Prezident Pellegrini podpísal viacero zákonov: Pozrite sa, ktoré medzi ne patria

BRATISLAVA - Pravidlá pri prihláškach do zdravotných poisťovní (ZP) sa spresnia. Skrátia sa napríklad lehoty na ich späťvzatie. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnom poistení, ktorú v utorok podpísal prezident SR Peter Pellegrini.
VIDEO
„Pri podávaní späťvzatia prihlášky sa navrhuje obmedzenie času na jeho podanie na 30 dní odo dňa podania prihlášky, keďže doposiaľ platná úprava (do 31. októbra) je neúmerne dlhá a v podstate umožňuje druhú (neoficiálnu) fázu prepoisťovania po skončení sa obdobia na podanie prihlášky,“ vysvetlilo ministerstvo zdravotníctva, ktoré za úpravou stojí.
Novela takisto sprísňuje podmienky na vstup samostatne zárobkovo činných osôb zo štátov mimo Európskej únie do systému verejného zdravotného poistenia. Po novom dané osoby budú môcť zdravotnú starostlivosť z verejných zdrojov čerpať iba na území SR, nie v iných členských štátoch. Novela takisto umožní maloletým z mimočlenských krajín, ktorí študujú na vysokej škole v SR, vstúpiť do systému verejného zdravotného poistenia. Mení sa i spôsob vykonávania prehliadok mŕtvych tiel v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach.
Legislatíva tiež prinesie zmeny pri platbe štátu v systéme zdravotníctva. Tá má po novom byť rozdielom rozpočtovaných výdavkov verejného zdravotného poistenia a príjmov od ekonomicky aktívneho obyvateľstva, no zároveň sa má ponechávať rezerva 550 miliónov eur. Pre rok 2026 sa určila na sumu viac ako 2,05 milióna eur.
Prezident podpísal nový zákon o spotrebiteľských úveroch
Zlepšenie poskytovania spotrebiteľských úverov, vyššia ochrana spotrebiteľov či podpora fungujúceho vnútorného trhu v tejto oblasti. Aj to sú ciele nového zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, ktorý v utorok podpísal prezident Peter Pellegrini.
Zákon po schválení pozmeňujúceho návrhu v Národnej rade SR tiež presunul štátnu pomoc s navýšenými splátkami hypoték zo štátu na banky, a to od decembra tohto roka. Fungovať by mala ešte dva roky.
„Z dôvodu, že ide o fakultatívnu pomoc zo strany banky, klientom bude doručená hypotekárna pomoc až po tom, ako sa banka rozhodne takúto pomoc poskytovať, samozrejme, po splnení zákonných podmienok, a to do 30. novembra 2027. Ak sa banka rozhodne hypotekárnu pomoc poskytovať, klientom, ktorí doteraz poberali príspevok z úradu práce, bude banka vyplácať hypotekárnu pomoc automaticky,“ priblížili predkladatelia.
Ostatným klientom bude banka vyplácať pomoc po podaní žiadosti a po splnení zákonných podmienok, najmä podmienky zvýšenia splátky z dôvodu refixácie úrokovej sadzby a podmienky výšky príjmu. Banky budú príjem posudzovať iba jednorazovo, a to na začiatku poskytovania hypotekárnej pomoci. Parametre pomoci zostávajú na doterajšej úrovni, teda 75 % z kladného rozdielu medzi uhradenou mesačnou splátkou a referenčnou splátkou, najviac v sume 150 eur mesačne.
Hlavnou úlohou schváleného zákona je prebratie požiadaviek európskej smernice z roku 2023 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere (CCD2), ktorá nahrádza smernicu ešte z roku 2008. Predchádzajúca smernica bola podľa ministerstva financií (MF) účinná len čiastočne, čo vyplývalo z jej nedostatkov, ako aj externých faktorov, napríklad narastajúcej digitalizácie. Novým zákonom sa upravujú napríklad práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním spotrebiteľského úveru, podmienky jeho poskytovania, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere či spôsob výpočtu celkových nákladov spojených s úverom. Obsahuje aj ďalšie opatrenia na ochranu spotrebiteľa.
Viacero cieľov novej legislatívy
Zákon podľa predkladateľa sleduje viacero cieľov. „Ide najmä o zlepšenie poskytovania spotrebiteľských úverov v dôsledku digitalizácie, ako aj v dôsledku vzniku pandémie COVID-19, uľahčenie vzniku bezproblémovo fungujúceho vnútorného trhu so spotrebiteľskými úvermi, poskytnutie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa v záujme zaistenia dôvery spotrebiteľov a podporenie konkurencieschopnosti na vnútornom trhu a pri cezhraničnom poskytovaní spotrebiteľských úverov,“ vymenovalo MF v dôvodovej správe.
Predkladateľ poukázal na to, že poskytovanie spotrebiteľských úverov sa od roku 2008, keď boli v EÚ prijaté predchádzajúce pravidlá, pod vplyvom digitalizácie značne zmenilo. Spotrebitelia v súčasnosti požadujú bezproblémovejší a rýchlejší postup získavania úverov, o ktoré často žiadajú online. Na trh takisto prichádzajú noví účastníci. „Digitalizácia ovplyvňuje aj poskytovanie nových produktov (krátkodobé úvery s vysokými nákladmi) a zavádza digitálne poskytovanie informácií a posudzovania úverovej bonity spotrebiteľov pomocou automatizovaných systémov rozhodovania,“ doplnilo ministerstvo. Väčšina zákona bude účinná od 20. novembra 2026, časť týkajúca sa pomoci so splátkami hypoték od 1. decembra tohto roka.
Prezident podpísal novelu, ktorou sa doplnia pravidlá dorovnávacej dane
Spresnenia a doplnenia v súvislosti s úpravou odloženého daňového záväzku, ako aj doplnenie pravidiel pre transparentné subjekty a reverzné hybridné subjekty. Aj tieto zmeny prináša novela zákona o dorovnávacej dani, ktorú podpísal prezident SR Peter Pellegrini.
Nový zákon o dorovnávacej dani pred dvomi rokmi prevzal do slovenského právneho poriadku európsku smernicu z roku 2022 o zabezpečení globálnej minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín. Minimálne zdanenie je stanovené na úrovni 15 %. Smernica vychádza z globálnych modelových pravidiel Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). K týmto pravidlám vyšli v priebehu rokov 2024 a 2025 administratívne usmernenia, ktoré je potrebné takisto zohľadniť v domácej legislatíve.
„Uvedené administratívne usmernenia nie sú súčasťou smernice, avšak pre správne uplatňovanie smernice členskými štátmi je potrebné zabezpečiť súlad s predmetnými usmerneniami, aby sa zabránilo nesúladu alebo uplatniteľnosti odlišných noriem,“ vysvetlilo v dôvodovej správe Ministerstvo financií (MF) SR. Pri vykonávaní zákona sa podľa neho ako výkladový prostriedok použijú aj globálne modelové pravidlá OECD a sprievodné dokumenty.
Ministerstvo zároveň upravilo zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, čím sa prevezme novelizovaná európska smernica v tejto oblasti, tzv. DAC 9. Táto smernica zavádza štandardný vzor oznámenia pre nadnárodné skupiny podnikov aj pre veľké vnútroštátne skupiny. Obsahuje tiež pravidlá pre výmenu týchto oznámení v rámci EÚ.
„Návrhom zákona sa vytvárajú podmienky aj pre výmenu oznámení v globálnom rámci na základe multilaterálnej dohody príslušných orgánov na účely automatickej výmeny oznámení s informáciami na určenie dorovnávacej dane,“ priblížil rezort financií. Novela nadobudne účinnosť postupne, a to 31. decembra 2025, 1. januára 2026 a 1. januára 2028.