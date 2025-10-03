Obrovská tragédia v košických oceliarňach: Muža (†39) privalilo bremeno! Kolegovia bojovali o jeho život

KOŠICE - V košických oceliarňach došlo k tragédii, pri ktorej prišielo život jeden z pracovníkov externého dodávateľa.
Na tragédiu upozornil portál noviny.sk. K nešťastiu došlo okolo 11 hodiny na pracovisku, kde sa pripravuje surovina, z ktorej sa neskôr vyrába vo vysokých peciach surové železo. Muža malo "niečo" privaliť. "Musíme žiaľ potvrdiť, že dnes došlo v priestoroch divízneho závodu Aglomerácia k smrteľnému úrazu zamestnanca dodávateľskej firmy. Pociťujeme pritom úprimnú sústrasť s pozostalými. Detaily a príčiny udalosti sú predmetom vyšetrovania oddeleniami pre bezpečnosť práce a nie sú obsahom na ďalšie zverejňovanie, " uviedol hovorca USS Košice Ján Bača.
Muž mal podľa informácií portálu údajne prejsť popod popod takmer 1 tonu vážiace bremeno, ktoré viselo vo vzduchu. To sa vraj malo práve v tom čase uvolniť. Pomôcť mužovi sa snažili kolegovia a neskôr aj privolaní záchranári, žiaľ, život mu už zachrániť nedokázali. "Operačné stredisko ZZS SR bolo požiadané o vyslanie obhliadajúceho lekára k 39-ročnému mužovi bez známok života," uviedol Richard Bolješik z OS ZZS.
"Došlo k náhlemu uvoľneniu bremena tak nešťastne, že zasiahlo pracovníka a došlo k veľmi ťažkým poraneniam spodnej časti tela. Môžem konštatovať, že tieto poranenia nie sú zlučiteľné so životom," informoval obhliadajúci lekár Oto Mižík.
To, čo presne sa stalo a za akých okolností k tragédii došlo vyšetrujú samotné železiarne aj polícia. "Po zadokumentovaní tejto tragickej udalosti policajti začali trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Vzhľadom na citlivosť aj s úctou k pozostalým bližšie ani podrobnejšie informácie poskytovať nebudeme," uzavrela hovorkyňa KR PZ Lenka Ivanová.