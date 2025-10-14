Utorok14. október 2025, meniny má Boris, zajtra Terézia, Tereza

Prioritou tejto schôdze je schváliť návrh štátneho rozpočtu, uviedol Richter

Ján Richter
Ján Richter (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
TASR

BRATISLAVA - Predseda poslaneckého klubu koaličného Smeru-SD Ján Richter považuje za prioritu 40. schôdze Národnej rady (NR) SR schválenie návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii. Avizoval, že v prípade, ak by z ich radov prišiel pozmeňujúci návrh, nemali by sa meniť celkové čísla.

„My ešte dnes večer budeme sedieť s ministrom financií, kde máme záujem si niektoré veci ešte raz vydiskutovať. Každopádne, ak by aj vyšiel z našich radov nejaký pozmeňovací návrh, tak bude niekde pridávať a niekde uberať, to znamená, že celkové čísla, ktoré navrhlo ministerstvo financií, v žiadnom prípade nechceme a nemáme záujem meniť, pretože prešli istými procesmi, cez koaličnú radu, koaličných partnerov a nebolo by dobré, aby sa tieto veci rapídne menili,“ poznamenal.

Richard Raši: Hrozí, že bez hrdosti na históriu budeme postupne strácať hodnotový obsah (Zdroj: TASR/Maroš Černý)

Môže dôjsť k predĺženiu rokovacích dní

Richter pripustil, že na tejto schôdzi môže dôjsť k predĺženiu rokovacích dní či skráteniu obedovej prestávky. „Ak by sme videli, že opoziční poslanci úmyselne predlžujú, hrajú divadlo v súvislosti s rozpravou k rozpočtu, sme pripravení iniciovať aj nočné rokovania,“ okomentoval. Pripomenul, že o tomto bode sa nedá skrátiť rozprava v pléne.

Upozornil zároveň na to, že na programe je okrem návrhu budúcoročného štátneho rozpočtu veľké množstvo bodov. Nie je podľa neho reálne garantovať, že sa všetky na tejto schôdzi podarí prejsť. Pripustil však, že schôdza by mohla trvať o pár dni dlhšie ako plánované dva týždne. Richter zároveň odmietol kritiku opozičníkov o tom, že na schôdzach nie je priestor na ich návrhy a presúvajú sa. Poukázal na to, že na minulej schôdzi opozícii prepadlo 37 návrhov preto, lebo v pléne nebol prítomný spravodajca a predkladateľ z jej radov.

Nevie, či NR SR stihne prebrať aj opozičné návrhy na vyslovenie nedôvery vládnemu kabinetu a viacerým ministrom. Je to podľa neho na opozícii, ako dlho bude rokovať o rozpočte. „Ak k tomuto bodu príde, budeme navrhovať zlúčenú rozpravu. Má to aj úplnú logiku, lebo jedným z návrhov je vyslovenie nedôvery vláde, to znamená že sa nebude individuálne rokovať o jednotlivých rezortoch, pretože keď ide o vyslovenie nedôvery vláde, je prirodzené, že každý minister bude mať záujem obhájiť svoje pozície,“ ozrejmil.

Koalícia pripravuje pozmeňujúci návrh

Avizoval, že koalícia pripravuje pozmeňujúci návrh k návrhu na zmenu rokovacieho poriadku parlamentu, ktorá je na programe tejto schôdze. Podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD) povedal, že chcú presadiť, aby sa v pléne nemohli používať obrazové pomôcky. „Teraz je úprava taká, že ak si niečo vyrobíte v pléne, tak to môžete použiť. To, ako to zneužíva poslanec Igor Matovič (Slovensko - Za ľudí) a jeho kolegovia, nás vedie k tomu, že prichádzame so zmenou, že nebudeme dovoľovať nič,“ doplnil.

Pozmeňujúci návrh má riešiť i správanie poslancov. Gašpar avizoval i možné zavedenie finančných sankcií za porušenia. Naznačil, že počas schôdze sa má riešiť aj etický kódex poslanca. Chce v rámci zmien rokovacieho poriadku tiež diskutovať o tom, aby v prípade, že návrh, ktorý sa neprerokoval pre neprítomnosť navrhovateľa, bolo možné predložiť až o pol roka.

VIA IURIS chce, aby poslanecké návrhy zákonov prechádzali pripomienkovým konaním

Občianske združenie (OZ) VIA IURIS vyzýva poslancov Národnej rady SR na prijatie zmeny, ktorá zabezpečí, aby každý poslanecký návrh zákona prechádzal pripomienkovým konaním. Združenie upozorňuje, že v súčasnosti poslanecké návrhy zákonov nepodliehajú medzirezortnému pripomienkovému konaniu, čím sa podľa neho výrazne obmedzuje možnosť verejnosti zapojiť sa do tvorby právnych predpisov. Informoval Patrik Kimijan z VIA IURIS. Združenie teda poslancov vyzýva na zabezpečenie zmeny rokovacieho poriadku, ktorá by zabezpečila, aby každý poslanecký návrh zákona bol povinne zverejnený na portáli Slov-Lex, v ktorom by ho mohla pripomienkovať laická a odborná verejnosť, samosprávy, odbory či zamestnávateľské zväzy.

Súčasťou tohto procesu by mala podľa OZ byť aj možnosť využitia inštitútu hromadných pripomienok. Pripomienky predložené počas pripomienkového konania by boli podkladom pre rokovanie výborov a tieto by sa s nimi museli vysporiadať. Združenie pripomína, že kým vládne návrhy zákonov prechádzajú viacerými kolami odbornej diskusie a hodnotenia vplyvov, poslanecké návrhy sa často prerokúvajú v skrátenom procese, bez odbornej oponentúry a bez vyčíslenia dosahov na verejné financie, podnikateľské prostredie či životné prostredie. Tento proces je podľa neho značne netransparentný a môže vytvárať priestor na presadzovanie záujmov rôznych lobistických skupín či jednotlivcov.

V tejto súvislosti združenie poukázalo na Správu Európskej komisie o stave právneho štátu na Slovensku, podľa ktorej bola v roku 2024 až pri 58 zo 131 prijatých zákonov obmedzená účasť verejnosti. Presne 30, teda viac ako polovica z takto prijatých zákonov, vzišla z poslaneckých návrhov. „Pripomienkové konanie má zásadný vplyv na zvýšenie kvality prijatých zákonov, zlepšuje právnu istotu a transparentnosť a umožňuje včas identifikovať nedostatky navrhovanej legislatívy. Zákony, ktoré prejdú komplexným pripomienkovým konaním sú výsledkom širšieho spoločenského a odborného konsenzu a nie iba jednostranným mocenským rozhodnutím,“ vysvetľuje riaditeľka VIA IURIS Katarína Batková.

OZ takisto poukázalo na štúdiu Útvaru hodnoty za peniaze, ktorá skúmala proces schvaľovania materiálov na úrovni vlády a parlamentu. Ukázala, že v počte poslaneckých návrhov zákonov patrí Slovensku štvrtá priečka spomedzi 18 hodnotených krajín a zároveň najvyššia spomedzi V4. „Zavedenie povinného pripomienkového konania pre poslanecké návrhy by odstránilo jeden z najväčších nedostatkov slovenského legislatívneho procesu. Pravidlá pre tvorbu zákonov musia byť jednotné bez ohľadu na to, či ide o vládny alebo poslanecký návrh. Je neprípustné, ak sa závažné zmeny s dosahom na celú spoločnosť robia bez diskusie s odbornou aj širokou verejnosťou,“ doplnila Batková.

Finančný výbor odporučil parlamentu
Finančný výbor odporučil parlamentu schváliť návrh štátneho rozpočtu na rok 2026
Domáce
Parlamentný výbor schválil zmeny
Parlamentný výbor schválil zmeny v zaraďovaní cirkevných a súkromných škôl: KDH ich kritizuje
Domáce
FOTO Strana SaS chce zvolať
Strana SaS chce zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu k nehode Pavla Gašpara
Domáce
Prezident SR Peter Pellegrini
Predseda Ústavného súdu Fiačan chce vystúpiť v NR SR pre dlhodobo chýbajúceho sudcu
Domáce

Tk strany Hlas SD k začínajúcej schôdzi parlamentu a aktuálnym témam
Tk strany Hlas SD k začínajúcej schôdzi parlamentu a aktuálnym témam
Správy
Priebeh rekonštrukcie na Kollárovom námestí
Priebeh rekonštrukcie na Kollárovom námestí
Správy
Historka Vlada Voštinára zo školských čias: Prekvapivé znamenie osudu, že tam nepatrí!
Historka Vlada Voštinára zo školských čias: Prekvapivé znamenie osudu, že tam nepatrí!
Prominenti

AKTUÁLNE Posun v prípade
AKTUÁLNE Posun v prípade ťažkej zrážky vlakov na východe: Polícia zadržala jedného z rušňovodičov!
Domáce
O život prišiel mladý
O život prišiel mladý motocyklista: Polícia vyšetruje nehodu v Hranovnici
Domáce
Šaško predpokladá, že k
Šaško predpokladá, že k diskusii o zmenách v záchrannej zdravotnej služby dôjde po schválení rozpočtu
Domáce
Dôležité obmedzenia pri mestskom úrade v Myjave: Premávku komplikujú práce a nesprávne parkovanie
Dôležité obmedzenia pri mestskom úrade v Myjave: Premávku komplikujú práce a nesprávne parkovanie
Myjava

Opozícia v Japonsku bude
Opozícia v Japonsku bude rokovať: Chcú nájsť spoločného kandidáta na premiéra
Zahraničné
Je na Motoristoch, aby
Je na Motoristoch, aby sa obhájili: Posty teraz nie sú téma, uviedol Babiš
Zahraničné
FOTO Belgická doprava je obmedzená:
Belgická doprava je obmedzená: Ide o štrajk proti vládnym reformám
Zahraničné
Trump sa hnevá: Vyzmizíkovali
Trump sa hnevá: Vyzmizíkovali mi vlasy! Sťažuje sa na fotku v týždenníku
Zahraničné

VEĽKÝ deň pre Plačkovú:
VEĽKÝ deň pre Plačkovú: V SLZÁCH kvôli pohlaviu bábätka!
Domáci prominenti
Alec Baldwin
Slávny herec mal NEHODU: Nabúral do stromu... Zničil manželkino luxusné auto!
Zahraniční prominenti
Bolek Polívka po KOLAPSE
Bolek Polívka po KOLAPSE v divadle: Stále je v nemocnici... VÁŽNA diagnóza!
Domáci prominenti
Jennifer Aniston
Trpké priznanie Jennifer Aniston: Roky túžila po dieťati, ale... Adopciu NIKDY nechcela!
Zahraniční prominenti

Ona má 206 cm,
Nikdy by ste neverili, že to bude fungovať: Pár šokuje internet rozdielom výšky! VIDEO Prekvapili aj hejterov
Zaujímavosti
Najtrendovejšie štvrte v Európe:
Najtrendovejšie štvrte v Európe: Tu nájdete top bary, galérie a nočný život
dromedar.sk
Chcete pokojný spánok? Umiestnenie
Chcete pokojný spánok? Umiestnenie zrkadla, ktoré by ste nikdy nemali skúšať: Médium varuje pred neželanými duchmi!
Zaujímavosti
Čínski vedci ohromili svet:
Čínski vedci ohromili svet: Zlomenina? Žiaden problém! Vynašli lepidlo, ktoré ich lieči rýchlejšie než chirurgovia
Zaujímavosti

Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Domáce
Užívame sami to, čo
Užívame sami to, čo predávame? Naša odpoveď vás možno prekvapí
plnielanu.sk
ADVERTORIÁL Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce

Prichádza rozhodujúci krok pre zvýšenie dôchodkov matiek: Penzie by im mohli stúpnuť aj o stovky eur ročne!
Prichádza rozhodujúci krok pre zvýšenie dôchodkov matiek: Penzie by im mohli stúpnuť aj o stovky eur ročne!
Slováci sa prispôsobujú krutej realite: Šetríme na dovolenkách, aby zostalo na potraviny a bývanie! (prieskum)
Slováci sa prispôsobujú krutej realite: Šetríme na dovolenkách, aby zostalo na potraviny a bývanie! (prieskum)
Rozpočtová rada bije na poplach: Vládny rozpočet je nereálny, dlh porastie rýchlejšie!
Rozpočtová rada bije na poplach: Vládny rozpočet je nereálny, dlh porastie rýchlejšie!
Zmizli z Košíc tisíce áut? Prvé čísla ukazujú, čo priniesol nový obchvat!
Zmizli z Košíc tisíce áut? Prvé čísla ukazujú, čo priniesol nový obchvat!

Kde iní končia, on začína: Lewandowski stále smrtiacim samopalom, kritikom poslal veľavravný odkaz
Kde iní končia, on začína: Lewandowski stále smrtiacim samopalom, kritikom poslal veľavravný odkaz
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Calzona označil úvod za horor: Čakal som na polčasový hvizd, aby som sa porozprával s hráčmi
Calzona označil úvod za horor: Čakal som na polčasový hvizd, aby som sa porozprával s hráčmi
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
VIDEO Hancka mrzí, ako sa celá situácia prezentovala v médiách: Realita bola trochu iná
VIDEO Hancka mrzí, ako sa celá situácia prezentovala v médiách: Realita bola trochu iná
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Nagelsmann po vydretej výhre spomenul aj Slovensko: Máme všetko vo vlastných rukách
Nagelsmann po vydretej výhre spomenul aj Slovensko: Máme všetko vo vlastných rukách
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026

Sezónna údržba: ako pripraviť flotilu na extrémne počasie
Sezónna údržba: ako pripraviť flotilu na extrémne počasie
Správy
Začína sa obnova mosta na ceste II. triedy pri Veľkých Úľanoch
Začína sa obnova mosta na ceste II. triedy pri Veľkých Úľanoch
Doprava
Najväčšia hviezda autosalónu v Nitre? Toto by mohla byť ona
Najväčšia hviezda autosalónu v Nitre? Toto by mohla byť ona
Novinky
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Novinky

Chcete predísť stresu a vyhoreniu? Dovoľte si v práci občas nerobiť NIČ
Chcete predísť stresu a vyhoreniu? Dovoľte si v práci občas nerobiť NIČ
Motivácia a produktivita
Jeff Bezos radí mladým ľuďom: Ak chcete uspieť v podnikaní, najskôr urobte toto!
Jeff Bezos radí mladým ľuďom: Ak chcete uspieť v podnikaní, najskôr urobte toto!
Motivácia a inšpirácia
Dôchodok nie je koniec, ale začiatok. Len naň treba byť pripravený
Dôchodok nie je koniec, ale začiatok. Len naň treba byť pripravený
Motivácia a inšpirácia
Toto nie sú obyčajné „mäkké zručnosti". Bez nich sa do roku 2030 v práci nepohnete
Toto nie sú obyčajné „mäkké zručnosti“. Bez nich sa do roku 2030 v práci nepohnete
Kariérny rast

Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Zápražka s červenou paprikou: Ako ju pripraviť bez zhorknutia?
Zápražka s červenou paprikou: Ako ju pripraviť bez zhorknutia?
Rady a tipy
Netradičné tekvicové halušky a steak v syrovej omáčke
Netradičné tekvicové halušky a steak v syrovej omáčke
Prílohy

POZOR! Populárny program medzi Slovákmi obsahuje závažné chyby. Je v státisícoch zariadeniach. Aktualizovať sa ho dá len manuálne
POZOR! Populárny program medzi Slovákmi obsahuje závažné chyby. Je v státisícoch zariadeniach. Aktualizovať sa ho dá len manuálne
Aplikácie a hry
Zemský štít sa trhá. Oblasť, ktorá nás chráni pred žiarením, sa rozpadá priamo nad našimi hlavami
Zemský štít sa trhá. Oblasť, ktorá nás chráni pred žiarením, sa rozpadá priamo nad našimi hlavami
Vesmír
„Dochádza nám čas," varuje zakladateľ Telegramu. Svet sa rúti do digitálneho otroctva a prichádza éra totálneho dohľadu.
„Dochádza nám čas,“ varuje zakladateľ Telegramu. Svet sa rúti do digitálneho otroctva a prichádza éra totálneho dohľadu.
Správy
Google konečne počúva používateľov. Chrome ti prestane zobrazovať otravné výzvy z webov či upozornenia
Google konečne počúva používateľov. Chrome ti prestane zobrazovať otravné výzvy z webov či upozornenia
Technológie

7 pro tipov dizajnérov, ako rýchlo zlepšiť vzhľad bývania, ktoré nevyzerá dobre. Tieto zvládnete aj za jeden deň
7 pro tipov dizajnérov, ako rýchlo zlepšiť vzhľad bývania, ktoré nevyzerá dobre. Tieto zvládnete aj za jeden deň
Bývanie kúpila za 20 000 €, mesačne ju stojí menej ako 10. Do karavanu zmestila bicykel, sušiak aj masérsky stôl!
Bývanie kúpila za 20 000 €, mesačne ju stojí menej ako 10. Do karavanu zmestila bicykel, sušiak aj masérsky stôl!
Ak ceny nehnuteľností rastú, kúpa bytu môže byť výhodná, radí architektka. Kedy je však lepšie ísť do prenájmu?
Ak ceny nehnuteľností rastú, kúpa bytu môže byť výhodná, radí architektka. Kedy je však lepšie ísť do prenájmu?
Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma
Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma

6 najčastejších chýb, ktoré robia záhradkári pri výsadbe ovocných stromov na jeseň
6 najčastejších chýb, ktoré robia záhradkári pri výsadbe ovocných stromov na jeseň
Záhrada
Nepodceňujte kontrolu! Takto zabránite poruche plynového kotla
Nepodceňujte kontrolu! Takto zabránite poruche plynového kotla
Vykurovanie
Až tretina rodinných domov na Slovensku potrebuje renováciu. Čo bude s dotáciami na obnovu?
Až tretina rodinných domov na Slovensku potrebuje renováciu. Čo bude s dotáciami na obnovu?
Aktuality
Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Zelenina a ovocie

Amal Clooney vymenila svoje vlny a la morská panna aj farbu vlasov: Túto jeseň sa ňou môžeme inšpirovať, vyzerá skvele
Zahraničné celebrity
Amal Clooney vymenila svoje vlny a la morská panna aj farbu vlasov: Túto jeseň sa ňou môžeme inšpirovať, vyzerá skvele
