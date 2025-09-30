Pohoršený Taraba sa pustil do sociálnych podnikov: Vyhrávajú súťaže kvôli TOMUTO! Štát na tom stráca

BRATISLAVA – Nerovná súťaž?! Sociálne podniky majú podľa platnej legislatívy možnosť uplatňovať si nižšiu, 5-percentnú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH). Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS) im to umožňuje pri verejnom obstarávaní umelo znižovať cenovú ponuku a oproti firmám s 23-percentnou DPH sú tak vo výhode. Navyše na tom stráca štát.
Taraba vo videu zverejnenom na sociálnej sieti Facebook tvrdí, že ide o vážny problém, ktorý umožňuje obchádzať férovú súťaž. Navyše štát takto podľa neho prichádza o milióny eur na DPH.
Minister životného prostredia ako príklad udáva vyhodnotenie jednej súťaže, v ktorej zvíťazila firma s najdrahšou ponukou, ktorá sa ale v konečnom dôsledku stala najlacnejšou práve vďaka rozdielom v sadzbách DPH. Sociálne podniky totiž platia DPH vo výške 5 percent, zatiaľ čo „klasické“ firmy 23 percent. To im umožňuje dať síce vyššiu základnú ponuku, no konečná suma po pripočítaní DPH vychádza nižšie. „Sociálne podniky dávajú dokonca vyššie ponuky, pretože vedia, že 5-percentná DPH im umožňuje väčšiu maržu. Takto sa tuneluje štát,“ povedal Taraba.
Príkladom je aj spomínaná „bežná“ firma, ktorá ponúkla cenu 679-tisíc eur. Po pripočítaní 23-percentnej DPH bola ale konečná suma 836-tisíc. Sociálny podnik ponúkol vyššiu základnú cenu cenu o takmer 60-tisíc eur. Avšak na rozdiel od „bežnej“ firmy platil iba 5-percentnú DPH. Vo výsledku to znamenalo, že ich finálna suma bola iba 786-tisíc. Teda nižšia než pri prvom uchádzačovi. Podľa Tarabu ide o vážny problém.