú dôchodky už od nového roka! (kalkulačka)
Je to definitívne: Takto porastú dôchodky už od nového roka! (kalkulačka)

Šport

Vždy ja, odchádzam z tímu: Spor Vinícius - Xabi sa vyostril, Brazílčan si musí uvedomiť jednu vec
Vždy ja, odchádzam z tímu: Spor Vinícius - Xabi sa vyostril, Brazílčan si musí uvedomiť jednu vec
La Liga
Shiffrinová úprimne o veľkom tlaku a svojej forme: Nemám pocit, že som jedna z najrýchlejších
Shiffrinová úprimne o veľkom tlaku a svojej forme: Nemám pocit, že som jedna z najrýchlejších
Lyžovanie
Jeho brat bol skvelým hráčom NHL: Spišská ulovila Kanaďana, odporučil ho aj slovenský reprezentant
Jeho brat bol skvelým hráčom NHL: Spišská ulovila Kanaďana, odporučil ho aj slovenský reprezentant
Tipsport liga
Meno, ktoré neprekvapí: Lobotkov ex-kouč je vážnym kandidátom na voľné miesto v Juventuse
Meno, ktoré neprekvapí: Lobotkov ex-kouč je vážnym kandidátom na voľné miesto v Juventuse
Serie A

Auto-moto

Pošta spúšťa novinku. Na všetkých pobočkách kúpite aj lístok na...
Pošta spúšťa novinku. Na všetkých pobočkách kúpite aj lístok na...
Doprava
Keď chceš Ferrari ako za mladi, ale rýchle ako tie dnešné a máš veľa peňazí...
Keď chceš Ferrari ako za mladi, ale rýchle ako tie dnešné a máš veľa peňazí...
Novinky
Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Zaujímavosti
Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Ekonomika

Kariéra a motivácia

Akčné ženy: Rovnosť začína doma, pokračuje v práci a končí tam, kde sa o nej prestane hovoriť
Akčné ženy: Rovnosť začína doma, pokračuje v práci a končí tam, kde sa o nej prestane hovoriť
Kariera.sk TS
Networking 2.0: Ako využiť sociálne siete na profesionálny rast
Networking 2.0: Ako využiť sociálne siete na profesionálny rast
Networking
Ste tehotná a neviete, kedy to oznámiť zamestnávateľovi? Takéto sú vaše práva a povinnosti!
Ste tehotná a neviete, kedy to oznámiť zamestnávateľovi? Takéto sú vaše práva a povinnosti!
Poradňa
Mentori a ich sila: Prečo hľadať sprievodcu vo vašej kariére
Mentori a ich sila: Prečo hľadať sprievodcu vo vašej kariére
Kariérny rast

Varenie a recepty

Najlepšie vianočné cestá od pani Margitky. Pistáciové, strojčekové, linecké cesto pripravené dopredu.
Najlepšie vianočné cestá od pani Margitky. Pistáciové, strojčekové, linecké cesto pripravené dopredu.
Klasika, ktorá nikdy nesklame. 15 najlepších receptov na tradičné vianočné koláče.
Klasika, ktorá nikdy nesklame. 15 najlepších receptov na tradičné vianočné koláče.
Čo dať do slaného závinu: TOP kombinácie, ktoré chutia každému
Čo dať do slaného závinu: TOP kombinácie, ktoré chutia každému
Rady a tipy
Ako dochutiť červenú kapustu: 5 ingrediencií, ktoré nesmú chýbať
Ako dochutiť červenú kapustu: 5 ingrediencií, ktoré nesmú chýbať
Rady a tipy

Technológie

Čaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfón
Čaká telefóny koniec? Toto zariadenie od Samsungu a Googlu môže v najbližších rokoch nahradiť tvoj smartfón
Samsung
Google Chrome mal vážnu bezpečnostnú dieru. Kto klikol na podvodný odkaz, mohol si stiahnuť špionážny vírus. Aktualizuj prehliadač čo najskôr
Google Chrome mal vážnu bezpečnostnú dieru. Kto klikol na podvodný odkaz, mohol si stiahnuť špionážny vírus. Aktualizuj prehliadač čo najskôr
Bezpečnosť
AKTUÁLNE: Po internete koluje 183 miliónov hesiel, medzi nimi aj tie z Gmailu. Skontroluj si, či nie si medzi nimi
AKTUÁLNE: Po internete koluje 183 miliónov hesiel, medzi nimi aj tie z Gmailu. Skontroluj si, či nie si medzi nimi
Bezpečnosť
Wi-Fi ti ide pomaly a nevieš prečo? Možno sa ti na ňu napojil sused bez dovolenia, je to častý problém
Wi-Fi ti ide pomaly a nevieš prečo? Možno sa ti na ňu napojil sused bez dovolenia, je to častý problém
Návody

Bývanie

Neviete už, ako spracovať tekvice? 5+ skvelých tipov, ako ich zužitkovať, a niektoré ste zrejme ešte neskúšali!
Neviete už, ako spracovať tekvice? 5+ skvelých tipov, ako ich zužitkovať, a niektoré ste zrejme ešte neskúšali!
Tomu sa hovorí maximálne využitie miesta! Na 26 m2 majú súkromnú spálňu, všetky spotrebiče i miesto pre hostí
Tomu sa hovorí maximálne využitie miesta! Na 26 m2 majú súkromnú spálňu, všetky spotrebiče i miesto pre hostí
Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie
Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie
Štyri veci, ktoré by ste o matracoch mali vedieť ešte pred kúpou. Čo zvážiť, kým zaň zaplatíte?
Štyri veci, ktoré by ste o matracoch mali vedieť ešte pred kúpou. Čo zvážiť, kým zaň zaplatíte?

Pre kutilov

Zachoval spomienku rodičov a vytvoril unikátny kúsok nábytku. Starú obývaciu stenu prerobil na nový poklad z dreva
Zachoval spomienku rodičov a vytvoril unikátny kúsok nábytku. Starú obývaciu stenu prerobil na nový poklad z dreva
Nábytok
Ako upiecť kačicu? Jemné mäso a chrumkavá koža – to je kombinácia, ktorej neodoláte!
Ako upiecť kačicu? Jemné mäso a chrumkavá koža – to je kombinácia, ktorej neodoláte!
Recepty
Rastie ako z vody a uľavuje pri nachladnutí – viete, ako inak šikovne využiť listy nádchovníka?
Rastie ako z vody a uľavuje pri nachladnutí – viete, ako inak šikovne využiť listy nádchovníka?
Záhrada
Nadýchané tvarohové buchty s džemom, ktoré si doma zvládne upiecť každý
Nadýchané tvarohové buchty s džemom, ktoré si doma zvládne upiecť každý
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Prečo sa silné ženy často zamilujú do emocionálne nestabilnejších mužov? Psychológovia vysvetľujú paradox modernej lásky
Partnerské vzťahy
Prečo sa silné ženy často zamilujú do emocionálne nestabilnejších mužov? Psychológovia vysvetľujú paradox modernej lásky
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Autá v jarkoch, skrížený
Domáce
Autá v jarkoch, skrížený kamión a neprejazdné úseky! FOTO SNEŽENIE spôsobilo na cestách dopravný CHAOS
Kollár rozbieha svoju politickú
Domáce
Kollár rozbieha svoju politickú kariéru útokom na Matoviča: Vraj budoval svoju mafiu, dosvedčuje to správami!
Prezident SR Peter Pellegrini.
Domáce
AKTUÁLNE Pellegrini pravdepodobne novelu zákona o hazarde nepodpíše
Horšie hospodária už len
Domáce
Horšie hospodária už len Spišské Vlachy! Bratislava prepadla vo veľkom hodnotení miest: Ako je na tom to vaše?

Ďalšie zo Zoznamu