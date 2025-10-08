Počas osobitnej dopravnej akcie v Žilinskom kraji zistili 283 priestupkov

ŽILINA - Takmer 1500 vodičov sa podrobilo v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) dychovej skúške počas piatkovej (3. 10.) celoslovenskej osobitnej dopravnej kontroly. Ako informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, policajti počas šesť hodín trvajúcej akcie zdokumentovali 283 priestupkov.
Celoslovenská akcia pod názvom Deň bez nehody bola zameraná na najčastejšie príčiny vzniku dopravných nehôd s následkom na živote a zdraví. Podľa Šefčíkovej bolo najčastejšie zisteným priestupkom prekročenie maximálne povolenej rýchlosti, ktorého sa dopustilo 173 motoristov.
„Dychovej skúške sa podrobilo 1491 vodičov. Vykonanými dychovými skúškami zistili sedem požití alkoholických nápojov. Štyri prípady boli zaznamenané u vodičov motorových vozidiel a v troch prípadoch nafúkali cyklisti. Odhalili sme tiež 188 prípadov porušenia povinnosti povinného zmluvného poistenia,“ dodala Šefčíková.