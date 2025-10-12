AKTUÁLNE Požiar v Ružinove si podľa starostu vyžiadal jednu obeť: Plamene zachvátili panelák

BRATISLAVA – V bratislavskom Ružinove vypukol v nedeľu večer požiar v panelovom dome na Nevädzovej ulici. Plamene sa rozšírili na terase približne na 11. poschodí, pričom hustý dym zaplnil okolie. Obyvatelia bytov museli dom narýchlo opustiť. Požiar si vyžiadal jednu obeť. Informoval o tom ružinovský starosta Martin Chren na sociálnej sieti.
„Požiar je už uhasený, rozšíril sa však až na niekoľko bytov od 12. do 14. poschodia a vyžiadal si, žiaľ, jednu obeť na živote. Úprimnú sústrasť a veľká vďaka všetkým zložkám, ktoré ešte stále zasahujú,“ uviedol starosta.
Situácia si vyžiadala aj evakuáciu ľudí. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. „V nedeľu krátko po 19.50 h sme na linke 158 prijali oznámenie o požiari bytového domu na Nevädzovej ulici v Ružinove. Na miesto boli ihneď vyslané viaceré policajné hliadky spolu s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru, ktorí požiar uhasili,“ priblížila.
Požiar pravdepodobne vznikol na jednom z vyšších poschodí bytového domu a následne sa mal rozšíriť do štyroch bytov. „V dôsledku čoho na mieste prebehla evakuácia osôb,“ dodali policajti s tým, že bližšie okolnosti príčin vzniku požiaru sú predmetom vyšetrovania.
"V jednom z bytov v Retre, zrejme na 11. poschodí, vypukol pred pár minútami požiar, ktorý sa už začal rozširovať aj na vedľajšie balkóny. Na mieste už zasahuje niekoľko hasičských jednotiek a smeruje tam aj evakuačný autobus. Prosím, vyhnite sa “katastrofickej turistike” a nebráňte hasičom, záchranárom a policajtom v práci. Na mieste sú údajne aj osoby, ktorým ide o život a musia ich oživovať," informoval Martin Chren.
"Pri tak silnom požiari spravidla treba evakuovať mnoho bytov, možno aj celý vchod, kvôli hrozbe poškodenej statiky. Moji kolegovia z úradu budú na mieste a ak to bude nutné, poskytnú priestory na núdzové prespatie," doplnil Chren.