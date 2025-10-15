Niektorí dôchodcovia majú od nového roka dôvod na radosť: Túto vec pre nich prichystal rezort práce!

BRATISLAVA - Do parlamentu mieri návrh zákona, ktorý má ukončiť dlhoročnú nerovnosť medzi ženami – matkami, ale aj otcami, ktorí sa starali o deti. Ak ho poslanci schvália, od januára si státisíce žien polepšia – Sociálna poisťovňa im totiž začne dôchodky prepočítavať.
Okrem pravidelnej valorizácie im pribudne aj zvýšenie za výchovu detí. Novela mení spôsob, akým štát vníma obdobie materskej a rodičovskej dovolenky – po novom sa bude hodnotiť tak, akoby rodič v tom čase normálne pracoval.
V praxi to znamená, že od januára začne Sociálna poisťovňa prepočítavať dôchodky všetkým, ktorých sa táto zmena týka. Tisícky ľudí tak dostanú nielen vyššie penzie vďaka každoročnej valorizácii, ale aj jednorazové navýšenie za roky starostlivosti o deti. Najviac si prilepšia ženy, ktoré odišli do dôchodku po roku 2004. Pri výpočte sa bude brať do úvahy priemerný príjem pred a po období, keď sa rodič staral o dieťa. Tento nový systém zabezpečí spravodlivejšie dôchodky pre rodičov, najmä matky.
Koľko seniorov sa novinky dotknú?
Rezort práce odhaduje, že zmena pozitívne ovplyvní približne 440-tisíc seniorov – prevažne žien. Proces prepočítavania však bude postupný a Sociálna poisťovňa naň bude mať päť rokov.
"Dôchodky sa budú prepočítavať spätne k dátumu účinnosti zákona, teda k 1. januáru 2026, a Sociálna poisťovňa následne vyplatí doplatky. Novela sa bude týkať aj budúcich matiek," uviedol minister práce Erik Tomáš.
Hlavným cieľom tejto legislatívy je, aby obdobie starostlivosti o dieťa bolo hodnotené rovnako ako obdobie riadnej práce. "Opatrenie sa týka matiek, ktoré sú už dnes na dôchodku, ale aj tých, ktoré do dôchodku ešte len pôjdu. Ide o významný prorodinný krok," zdôraznil Tomáš.
Zaráta sa aj spriemerovaný príjem rodiča
Sociálna poisťovňa po novom spriemeruje príjmy rodiča pred a po období starostlivosti o dieťa a z tejto hodnoty bude vypočítavať aj odvody za čas materskej alebo rodičovskej dovolenky. Podmienkou však je, aby rodič odpracoval minimálne toľko rokov, koľko sa staral o dieťa.
Minister zároveň uistil, že nová legislatíva nesmie nikoho poškodiť – žiadnemu dôchodcovi sa dôchodok nezníži. Naopak, prepočty sa môžu prejaviť len v prospech seniorov. Prepočítavať sa budú starobné, predčasné aj invalidné dôchodky, pričom celkovo pôjde o viac než milión penzií.
Zmena sa dotkne približne 440-tisíc seniorov a senioriek, ktorí by si mali prilepšiť v priemere o 180 až 200 eur ročne. V prípade rodičov s viacerými deťmi môže byť suma ešte vyššia. Zákon zároveň obsahuje záruku, že nik nepríde o žiadnu časť už priznaného dôchodku – nové výpočty ho môžu len zvýšiť.