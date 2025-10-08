Vicepremiér Taraba rozdelil podnikom na energopomoc 35 miliónov

BRATISLAVA - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba rozhodol o poskytnutí kompenzácií energeticky náročným podnikom. Celkovo vyše 35,5 milióna eur z Environmentálneho fondu si rozdelí 9 priemyselných podnikov, ktorých prevádzky spĺňajú prísne environmentálne štandardy a majú výraznú spotrebu elektrickej energie pri svojej činnosti. Envirorezort pod Tomášom Tarabom rozdelil za ostatné dva roky na kompenzáciách energeticky náročným podnikom takmer 94 miliónov eur.
Podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu si dnes Environmentálny fond plní svoju úlohu aj v oblasti pomoci a stabilizácie priemyselných podnikov, ktoré sa skladajú svojimi príjmami práve na činnosť fondu. „Pre zachovanie konkurencieschopnosti nášho priemyslu poskytujeme 8-krát vyššiu pomoc ako predošlé vlády. Fungujúci systém pomoci podnikom na kompenzáciu cien energií dnes doručuje skutočnú pomoc priemyslu, rovnako ako v iných štátoch EÚ, či už ide o Nemecko alebo Rakúsko. Kým predošlé vedenie ministerstva vyplatilo priemyselným podnikom za roky 2020 až 2021 len niečo vyše 12 mil. eur, my sme za dva roky rozdelili vyše 94 miliónov eur,” zdôraznil Taraba.
Najvyššie kompenzácie získali spoločnosti Mondi SCP, (cca 12,4 mil. eur), U. S. Steel Košice (11,3 mil. eur) a Fortischem (4,5 mil. eur). Intenzita pomoci predstavovala maximálne 75 % oprávnených nákladov žiadateľa, pričom každý žiadateľ musel preukázať vykonaný energetický audit alebo platný certifikát preukazujúci existenciu certifikovaného systému energetického manažérstva, resp. systému environmentálneho manažérstva. Všetky podmienky poskytnutia pomoci boli transparentné a zverejnené v dostatočnom časovom predstihu na webovej stránke Environmentálneho fondu.
Kompenzačnú schému štátnej pomoci schválila aj Európska komisia. Konkrétna výzva sa vzťahovala na rôzne odvetvia ako napríklad výroba celulózy, papiera, lepenky, hliníka, ocele, olova, medi, zinku, ale tiež kožených odevov, rohoží zo sklených vlákien, rafinovaných ropných produktov, neželezných kovov či vodíka.
Envirofond je príjemcom výnosov z dražieb emisných kvót, ktoré za minulý rok dosiahli vyše 291 mil. eur. Z tejto sumy je polovica príjmom Environmentálneho fondu, z ktorej je možné využiť maximálne 25 % na finančné opatrenia v prospech odvetví vystavených riziku úniku uhlíka.