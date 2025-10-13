MIMORIADNA SPRÁVA Vlakové nešťastie na východe: Pri Rožňave sa čelne zrazili dva rýchliky

JABLONOV NAD TURŇOU - V košickom kraji došlo k mimoriadnej udalosti. Na trati pri Rožňave sa zrazili dva rýchliky, na miesto vyslali sanitky a vrtuľníky. Presný počet zranených nie je známy.
- V úseku Jablonov nad Turňou - Lipovník sa zrazili dva rýchliky R 913 a R 914 Gemeran
- Na miesto nešťastia vyslali šesť sanitiek a dva záchranárske vrtuľníky
- K mimoriadnej udalosti smeruje minister dopravy Jozef Ráž
VIDEO z miesta vlakového nešťastia
Situáciu sledujemem ONLINE
Aktualizované 11:18 Na miesto smeruje až šesť pozemných ambulancií a dva záchranárske vrtuľníky, aktualizovali z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR. "Počet zranených nie je ustálený. Zásah prebieha," dodala hovorkyňa Petra Klimešová.
Aktualizované 11:13 Na miesto mimoriadnej udalosti smeruje aj minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD), ktorý kvôli tomu zrušil naplánovaný dnešný pracovný program. Informovala o tom hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková.
Aktualizované 11:12 Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) je plne súčinná s záchranárskymi a bezpečnostnými zložkami. Informovala o tom v úvodnom stanovisku k nešťastiu. "Vlaky sa zrazili na mieste, kde sa trate križujú – prechádzajú do jednokoľajovej trate. Dôvod zrážky je predmetom vyšetrovania. V tejto chvíli je prioritou záchrana a evakuácia cestujúcich a našich zamestnancov," uviedla spoločnosť ZSSK s tým, že informácie bude priebežne aktualizovať.
Aktualizované 11:01 Pri vlakovom nešťastí sa zrazili vlaky R 913 a R 914 Gemeran v smeroch Zvolen - Košice a späť.
Aktualizované 10:57 Podľa prvotných informácií sa zranilo viac ako 20 osôb. Na mieste zasahujú hasiči z viacerých staníc. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint.
Aktualizované 10:54 Doprava na mieste je prerušená, informovala stránka Ideme vlakom. "Prerušená doprava v úseku Jablonov nad Turňou - Lipovník od 10:15 hod. V úseku Jablonov nad Turňou - Rožňava budú vlaky nahradené náhradnou autobusovou dopravou," priblížili zo ZSSK.
Pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava došlo v pondelok predpoludním k zrážke dvoch oproti idúcich rýchlikov, v ktorých sa nachádzalo veľké množstvo cestujúcich. Informovala o tom košická krajská polícia. "Na mieste zasahujú všetky zložky Integrovaného záchranného systému. Cestujúci postupne opúšťajú vlakové súpravy, rozsah zranení nie je zatiaľ známy," dodala polícia.
"Operátori tiesňovej linky 155 koordinujú ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktoré zasahujú pri nahlásenej zrážke vlakov v okrese Rožňava. Na miesto smeruje 5 pozemných ambulancií aj záchranársky vrtuľník," informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR. Počet zranených a ich rozsah zatiaľ nie je známy.
Polícia zabezpečuje miesto nehody, koordinuje prácu záchranných zložiek a usmerňuje pohyb osôb v okolí. "Udalosť je v štádiu preverovania," uvádza polícia.
Správu budeme aktualizovať.