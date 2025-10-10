Seniori na Slovensku 2025: Zdravie a peniaze sú problém číslo jeden, samota až na treťom mieste

Keď sa pýtame, čo dnes najviac trápi slovenských seniorov, často nás napadne samota, choroby, „moderná“ technika. Nový prieskum, ktorý bol pre Ligu pre seniorov realizovaný agentúrou 2MUSE však prináša presnejší obraz – a aj niekoľko prekvapení. V skratke, zdravie (fyzické aj duševné) a peniaze dominujú, samota je významná, no nie úplne na vrchole, stravovanie seniorov je zväčša pravidelné a v domácom prostredí. Do centra sa teda dostávajú základné fyziologické potreby, potreby bezpečia i sociálne potreby. Prieskum pomohla financovať Nadácia ESET.
Čo hovoria dáta
- TOP obavy: zdravie, nedostatok peňazí/nízky dôchodok, až potom samota. Seniori teda častejšie považujú financie za väčší problém než osamelosť, pričom téma zdravia dominuje naprieč odpoveďami.
- Varenie doma je norma: drvivá väčšina seniorov si varí doma aspoň raz až dvakrát týždenne, takmer polovica tak robí takmer denne. Stravovanie „vonku" je skôr výnimkou. Pravdepodobné dôvody: rast cien v reštauráciách a spoločenský zvyk variť doma.
- Ovocie a zelenina: najčastejšia frekvencia je raz až dvakrát denne; len malé percento sa im vyhýba. Pitný režim a nákup čerstvých potravín vyzerajú „na papieri" dobre. Slabým miestom je kontrola nutričnej vyváženosti a užívanie doplnkov.
- Rodinný rozmer: takmer tretina seniorov vôbec nestoluje s rodinou; tí, čo áno, sa snažia aspoň raz týždenne. Spoločný stôl sa javí ako lacný a účinný „anti-osamelostný" nástroj.
TOP obavy: zdravie, financie… a až potom samota
Na spontánnej úrovni seniori pomenúvajú ako najpálčivejšie oblasti zdravie a nedostatok peňazí, pričom samota sa objavuje až treťom mieste za týmito témami. Celkovo sa tu odráža „nelichotivá situácia“ zdravotníctva a rastúci tlak cien, ktoré následne zhoršujú aj sociálne kontakty. Inak povedané: peniaze a systém často stoja v ceste k prežívaniu vzťahov a aktívneho života.
Stravovanie: viac v domácom prostredí než „vonku“
Drvivá väčšina seniorov varí doma aspoň raz až dvakrát týždenne a takmer polovica tak robí takmer každý deň. Je pravdepodobné, že za tým stojí rastúca cena jedál v reštauráciách, ktorá zvyšuje náklady na stravovanie mimo domu. Svoju rolu zohráva aj zaužívaný spoločenský zvyk pripravovať si jedlo doma a podľa vlastných preferencií. Stravovanie mimo domácnosti je preto skôr výnimočné.
Deklarovaný pitný režim a konzumácia čerstvých potravín vyzerajú „na papieri“ dobre, pravidelnosť jedla a domáca príprava sú normou. Slabším miestom zostáva užívanie výživových doplnkov a najmä kontrola nutričnej vyváženosti, pri ktorej respondenti častejšie váhajú.
Mnohí by ocenili viac praktických informácií o tom, čo je „dobré pre seniorov“ – teda o vhodnej frekvencii a veľkosti porcií, o zložení jedál, o rastlinných alternatívach a o jednoduchých dietetických postupoch. Špeciálne potreby v strave či problémy so žuvaním a prehĺtaním nie sú deklarované ako zásadný alebo väčšinový problém. Výzva skôr spočíva v nutričnej kvalite a v podpore zo strany rodiny, napríklad prostredníctvom spoločného varenia a jedenia.
Čo seniori najčastejšie kupujú a z čoho varia?
Väčšinu tvorí mäso, zelenina (vrátane zemiakov), chlieb/pečivo, ryža, cestoviny a mliečne výrobky. V praxi to znamená, že rastlinné aj živočíšne zdroje sú v jedálničkoch prirodzene prítomné; priestor je však v tom, ako tieto suroviny vyvažovať a kombinovať (viac vlákniny, menej skrytých tukov, jednoduché „smart“ úpravy). Ovocie a zelenina sa konzumujú raz až dvakrát týždenne, pričom malé percento seniorov dokonca uvádza, že sa im vyhýba úplne.
Rodinný rozmer stolovania?
Takmer tretina seniorov a približne pätina populácie nestoluje s rodinou vôbec; ostatní sa snažia aspoň raz týždenne. Spoločný stôl je pritom lacný a účinný „nástroj“ proti osamelosti – keď už nie denne, tak nech je z toho rituál.
Seniori síce varia doma a bežne jedia ovocie aj zeleninu, no potrebujú konkrétne, lacné a rýchle odporúčania, ako vyskladať nutrične vyvážený tanier. Pomôcť dokážu jasné pravidlá o porciách, vláknine, bielkovinách, tukoch a hydratácii. Viac než všeobecné rady zaberú checklisty, nákupné zoznamy a 10-minútové recepty, ktoré sa dajú bez ťažkostí zaradiť do bežného dňa.
Rodina ako „mikro-intervencia“. Spoločné varenie alebo obed aspoň raz týždenne je lacná a účinná prevencia osamelosti. Kým sa zlepší dostupnosť služieb, aktivizujme rodiny cez jednoduché výzvy a rituály – napríklad striedanie hostenia nedeľného obeda či spoločný telefonát pri plánovaní nákupu.
Často riešime starostlivosť v „sendvičovej“ generácii – medzi deťmi a starnúcimi rodičmi. Tento prieskum ukazuje, kde vieme pomôcť rýchlo a bez veľkých nákladov. Stačí naplánovať spoločný obed raz týždenne (alebo variť „na dvakrát“ a jednu porciu odniesť či poslať). Spoločný stôl a pravidelný pohyb sú najlepšie „lieky“ bez receptu. A my – dcéry, vnučky, partnerky – vieme byť tou najdôležitejšou ingredienciou.
Kde hľadať informácie: Liga pre seniorov
Informačná platforma ligapreseniorov.sk zhromažďuje dôležité informácie na jednom mieste a prepája občanov so štátnymi inštitúciami, VÚC a proseniorskými organizáciami. Obsah je štruktúrovaný podľa životných situácií aj podľa regiónov a zahŕňa témy: dôchodky, sociálne služby a zariadenia, peňažné príspevky, voľnočasové aktivity a ďalšie praktické kontakty. Cieľom je, aby senior „na prvú" našiel návod, formulár, kontakt alebo krátke vysvetľujúce tipy.
Zdroj: prieskum 2MUSE pre Ligu pre seniorov, záverečná správa 2025.
