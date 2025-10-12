Od tragédie na Zámockej uplynuli tri roky: Prezident Pellegrini apeluje na tolerantnejšiu spoločnosť

BRATISLAVA - Výročie vraždy dvoch nevinných ľudí na Zámockej ulici v Bratislave je mementom kam môže nenávisť dospieť. Spoločnosť musí odmietnuť akékoľvek násilie voči nevinným ľuďom pre ich rasu, farbu pleti, vierovyznanie, sexuálnu orientáciu či politický názor. Na sociálnej sieti to v deň tretieho výročia teroristického útoku voči LGBTI+ ľuďom vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini.
archívne video
„Štát a my všetci musíme ukázať silu a hodnotovú vyspelosť, aby sa podobné útoky už nikdy nezopakovali. Len spoločnosť postavená na rešpekte a dialógu sa môže rozvíjať v pokoji a vzájomnej súdržnosti. To je výzva pre každého z nás, ako budovať lepšiu, tolerantnejšiu a modernú spoločnosť,“ uviedla hlava štátu.
Juraja Vankuliča a Matúša Horvátha zavraždili pre nenávisť a preto, že boli v niečom iní. V deň tretieho výročia teroristického útoku voči LGBTI+ ľuďom to uviedol líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. „Pripomeňme si, prosím, Jurajovu a Matúšovu pamiatku a robme spoločne všetko preto, aby sa takáto tragédia už neopakovala. Všetci ľudia na Slovensku si zaslúžia žiť v bezpečí, bez ohľadu na svoju etnicitu, vieru, politické presvedčenie, identitu alebo lásku. A veľkú zodpovednosť za to máme práve my - politici. Našou úlohou je ľuďom zlepšovať život, nie šíriť nenávisť a robiť z nich terče,“ vyhlásil Šimečka.
Výročie útoku by malo podľa neho pripomínať, ako blízko je od nenávistných slov k činom. Ako dodal, výročie je v čase schválenia novely ústavy, ktorá podľa lídra PS ubližuje menšinám.
V centre Bratislavy na Zámockej ulici došlo 12. októbra 2022 večer pred podnikom, ktorý navštevovala LGBTI+ komunita, k streľbe. Na mieste zomreli dvaja ľudia. Zranená bola jedna žena. Páchateľ z miesta činu ušiel. Polícia ho našla na druhý deň ráno mŕtveho. Prípad orgány činné v trestnom konaní klasifikovali ako terorizmus. Vyšetrovanie ukončili v januári 2024.