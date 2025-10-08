Streda8. október 2025, meniny má Brigita, zajtra Dionýz

Kamenický konečne prelomil mlčanie: Nové DETAILY rozpočtu 2026, so šetrením tak skoro neskončíme!

Ladislav Kamenický poodhalil detaily rozpočtu. TABUĽKA Zobraziť galériu (5)
Ladislav Kamenický poodhalil detaily rozpočtu. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz
TASR

BRATISLAVA - Šetrenie verejných financií je počas tohto roka témou číslo jeden a uťahovanie opaskov je prítomné na každom kroku. Pocítia to všetci - dôchodcovia, zamestnanci, podnikatelia, firmy... Teraz prichádzajú detaily šetrenia na strane štátu. Kde sa uskromnia?

Nové detaily z rozpočtu uverejnili v Hospodárskych novinách. Zlou správou na úvod je fakt, že pre zníženie deficitu pod 3 percentá hrubého domáceho produktu (HDP) bude potrebné uplatňovať konsolidačné opatrenia, a to až do roku 2028. Zákon roka zverejnili aj na webe úradu vlády. Návrh na šetrenie ráta s príjmami na úrovni 27 miliárd eur na strane štátu. Výdavky štátneho rozpočtu sa očakávajú na úrovni 33,5 miliardy eur.

Kamenický konečne prelomil mlčanie:
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Najskôr rátalo s deficitom na úrovni 4,7 percenta HDP. Hrubý dlh vzrastie z tohtoročných 84 na 90 miliárd eur, teda zo 61,5 na 62,8 percent HDP. 

Dlh by sme podľa plánu mali prestať zvyšovať až v roku 2028

Zastavenie rastu dlhu je ďalšou témou, podľa vládneho dokumentu kabinet toto očakáva až v roku 2028, keď by mal deficit pokračovaním konsolidácie klesnúť na približne 3 percentá HDP. Nasledovať budú ešte opatrenia za 1,8 percenta HDP do konca toho istého roka. Akceleráciu poklesu deficitu škrtia však hlavne dôchodky. Konsolidačné balíky budú aj pre ne veľmi pravdepodobne pokračovať.

Kamenický konečne prelomil mlčanie:
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Kde sa bude šetriť?

A kde sa bude šetriť na strane štátu? To bola hlavná otázka, ktorá mátala ekonómov a odborníkov po celom Slovensku. 

Do hry prichádza šetrenie na strane ministerstiev - a to na úrovni 1,1 miliardy eur. V princípe pôjde o zníženie výdavkov jednotlivých rezortov a úradov na bezprioritné tovary, služby a kapitálové výdavky. Peniaze chce vláda nájsť aj zlučovaním alebo znížením počtu úradov či obmedzením nakupovania nových vozidiel.

Kamenický konečne prelomil mlčanie:
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Úrad vlády SR)

V štátnych úradoch sa tiež zníži mzdová obálka a zmrazujú sa platy vo verejnej správe. Výnimkami budú školstvo a zdravotníctvo. Zmrazia sa aj platy poslancov parlamentu vrátane ich paušálnych náhrad.

Konsolidácia na strane štátu

Spomenuté opatrenia znamenajú zníženie výdavkov v hodnote 535 miliónov eur. Zmrazenie platov vo verejnej správe predstavuje 160 miliónov eur. Pri znížení výdavkov jednotlivých ministerstiev a úradov pôjde o čiastku 375 miliónov eur. Šetriť bude musieť aj samospráva. Pôjde o mzdy a prevádzky jednotlivých úradov v celkovej sume 130 miliónov eur. Príde aj na zníženia podielu obcí v sume 110 miliónov eur a vyššých územných celkov o 20 miliónov eur pri výnosoch na daniach.

Kamenický konečne prelomil mlčanie:
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: TASR/Dano Veselský)

Svoj diel odvedie aj čerstvo schválený zákon o adresnej energopomoci. Plány vlády však nabúral Brusel, ktorý eurofondy nechce vidieť vo forme energopomoci. "Podľa aktuálneho právneho rámca EÚ síce nemôžu byť dotácie na ceny energií financované priamo z politiky súdržnosti, avšak vybrané investície, aktuálne financované zo zdrojov štátneho rozpočtu, budú presmerované na financovanie z Programu Slovensko," tvrdí Kamenického rezort.

Rozpočet chcú prebrať s tripartitou

Vo štvrtok majú návrh rozpočtu prerokovať sociálni partneri na tripartite a v piatok by ho mala schváliť vláda. Parlament by o návrhu rozpočtu mal začať rokovať pravdepodobne už budúci týždeň, kedy sa začína najbližšia schôdza Národnej rady (NR) SR. Po stredajšom rokovaní vlády to avizoval minister Kamenický.

Viac o téme: PrípravaMinisterstvo financiíDôchodkyDeficitLadislav KamenickýSmer-SSDRozpočet 2026
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ladislav Kamenický
Ladislav Kamenický po rokovaní vlády: Rozpočet je pripravený, schvaľovať sa má v piatok
Domáce
Združenie miest a obcí
Združenie miest a obcí Slovenska odmieta návrh štátneho rozpočtu na budúci rok
Domáce
Marián Viskupič
Opozícia vyzýva vládu: Má ísť o zverejnenie rozpočtu a riešenia výdavkov na energopomoc
Domáce
Andrej Babiš
Vláda nám odovzdáva krajinu v rozklade, nie sú peniaze na nič, uviedol Babiš
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Rekonštruovaný bývalý kostol Slovákov v Budapešti má hotovú strechu
Rekonštruovaný bývalý kostol Slovákov v Budapešti má hotovú strechu
Správy
Rozpočet26: Deficit verejných financií by mal v budúcom roku klesnúť na 4,1 % HDP
Rozpočet26: Deficit verejných financií by mal v budúcom roku klesnúť na 4,1 % HDP
Správy
Prezident Zväzu slovenského lyžovania Martin Paško o miestenkách na olympiádu
Prezident Zväzu slovenského lyžovania Martin Paško o miestenkách na olympiádu
Šport

Domáce správy

Ilustračné foto
Vodiči, zbystrite! Cez víkend bude uzavretá bratislavská ulica Pri mlyne
Domáce
TABUĽKA Ladislav Kamenický
Kamenický konečne prelomil mlčanie: Nové DETAILY rozpočtu 2026, so šetrením tak skoro neskončíme!
Domáce
Andrej Danko
Šokujúce slová Andreja Danka v ruskej televízii: Slovensko by malo byť neutrálne, tvrdá kritika EÚ a NATO
Domáce
Obhajca strelca na Fica: Nešlo o terorizmus, hovorí. Žiada miernejší trest za útok na premiéra
Obhajca strelca na Fica: Nešlo o terorizmus, hovorí. Žiada miernejší trest za útok na premiéra
Banská Bystrica

Zahraničné

Ilustračné foto
Európska komisia voči Slovensku v októbri vedie dve právne konania
Zahraničné
Trump požiadal Turecko, aby
Trump požiadal Turecko, aby presvedčilo Hamas prijať mierový plán
Zahraničné
Francúzsky parlament odmietol prijať
Francúzsky parlament odmietol prijať návrh na Macronovo odvolanie
Zahraničné
Turecký minister zahraničných vecí
Turecko prišlo s prekvapivou predpoveďou: V Ukrajine dôjde k veľkému zlomu! Od TOHTO to závisí
Zahraničné

Prominenti

Feldeková ROK po smrti
Feldeková ROK po smrti manžela (†55): NOVÉ detaily... Tesne predtým sa POHÁDALI!
Domáci prominenti
CELÉ FOTO VNÚTRI! Totálny BIZÁR na Fashion
Totálny BIZÁR na Fashion Weeku: Modelky s CHLPATÝMI hruďami aj... P*NISOM!
Zahraniční prominenti
Nebezpečná OPERÁCIA známej Slovenky:
Nebezpečná OPERÁCIA známej Slovenky: NÁDOR na chrbtici!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Isabel Lucas
Kráska z Transformerov tehotenské bruško už neschová: PRVÉ DIEŤA v 40-ke!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Kandovan – jediná obývaná
Kandovan – jediná obývaná skalná dedina na svete
dromedar.sk
FOTO TAKTO lacno zastavíte rosenie
TAKTO lacno zastavíte rosenie okien: Budete sa čudovať, že ste to nevyskúšali skôr!
Zaujímavosti
FOTO Ilustračné foto
Tehotná Britka šokuje záhadnou závislosťou: Denne zje až desať hárkov papiera, vraj jej chutí ako čokoláda!
Zaujímavosti
FOTO Šok pri prechádzke po
Šok pri prechádzke po pláži: Objavili tvora, ktorý vyzeral ako mimozemšťan! Vedci varujú, nedotýkajte sa
Zaujímavosti

Dobré správy

Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce

Ekonomika

Vláda konečne ukázala návrh rozpočtu: Takto chce šetriť na ministerstvách a úradoch!
Vláda konečne ukázala návrh rozpočtu: Takto chce šetriť na ministerstvách a úradoch!
Lukašenko vymyslel recept na infláciu: Z minúty na minútu ju zakázal! (video)
Lukašenko vymyslel recept na infláciu: Z minúty na minútu ju zakázal! (video)
Trináste dôchodky nemusia byť pre všetkých: Gašpar hovorí o adresnosti, Tomáš posiela Smeru jasný odkaz!
Trináste dôchodky nemusia byť pre všetkých: Gašpar hovorí o adresnosti, Tomáš posiela Smeru jasný odkaz!
Ficov tvrdý odkaz do Bruselu: Zložte si tie protiruské okuliare, ideológia nemôže riadiť energetickú politiku!
Ficov tvrdý odkaz do Bruselu: Zložte si tie protiruské okuliare, ideológia nemôže riadiť energetickú politiku!

Šport

VIDEO Najlepšia správa dňa! Petra Vlhová sa vracia na svahy, má nového hlavného trénera
VIDEO Najlepšia správa dňa! Petra Vlhová sa vracia na svahy, má nového hlavného trénera
Petra Vlhová
FOTO Spokojná Petra Vlhová sa podelila s fanúšikmi: Moje srdce je naplnené
FOTO Spokojná Petra Vlhová sa podelila s fanúšikmi: Moje srdce je naplnené
Petra Vlhová
VIDEO Cígerovi hokej veľmi nechýba: Bol som na Slovane a vydržal som jednu tretinu
VIDEO Cígerovi hokej veľmi nechýba: Bol som na Slovane a vydržal som jednu tretinu
Podcast Šampióni
ROZHOVOR Slzy, skromnosť a veľké ambície: Famózna Zapletalová túži po MS vyletieť až medzi špičku
ROZHOVOR Slzy, skromnosť a veľké ambície: Famózna Zapletalová túži po MS vyletieť až medzi špičku
Beh

Auto-moto

V Dacii projekt
V Dacii projekt "auto" prekopali od základov. Takéto má byť ľudové auto zajtrajška
Zaujímavosti
Úspešná mladá značka konečne vstupuje aj na náš trh. Valcuje technikou za dobrú cenu
Úspešná mladá značka konečne vstupuje aj na náš trh. Valcuje technikou za dobrú cenu
Novinky
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
TEST: BMW X3 30e - lepší plug-in hybrid. Pre nerozhodných nadšencov
Klasické testy
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Od pondelka rátajte s obmedzeniami v Malinove. Začne rekonštrukcia
Doprava

Kariéra a motivácia

Generačný mix a digitalizácia: dve výzvy, ktoré formujú slovenský trh práce
Generačný mix a digitalizácia: dve výzvy, ktoré formujú slovenský trh práce
Aktuality
Takmer 77-tisíc Slovákov čoskoro dostane list od Sociálnej poisťovne: Toto neprehliadnite!
Takmer 77-tisíc Slovákov čoskoro dostane list od Sociálnej poisťovne: Toto neprehliadnite!
Aktuality
FOTOREPORTÁŽ Biela noc 2025 v nočných uliciach Bratislavy: Pestrý večer umenia a príležitosť ukázať sa všetkým!
FOTOREPORTÁŽ Biela noc 2025 v nočných uliciach Bratislavy: Pestrý večer umenia a príležitosť ukázať sa všetkým!
Kariera.sk TS
7 vecí, ktoré sa stanú, keď prestanete robiť všetko na 100 percent
7 vecí, ktoré sa stanú, keď prestanete robiť všetko na 100 percent
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Čo s figami? Sladký poklad nielen na tanieri, ale aj v pohári
Čo s figami? Sladký poklad nielen na tanieri, ale aj v pohári
Výber receptov
Tieto jesenné osie hniezda z hokkaido tekvice si zamilujete
Tieto jesenné osie hniezda z hokkaido tekvice si zamilujete
Dezerty

Technológie

Google pustil do sveta novú AI, ktorá ovláda počítač. Kliká, píše a prechádza web ako človek
Google pustil do sveta novú AI, ktorá ovláda počítač. Kliká, píše a prechádza web ako človek
Umelá inteligencia
WhatsApp chystá najväčšiu zmenu v histórii. Čoskoro sa rozlúčime s telefónnymi číslami, testovanie už začalo
WhatsApp chystá najväčšiu zmenu v histórii. Čoskoro sa rozlúčime s telefónnymi číslami, testovanie už začalo
Aplikácie a hry
AKTUÁLNE: Google vyhľadávanie sa raz a navždy mení. Režim AI prichádza aj na Slovensko a internet už nebude ako predtým
AKTUÁLNE: Google vyhľadávanie sa raz a navždy mení. Režim AI prichádza aj na Slovensko a internet už nebude ako predtým
Správy
Umelá inteligencia dokáže až desivo jednoducho navrhnúť biologické zbrane, ktoré prejdú cez bezpečnostné protokoly
Umelá inteligencia dokáže až desivo jednoducho navrhnúť biologické zbrane, ktoré prejdú cez bezpečnostné protokoly
Bezpečnosť

Bývanie

Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
6 krokov, ako vyhnať myši a kuny z vášho domu. Čím ich odpudiť a zabrániť, aby sa u vás usadili?
6 krokov, ako vyhnať myši a kuny z vášho domu. Čím ich odpudiť a zabrániť, aby sa u vás usadili?
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk

Pre kutilov

Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Okrasná záhrada
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Náradie
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Údržba a opravy
Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Ako pripraviť nadýchané piškótové cesto? Tajomstvo úspechu je v postupe a drobných trikoch
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Bol bohatý a všetci si mysleli, že mám rozprávkový život: To, čo robil každý večer by nechcela prežívať žiadna žena
Partnerské vzťahy
Bol bohatý a všetci si mysleli, že mám rozprávkový život: To, čo robil každý večer by nechcela prežívať žiadna žena
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ladislav Kamenický
Domáce
Kamenický konečne prelomil mlčanie: Nové DETAILY rozpočtu 2026, so šetrením tak skoro neskončíme!
Andrej Danko
Domáce
Šokujúce slová Andreja Danka v ruskej televízii: Slovensko by malo byť neutrálne, tvrdá kritika EÚ a NATO
Rudolf Huliak
Domáce
Huliakovci nezačínajú práve najlepšie: Za pár mesiacov existencie je tu hneď prvá POKUTA, nie sú sami!
Veľtrh Kariéra EXPO v
Domáce
Veľtrh Kariéra EXPO v Starej tržnici: Viac ako 50 firiem ponúka prácu, prišli aj známe osobnosti

Ďalšie zo Zoznamu