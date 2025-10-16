Francúzska polícia zadržala štvoricu mužov: Chceli pripraviť atentát na ruského ľudskoprávneho aktivistu

PARÍŽ - Francúzska protiteroristická prokuratúra vo štvrtok oznámila, že zadržala štyroch ľudí podozrivých z prípravy sprisahania proti nemenovanému ruskému disidentovi, informovala agentúra AFP.
Denník Le Parisien predtým napísal, že terčom „plánu na likvidáciu“ mal byť ruský ľudskoprávny aktivista Vladimir Osečkin, žijúci momentálne v meste Biarritz, ktorý vedie mimovládnu organizáciu Gulagu.net zameranú na odhaľovanie zneužívania práv vo väzniciach v Rusku. Prokuratúra oslovená agentúrou AFP však odmietla potvrdiť totožnosť disidenta, ktorý mal byť terčom útoku.
Le Parisien doplnil, že štvoricu podozrivých - občanov Francúzska a Dagestanu vo veku od 26 do 38 rokov - zadržali v pondelok agenti francúzskej kontrarozviedky DGSI v metropolitnej oblasti Paríža a v departemente Loire-Atlantique. Vyšetrovatelia ich vinia z „teroristického sprisahania s cieľom prípravy násilného činu proti danej osobe“.
Muži vykonávali prieskum
Polícia zistila, že muži vykonávali prieskum v okolí Osečkinovho bydliska v Biarritzi ležiacom v departemente Pyrénées-Atlantiques. V telefóne jedného zo zadržaných sa našli videá zhotovené z auta, ktoré zachytávajú budovu, kde ruský aktivista býva, i komentáre podozrivých. Po týchto „pozorovacích“ misiách podozriví zvyčajne autom odcestovali do mesta San Sebastián v Španielsku a späť do Francúzska sa vracali znova cez Biarritz.
Francúzski vyšetrovatelia sa teraz snažia zistiť presný plán, ktorý títo muži vymysleli, a zistiť aj totožnosť osoby alebo osôb, ktoré si ich najali. Podozriví vo väzbe buď tvrdili, že nevedeli, kto ich poslal, alebo vyhlasovali, že boli manipulovaní a nevedeli o dôvodoch svojich ciest do Biarritzu. DGSI však predpokladá, že tieto cesty boli prieskumné misie v rámci prípravy na atentát a boli pravdepodobne riadené ruskými tajnými službami, ako sú FSB a vojenská rozviedka GRU, ktoré boli v posledných rokoch pravidelne kritizované za svoje zasahovanie do záležitostí Francúzska.
Vedenie DGSI nedávno varovalo pred opätovným nárastom násilných činov
Vedenie DGSI nedávno varovalo pred opätovným nárastom násilných činov zo strany cudzích tajných služieb - najmä Ruska a Alžírska - proti ich štátnym príslušníkom a odporcom, ktorí sa uchýlili do Francúzska. Vladimir Osečkin je symbolom ruských whistleblowerov. Ako tvorca webovej stránky Gulagu.net sa stal známym zverejňovaním videí odsudzujúcich mučenie v ruských väzniciach. Od invázie na Ukrajinu pomáhal svedkom vojnových zločinov utiecť do zahraničia, čím sa stal aj medzinárodne známym a potenciálnym i terčom Moskvy v Európskej únii.
Le Parisien však doplnil, že za imidžom obhajcu ľudských práv sa skrýva i podnikateľ, ktorého čestnosť je spochybňovaná. Osečkin je obviňovaný z toho, že si prisvojoval zásluhy za „evakuácie“ ľudí v núdzi, ktoré v skutočnosti nevykonal, a z toho, že za pomoc pri vybavovaní politického azylu vo Francúzsku požadoval peniaze. Od roku 2022 je pod policajnou ochranou kvôli vyhrážkam atentátom, ktoré pripisuje tajným službám.