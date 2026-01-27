Neskutočný prípad zneužívania dieťaťa: Učiteľka otehotnela s 12-ročným chlapcom! Má na krku obvinenia

SYDNEY - Austrálsky súd rieši mimoriadne závažný prípad zneužívania dieťaťa. Tridsaťtriročná učiteľka sa priznala k dlhodobému sexuálnemu vzťahu s 12-ročným chlapcom, ktorý pokračoval aj po tom, čo s ním otehotnela.
Priznanie pred súdom
Naomi Tekea Craigová (33) sa prostredníctvom audio spojenia postavila pred Mandurah Local Court, kde priznala vinu vo všetkých bodoch obžaloby. Sudkyňa Clare Cullenová jej prečítala spolu 15 obvinení súvisiacich so sexuálnym zneužívaním maloletého.
Podľa súdu sa skutky odohrávali počas obdobia približne 14 mesiacov. Na začiatku mal chlapec 12 rokov, počas trvania vzťahu dovŕšil 13. Obžaloba zahŕňa viacero bodov sexuálneho zneužívania dieťaťa mladšieho ako 13 rokov a ďalšie skutky po jeho narodeninách, keď už bol vo veku 13 rokov.
Miesta a ďalšie obvinenia
Vyšetrovatelia zdokumentovali dvanásť incidentov v oblasti Silver Sands, predmestí mesta Mandurah, a tri ďalšie v neďalekej štvrti Meadow Springs. Craigová čelí aj obvineniam z nemravného správania voči dieťaťu a z držby materiálov zobrazujúcich zneužívanie detí.
Na otázku súdu reagovala jednoznačne: „Som vinná, vaša ctihodnosť.“
Vzťah skončil krátko pred zatknutím
Podľa informácií, ktoré zverejnil Daily Mail, sa vzťah začal 31. októbra 2024 a skončil 16. decembra – len niekoľko dní pred zatknutím obvinenej.
V čase zadržania bola Craigová približne v ôsmom mesiaci tehotenstva so svojím druhým dieťaťom a čerpala materskú dovolenku zo svojho pôsobenia ako učiteľka hudby na Frederick Irwin Anglican School.
DNA test potvrdil otcovstvo
Súd potvrdil, že Craigová porodila 8. januára. Následné testy DNA podľa dostupných informácií preukázali, že biologickým otcom novorodenca je maloletý chlapec, ktorý je v prípade vedený ako obeť.
Ďalší postup a kaucia
Obhajca Reid Hogan pred súdom uviedol, že jeho klientka si bola vedomá toho, že nemusela v tomto štádiu konania vstúpiť do priznania viny, no rozhodla sa tak urobiť dobrovoľne.
Sudkyňa Cullenová oznámila, že prípad bude urýchlene postúpený okresnému súdu na tzv. „sentence mention“, teda prípravné pojednávanie k uloženiu trestu. Craigovej bolo nariadené, aby sa na ďalšie pojednávanie dostavila osobne.
Kaucia jej zostáva v platnosti do ďalšieho pojednávania, ktoré je naplánované na 27. marca.
Reakcia školy
Riaditeľka Frederick Irwin Anglican School Tracey Grayová rozoslala rodičom a zákonným zástupcom list, v ktorom potvrdila, že údajná obeť nie je žiakom školy.
„S poľutovaním vám oznamujem, že učiteľka z našej školy bola políciou zatknutá a obvinená z trestných činov súvisiacich s deťmi,“ uviedla Grayová. Zároveň zdôraznila, že pedagogička dostala zákaz vstupu do školy a dostupné informácie nenaznačujú ohrozenie žiakov.