Matovič sa na brífingu úplne opustil: Šimečka sa správa ako sektár! Diabolský plán a nahrávka s Druckerom?

BRATISLAVA - Hnutie OĽaNO (teraz hnutie Slovensko) malo vždycky vo svojej náplni práce čo najviac šokovať a výnimkou nie je ani piatková tlačová konferencia. Na nej, okrem iného, útočil na šéfa Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, naznačil, že existuje mysteriózna nahrávka a dokonca organizuje prevrat!
VIDEO Tlačová konferencia hnutia Slovensko:
Hnutie Slovensko vedené Igorom Matovičom v piatok 17. októbra zorganizovalo tlačovú konferenciu s názvom "Dozrel čas zastaviť diabolský plán". Predseda hnutia a expremiér Igor Matovič počas vystúpenia ostro kritizoval vládnu koalíciu, opozíciu, no aj šéfa Progresívneho Slovenska Michala Šimečku.
Takto sa správa sektár, pán Šimečka, udrel si líder bývalého OĽaNO
Matovič vyhlásil, že hnutie Slovensko stojí za svojím posolstvom. "Sme tu preto, lebo to, čo máme na hrudi napísané, myslíme úplne vážne," povedal Matovič oblečený v modrom tričku so sloganom "Máme radi Slovensko", ktoré rozdal aj svojim kolegom. V úvode sa odvolal aj na kauzu Gorila a spochybnil zahraničné cesty Roberta Fica, najmä návštevu Pekingu. Zároveň obvinil Progresívne Slovensko, že je slabé pri reagovaní na kauzy vlády. "Je to potupné, keď idete po chodbe a pozerajú sa na vás (poslanci Progresívneho Slovenska, pozn. red.) ako by hľadeli cez vás,“ uviedol.
Šéf hnutia, ktorého klub mal pod sebou roky aj ultrakonzervatívne vnímanú Kresťanskú úniu, označil Šimečkove správanie za "sektárske".
Matovič tvrdí, že Šimečka by mal jednoznačne vylúčiť spoluprácu so stranou Hlas-SD po najbližších voľbách. "Mám na týchto ľudí, akým bol Bugár, čuch," dodal Matovič, čím odkazoval na dianie po voľbách 2016. Hlavným motívom tlačovky bol však tzv. "diabolský plán", ktorý podľa Matoviča pripravuje "mafia okolo Smeru". "Časť A diabolského plánu je, že budúce voľby vyhrá súčasná zostava Smeru s proxi stranami ako Republika či strana Zoroslava Kollára. Časť B je, že ak sa to nepodarí, chcú dosadiť Hlas do Šimečkovej koalície, aby Ficovi zabezpečil beztrestnosť," vyhlásil.
Nahrávka Šimečku s Druckerom?
Matovič zároveň šokoval vyhlásením o Ficovi, ktorý sa podľa jeho informácii už "tešil", že šéf hnutia Slovensko zverejní "spoločnú nahrávku o rokovaní na budúcej vláde medzi Michalom Šimečkom a Tomášom Druckerom z Hlasu". "Na tieto dohady v Smere odkazujem len citáciu známeho klasika 'O tom - potom'," povedal Matovič, čím naznačil a zároveň nevylúčil, že podobná nahrávka politikov existuje.
Matovič následne reagoval na otázky o nahrávke. "O nej písali médiá. Viem, že Fico na pracovnom sneme hovoril tým svojím voličom, že túto nahrávku dnes ideme zverejniť, tak ak existuje, tak predpokladám, že uzrie svetlo sveta. Ja som povedal, že ja chcem od Šimečku jednoznačné a rozhodné stanovisko k vládnutiu s Hlasom. Odporúčam mu, aby to spravil, lebo inak urobím zásadnú tlačovku a ... čo sa nestalo, tak ľudový folklór médií, automaticky, keď Matovič niečo takéto povie, tak musí byť za tým nejaká nahrávka, vy ste si vytvorili slameného panáka, tak si ho hľadajte. Keď ho Robert Fico má, tak ho možno zverejní on," povedal Matovič k možnej existencii nahrávky Druckera so Šimečkom.
Zorganizujem Ficov zlý sen - prevrat, vyhlásil Matovič
Matovič zároveň predstavil vlastnú víziu pre Slovensko. "Predstavujeme vám my plán, ako to urobiť so Slovenskom," vyhlásil Matovič s tým, že "ide splniť zlý sen Roberta Fica". Tým uviedol plát organizovania "prevratu".
Ak nenaplníte naše požiadavky, do polroka odchádzame z koalície, povedal Matovič o ešte ani neexistujúcej vláde
Hnutie Slovensko chce podľa Matoviča spustiť iniciatívu Prevrat 2027 a spúšťa tiež webovú stránku, v rámci ktorej sa bude každý mesiac pýtať ľudí na najväčšie problémy krajiny. Výsledky plánujú zverejňovať vždy 17. deň v mesiaci. Ak sa navrhované riešenia do šiestich mesiacov nepretavia do zákonov, hnutie sa podľa neho stiahne z vládnej koalície.
V závere Matovič uviedol tri prvé témy hlasovania, ktoré by sa povestného hlasovania v "prevrate" mali týkať.