Kamenický konečne prelomil mlčanie: Nové DETAILY rozpočtu 2026, so šetrením tak skoro neskončíme!

BRATISLAVA - Šetrenie verejných financií je počas tohto roka témou číslo jeden a uťahovanie opaskov je prítomné na každom kroku. Pocítia to všetci - dôchodcovia, zamestnanci, podnikatelia, firmy... Teraz prichádzajú detaily šetrenia na strane štátu. Kde sa uskromnia?
Nové detaily z rozpočtu uverejnili v Hospodárskych novinách. Zlou správou na úvod je fakt, že pre zníženie deficitu pod 3 percentá hrubého domáceho produktu (HDP) bude potrebné uplatňovať konsolidačné opatrenia, a to až do roku 2028. Zákon roka zverejnili aj na webe úradu vlády. Návrh na šetrenie ráta s príjmami na úrovni 27 miliárd eur na strane štátu. Výdavky štátneho rozpočtu sa očakávajú na úrovni 33,5 miliardy eur.
Najskôr rátalo s deficitom na úrovni 4,7 percenta HDP. Hrubý dlh vzrastie z tohtoročných 84 na 90 miliárd eur, teda zo 61,5 na 62,8 percent HDP.
Dlh by sme podľa plánu mali prestať zvyšovať až v roku 2028
Zastavenie rastu dlhu je ďalšou témou, podľa vládneho dokumentu kabinet toto očakáva až v roku 2028, keď by mal deficit pokračovaním konsolidácie klesnúť na približne 3 percentá HDP. Nasledovať budú ešte opatrenia za 1,8 percenta HDP do konca toho istého roka. Akceleráciu poklesu deficitu škrtia však hlavne dôchodky. Konsolidačné balíky budú aj pre ne veľmi pravdepodobne pokračovať.
Kde sa bude šetriť?
A kde sa bude šetriť na strane štátu? To bola hlavná otázka, ktorá mátala ekonómov a odborníkov po celom Slovensku.
Do hry prichádza šetrenie na strane ministerstiev - a to na úrovni 1,1 miliardy eur. V princípe pôjde o zníženie výdavkov jednotlivých rezortov a úradov na bezprioritné tovary, služby a kapitálové výdavky. Peniaze chce vláda nájsť aj zlučovaním alebo znížením počtu úradov či obmedzením nakupovania nových vozidiel.
V štátnych úradoch sa tiež zníži mzdová obálka a zmrazujú sa platy vo verejnej správe. Výnimkami budú školstvo a zdravotníctvo. Zmrazia sa aj platy poslancov parlamentu vrátane ich paušálnych náhrad.
Konsolidácia na strane štátu
Spomenuté opatrenia znamenajú zníženie výdavkov v hodnote 535 miliónov eur. Zmrazenie platov vo verejnej správe predstavuje 160 miliónov eur. Pri znížení výdavkov jednotlivých ministerstiev a úradov pôjde o čiastku 375 miliónov eur. Šetriť bude musieť aj samospráva. Pôjde o mzdy a prevádzky jednotlivých úradov v celkovej sume 130 miliónov eur. Príde aj na zníženia podielu obcí v sume 110 miliónov eur a vyššých územných celkov o 20 miliónov eur pri výnosoch na daniach.
Svoj diel odvedie aj čerstvo schválený zákon o adresnej energopomoci. Plány vlády však nabúral Brusel, ktorý eurofondy nechce vidieť vo forme energopomoci. "Podľa aktuálneho právneho rámca EÚ síce nemôžu byť dotácie na ceny energií financované priamo z politiky súdržnosti, avšak vybrané investície, aktuálne financované zo zdrojov štátneho rozpočtu, budú presmerované na financovanie z Programu Slovensko," tvrdí Kamenického rezort.
Rozpočet chcú prebrať s tripartitou
Vo štvrtok majú návrh rozpočtu prerokovať sociálni partneri na tripartite a v piatok by ho mala schváliť vláda. Parlament by o návrhu rozpočtu mal začať rokovať pravdepodobne už budúci týždeň, kedy sa začína najbližšia schôdza Národnej rady (NR) SR. Po stredajšom rokovaní vlády to avizoval minister Kamenický.