Večerná zrážka auta s kamiónom v Žiline! Zranili sa štyri osoby

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)
ŽILINA - Štyria ľudia sa ľahko zranili pri štvrtkovej (9. 10.) večernej dopravnej nehode osobného auta a kamióna na ceste I/60 v Žiline. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti.
Dopravná nehoda sa stala krátko po 19.00 h a na mieste zasahovali piati príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Žiline s dvomi kusmi techniky. „Hasiči poskytli zraneným osobám predlekársku prvú pomoc a pomohli ich naložiť do vozidiel záchrannej zdravotnej služby. Havarované automobily zabezpečili proti vzniku požiaru a očistili vozovku od úlomkov,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.