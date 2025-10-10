Piatok10. október 2025, meniny má Slavomíra, zajtra Valentína

OSUDNÉ predchádzanie na Horehroní: Šumiac je hore nohami, rodiny sú zdrvené! Ich SLOVÁ lámu srdce

ŠUMIAC - V malebnej obci nedaleko Brezna vládne od stredajšej noci obrovský smútok. Miestni obyvatelia sa dozvedeli o tragickej dopravnej nehode, pri ktorej naraz prišlo o život šesť ľudí z ich dediny. Takmer všetky obeti sa navzájom poznali, takmer všetci boli susedmi žijúcimi len niekoľko metrov od seba. 7-ročný Filipko, ktorý ako jediný prežil čelnú zrážku dvoch áut, sa zotavuje v nemocnici po viacerých operačných zákrokoch.

V čiernom Forde cestovala rodina - manželia Veronika s Marekom a ich synovia Marek a Filipko. V sivej Kii Ceed sa viezla trojica priateľov. Z prvého vozidla zahynuli manželia Veronika (†35) a Marek (†36) spolu so synom Marekom, ktorý mal len 14 rokov. Z druhého auta neprežili Pavel (†23), Tomáš (†28) a 20-ročný Viliam, ktorí sa vracali z práce. Jediným, kto prežil, bol sedemročný Filipko, ktorého záchranári vystrihli z vraku.

Rodina smerovala k lekárovi

Rodiny znášajú tragédiu veľmi ťažko. Ich svedectvá a slová priniesol Nový čas. Filipkova rodina sa v osudný večer ponáhľala na pohotovosť do Brezna. Veroniku totiž začali silno bolieť kríže a požiadala manžela, aby ju odviezol k lekárovi. So sebou zobrali aj deti, ktoré s nimi chodili všade, potvrdil Veronikin brat Roman.

V noci bolo tma a vlhko. Keď sa rodinka vo Forde dostala na dlhý rovný úsek cesty medzi Heľpou a Závadkou nad Hronom, ocitla sa za iným vozidlom. Vodič Fordu sa rozhodol toto auto predbehnúť, čo sa ukázalo ako osudová chyba. V rovnakom čase totiž z protismeru prichádzalo vozidlo, v ktorom sedela trojica mladých mužov. Boli to bratranci Tomáš a Viliam, s ktorými cestoval aj kamarát a kolega Pavel. Všetci traja sa vracali z práce na stavbe rýchlostnej cesty R2 pri Detve.

Vo štvrtok riaditeľ Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Vladimír Farkaš priniesol prvé informácie, ako k nehode došlo. "Vozidlo Ford išlo v smere od Heľpy na Závadku nad Hronom, pričom pred ním sa nachádzalo jedno vozidlo. Vodič sa rozhodol, že ho na dlhom rovnom úseku ide predísť, pričom však oproti nemu išlo iné vozidlo, čím došlo k čelnej zrážke," priblížil Farkaš. Ako dodal, dopravná nehoda je naďalej v štádiu vyšetrovania a do konania bol prijatý aj znalec v odbore cestná doprava. V súvislosti s touto tragédiou bolo začaté trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.

Vozidlá podľa dopravného analytika narazili vysokou rýchlosťou. Pri vrakoch zastavili okoloidúci vodiči a okamžite privolali pomoc. Krátko potom dorazili na miesto záchranári, hasiči a policajti. Hasiči museli ľudí z automobilov vystrihovať, pomáhali záchranárom s resuscitáciou a policajti spolu s privolaným súdnym znalcom z odboru dopravy začali na mieste vyšetrovanie.

Filipko zatiaľ nevie, že sa stal sirotou a prišiel aj o milovaného brata Mareka. Tomu vytvorili pietne miesto priamo pred základnou školou v Šumiaci, ktorú navštevoval. Filip podstúpil po prevoze do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici chirurgické zákroky. Uviedla to referentka komunikácie nemocnice Alena Šperková. „Pacienta sme prijali s početnými zraneniami. Podstúpil chirurgické zákroky a momentálne je pod dohľadom lekárov intenzívnej zdravotnej starostlivosti," dodala Šperková. Vo štvrtok mu tiež mali robiť zákrok na hlave, doplnil brat jeho mamy Roman. Má byť ale mimo ohrozenia života.

Podľa jeho slov pre Nový čas sestra s manželom nedávno kúpili domček, ktorý si postupne sami prerábali. Chceli, aby ich synovia mali vlastné izby. "Budú nám všetci veľmi chýbať. Nikdy na nich nezabudneme. Neviem, ako to bez nich zvládneme. Všetci sú zničení," uviedol zdrvený brat Veroniky. Na základnej škole, ktorú Filipkov brat navštevoval, urobili pietne miesto a vyvesili čiernu vlajku.

Trojica mužov smerovala z práce domov

Okrem mladej rodiny však prišli o život aj traja mladí muži - Pavel, Tomáš a Viliam. Podľa starého otca Pavla, ktorý šoféroval, bol jeho vnuk mimoriadne dobrý vodič a mal veľa odjazdených kilometrov. Bral ho aj s manželkou, jeho starou mamou, všade, kam chceli. Vnuka čakala ešte dlho do noci. "Bol to veľmi dobrý a milý chlapec. Mal už aj vlastnú rodinu - trojročného synčeka a ročnú dcérku," uviedol pre denník starý otec s tým, že vnukova manželka to nesie strašne ťažko. Viliam vraj plánoval s kamarátmi založiť kapelu a spievať.

Užialeným pozostalým sa rozhodla pomôcť aj obec, ktorá pre nich zriadila transparentný účet. Podľa zástupcu starostky Mareka Tuhovčáka je obec hore nohami. Podľa jeho slov šlo o slušných ľudí, ktorí pekne žili a mali prácu, ktorý bol zároveň susedom Veroniky a jej rodiny. "Nevieme si ani predstaviť, aký smútok prežívajú najbližší. Na oboch stranách ostali aj deti. Mladí muži už mali aj založené rodiny, mali maličké deti. Všetkých som dobre poznal, je to veľmi bolestivé," uzavrel nešťastný Tuhovčák, ktorý bol zároveň susedom Veroniky a jej rodiny.

