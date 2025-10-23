Jazda pod vplyvom alkoholu: Polícia obvinila 55-ročného muža, nafúkal 2,4 promile

PREŠOV- Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 55-ročného muža. Pri dychovej skúške v utorok (21. 10.) večer v Lemešanoch (okres Prešov) nafúkal 2,4 promile. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, policajná hliadka osobné vozidlo zastavila z dôvodu, že vodič pri prejazde križovatkou zišiel mimo cesty, v dôsledku čoho narazil do betónového mosta.
„Muž svojím konaním naplnil skutkovú podstatu trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ povedala Ligdayová. Po vykonaní potrebných procesných úkonov bol povereným príslušníkom Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove z tohto trestného činu aj obvinený. Muž skončil v cele policajného zaistenia.