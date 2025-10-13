Polícia obvinila 23-ročného muža: Jazdil pod vplyvom alkoholu a havaroval

VYSOKÉ TATRY - Polícia obvinila 23-ročného muža, ktorý jazdil pod vplyvom alkoholu a havaroval vo Vysokých Tatrách. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nehoda sa stala v sobotu (11. 10.) dopoludnia.
„Vodič viedol osobné auto v smere od Starého Smokovca, pričom pri prechádzaní zákrutou prešiel do protismeru, kde došlo k zrážke s osobným vozidlom. Policajná hliadka na mieste nehody podrobila oboch účastníkov kontrole i dychovým skúškam. V prípade 23-ročného muža bol výsledok pozitívny, presiahol 1,1 promile,“ uviedla Ligdayová. Na vozidlách vznikla škoda vo výške približne 15.000 eur.
Opitý vodič bol obmedzený na osobnej slobode a skončil v cele policajného zaistenia. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade ho obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.