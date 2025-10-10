Krádež luxusných hodiniek v Bratislave: Polícia pátra po zlodejovi!

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Bratislavská krajská polícia vyšetruje krádež luxusných hodiniek v jednej z prevádzok v obchodnom centre na Pribinovej ulici v Bratislave. Pátra po totožnosti jednej osoby a verejnosť v tejto súvislosti žiada o pomoc. Informoval o tom hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.
Ku krádeži došlo 5. septembra. Neznámy páchateľ ukradol dvoje strieborné náramkové hodinky. Poškodenej spoločnosti spôsobil celkovú škodu vo výške približne 5100 eur.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
Polícia preto ľudí vyzvala, aby ju v prípade, ak majú informácie o osobe, ktorej fotografie zverejnila na sociálnej sieti, kontaktovali.