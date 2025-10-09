Podľa Čaučíka ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zlyháva: Namiesto pomoci brzdí vyplácanie eurofondov

BRATISLAVA - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR zlyháva a namiesto pomoci poľnohospodárom brzdí vyplácanie finančných prostriedkov. Vo štvrtok to na tlačovej konferencii uviedol opozičný poslanec Marián Čaučík (KDH) v reakcii na pondelkové (6. 10.) vyhlásenie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča (Smer-SD), že ku koncu septembra dosiahol agrorezort najvyššiu sumu čerpania finančných prostriedkov z európskeho poľnohospodárskeho fondu za 20 rokov, a to takmer 302 miliónov eur.
Takáč podľa neho vyhlásil za dva roky výzvy za 41 miliónov eur, čo je len sedem percent výkonu bývalého ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomíra Jahnátka. Tomu sa podarilo v rokoch 2015 až 2016 vyhlásiť výzvy za viac ako 580 miliónov eur. Čaučík zdôraznil, že Takáčovou povinnosťou bolo dočerpať a vyplatiť prostriedky z Programu rozvoja vidieka na roky 2014 až 2022, no nezvládol to.
Právny expert KDH Jozef Humenský upozornil, že k 30. septembru tohto roka bolo z plánovaných 2,1 miliardy eur vyplatených 1,5 miliardy eur, pričom 600 miliónov prepadne. Nový program na roky 2023 až 2027 je podľa neho v omeškaní o viac ako 700 miliónov eur z dôvodu, že MPRV nevyhlásilo ani jednu investičnú výzvu. „Nový program sa začínal v roku 2023 a minister Takáč ani po dvoch rokoch nedokázal vyhlásiť ani jednu investičnú výzvu, čím dostal rezort do ešte horšej situácie, ako to bolo pri štarte nového obdobia ministerstva,“ doplnil Čaučík.
Čaučík kritizuje ministra Takáča
Takáč má podľa neho problémy nielen s vyplácaním eurofondov pre poľnohospodárov, ale aj so štátnym podnikom Lesy SR. Opozičný poslanec vidí problémy v zadávaní práce v lesoch veľkým externým firmám namiesto miestnym živnostníkom či v pozastavení alebo znížení dodávok dreva pre miestnych spracovateľov dreva.
„Robert Fico (Smer-SD) by si mal prestať zakrývať oči nad neschopnosťou svojho ministra pôdohospodárstva. Ak mu skutočne záleží na farmároch, musí zasiahnuť. Škody, ktoré jeho minister spôsobil, presahujú miliardu eur a sú nevratné. Vyzývame predsedu vlády, aby do čela agrorezortu postavil osobu, ktorá chápe základné princípy riadenia ministerstva v prospech poľnohospodárov, lesníkov a potravinárov,“ uzavrel Čaučík.