Dôchodca prišiel o 60-tisíc eur: Polícia detailne opísala TAKTIKU prešpekulovaných podvodníkov! Na TOTO pozor

BRATISLAVA – Dôchodca prišiel o 60-tisíc eur. Polícia uviedla, že v priebehu uplynulých dní opäť zaznamenali niekoľko desiatok podvodných telefonátov. Od minulotýždňového piatku ich bolo presne 56. Jeden z nich bol pre páchateľov úspešný.
Ako informuje polícia, obeťou tohto podvodu sa stal 75 – ročný muž z Bratislavy. „Tomuto v piatok (26.09.2025) popoludní zatelefonoval muž, ktorá sa mu predstavil ako policajt z Popradu menom ´Bc. Pavol Michalik´ a oznámil poškodenému, že podozrivá osoba sa v Poprade pokúsila na jeho meno vybaviť úver na sumu 10 000 eur. Následne kontaktovali poškodeného bezpečnostní pracovníci Národnej banky Slovenska (NBS) pod menom ´Roman Kmeť´ a ´Ing. Alex Choma´, ktorí poškodeného ďalej inštruovali k činnosti na ochránenie svojich finančných prostriedkov, ktoré má na svojom bankovom účte,“ opísali priebeh podvodu policajti.
Jednou z takýchto činností bolo nainštalovanie si aplikácie „Signal“ k ďalšej bezpečnej komunikácii. Cez túto aplikáciu oklamaný muž dostal fotografie služobných preukazov údajných pracovníkov Národnej banky Slovenska ako aj služobného preukazu policajta - vyšetrovateľa. Taktiež mu prišlo aj poučenie o mlčanlivosti s tým, že ak túto poruší, hrozí mu pokuta vo výške 5 000 000 eur. „Po tomto následne poškodeného inštruovali k ochrane jeho finančných prostriedkov tak, že tieto mal previesť na ich bezpečnostný účet vedený v Nemecku, čo aj v strachu o stratu svojich úspor poškodený vykonal,“ uviedla polícia. Takýmto konaním pripravili podvodníci 75 – ročného muža o sumu takmer 60 000 eur.
„Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave IV začal v tejto veci trestné stíhanie vo veci zločinu podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva, za čo páchateľom v prípade preukázania viny pred súdom hrozí trest odňatia slobody vo výške dva až osem rokov,“ uviedla polícia.