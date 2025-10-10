Obrovské nešťastie v Banskej Bystrici! V noci horela bytovka, zomrel jeden človek

BANSKÁ BYSTRICA - V Banskej Bystrici došlo počas noci zo štvrtka (9. 10.) na piatok k požiaru bytového domu na sídlisku Sásová. Pri udalosti prišla o život jedna osoba, obyvateľov zasiahnutej bytovky museli evakuovať. Na sociálnej sieti o tom informovala banskobystrická mestská polícia.
„Na šiestom poschodí bytového domu na Starohorskej ulici vypukol rozsiahly požiar, ktorý si aj napriek okamžitej resuscitácii príslušníkov mestskej polície a hasičov vyžiadal jednu obeť,“ uviedla mestská polícia s tým, že ostatných obyvateľov domu sa podarilo evakuovať do bezpečia.
Zasahovalo viac ako 20 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru
Na mieste udalosti zasahovalo viac ako 20 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) s množstvom techniky. „V čase príchodu príslušníkov HaZZ bol byt kompletne zasiahnutý požiarom a priestory bytového domu boli silne zadymené,“ informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici s tým, že na miesto bol privolaný aj evakuačný autobus.