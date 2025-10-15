Rozpočet je nastavený reálne a ciele sa podarí naplniť, uviedol Tibor Gašpar: Kotlár má moju podporu

BRATISLAVA - Rozpočet je nastavený reálne a ciele sa podarí naplniť. Uviedol to v stredu na základe informácií od ministra financií SR Ladislava Kamenického koaličný poslanec Tibor Gašpar (obidvaja Smer-SD). Reagoval tak na kritiku opozičných poslancov počas rozpravy v Národnej rade (NR) SR k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok.
„To, že opozícia bude kritizovať rozpočet, asi je každému jasné a netreba to vysvetľovať. Nepodporovali konsolidáciu, nepodporia ani rozpočet,“ skonštatoval Gašpar. Zároveň zdôraznil, že koalícia nechce pripraviť občanov o sociálne benefity, ako napríklad trináste dôchodky, vlaky zadarmo či ďalšie opatrenia.
archívne video
Opozícia kritizuje deficit a energopomoc
Opoziční poslanci počas stredajšej diskusie v NR SR upozornili napríklad na výšku predpokladaného deficitu verejných financií, ktorý bude podľa nich vyšší, než hovorí návrh rozpočtu. Kritizujú aj plánovanú energopomoc pre domácnosti, ktorú si Slovensko podľa nich v čase konsolidácie nemôže dovoliť.
Gašpar sa zároveň vyjadril ku Jánovi Ferenčákovi (Hlas-SD) a jeho pozícii v rámci koalície. „Keďže konsolidáciu nepodporil, prečo by podporil rozpočet, ktorý nadväzuje úzko na konsolidáciu? Ja ho preto matematicky radím do polohy opozičného poslanca a hovorím, že nás je 78, že nás nie je 79,“ povedal Gašpar. Nie je podľa jeho slov celkom šťastné to, ako sa Hlas-SD vyrovnáva s poslancami, ktorí majú iný názor, než mali na začiatku volebného obdobia.
Splnomocnenec vlády Peter Kotlár má moju podporu
Splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár má podporu podpredsedu Národnej rady SR Tibora Gašpara (Smer-SD). V stredu to potvrdil pred médiami. Reagoval tak na trestné stíhanie, ktoré je vedené v súvislosti so spochybňovaním bezpečnosti a účinnosti mRNA vakcín Kotlárom. Doplnil, že vo vedení Smeru-SD zatiaľ o kolektívnej podpore Kotlára v tejto veci nehovorili.
„Pokiaľ by sa stalo, že za to, čo je podané, dôjde k obvineniu, je to pre mňa svojím spôsobom červená čiara toho, ako polícia má a postupuje dvojakým metrom,“ podotkol Gašpar. Poznamenal, že v postoji ku Kotlárovi asi nie je Smer „na jednej lodi“ s koaličným Hlasom-SD.
Krajská prokuratúra v Bratislave v stredu potvrdila začatie trestného stíhania vo veci šírenia poplašnej správy v súvislosti s Kotlárovými vyjadreniami. Opozičná strana SaS predtým v stredu informovala o začatí trestného stíhania v súvislosti so spochybňovaním bezpečnosti a účinnosti mRNA vakcín Kotlárom. SaS na neho podala trestné oznámenie v marci.