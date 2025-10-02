Tatry ako zo zimnej ROZPRÁVKY! Za posledné dni napadlo do 30 centimetrov snehu: VIDEO Pozrite sa na to

POPRAD - Do Tatier prišla zima. Vo Vysokých, Nízkych a Západných Tatrách sa v polohách nad 1500 metrov nad morom nachádza nesúvislá vrstva čerstvého snehu. Scenéria vyzerá ako zo zimnej rozprávky. Turisti, ktorí sa chystajú v tomto období do Tatier, sa tak budú musieť nielen dobre obliecť ale aj vziať so sebou zimnú výbavu.
"Október? Na Lomnickom štíte neznámy pojem… tu už beží zima v HD kvalite," napísala oficiálna stránka Tatier na sociálnej sieti k videu, na ktorého záberoch je vidieť na mráz a sneh na výhliadkovej terase.
Nasnežené je aj na poľskej strane Tatier. Morskie oko, ktoré je najväčšie pleso vo Vysokých Tatrách a leží pod štítom Rysy, sa taktiež zahalilo do biela.
Upozornenie horských záchranárov
V súvislosti s výrazným ochladením na horách a lokálnym snežením v uplynulých dňoch Horská záchranná služba (HZS) upozorňuje návštevníkov hôr na aktuálne už zimné podmienky v horskom teréne.
„V najvyšších polohách Vysokých Tatier je vydaný prvý stupeň lavínového nebezpečenstva. V strmých žľaboch hlavne južných orientácií môže byť vetrom naviate väčšie množstvo snehu, lokálne okolo 50 centimetrov, ktoré nemusí byť previazané s trávnatým podkladom. Hrozí riziko pošmyknutia sa, prípadne uvoľnenia malého splazu s následným pádom do strmého skalného terénu,“ upozorňuje HZS.
Za tri dni napadlo až 30 centimetrov snehu
Za posledné tri dni zatiaľ napadlo do 30 centimetrov nového snehu, v strmých žľaboch a muldách lokálne do pol metra. Prvý sneh tejto sezóny predstavuje podľa HZS riziko hlavne v strmom exponovanom teréne, kde hrozí riziko pádu cez skalné prahy a steny.
„Upozorňujeme na zaľadnené a snehom zakryté turistické chodníky, kde hrozí strata orientácie a zablúdenie do neschodného terénu,“ dodávajú horskí záchranári.
Návštevníkom hôr preto odporúčajú dobre zvážiť pohyb vo vysokohorskom prostredí v týchto podmienkach, túry si naplánovať s ohľadom na svoje skúsenosti s pohybom v takomto teréne a byť dobre vystrojený do takýchto podmienok. Samozrejmosťou by mala byť spevnená vysoká obuv s vibramovou podrážkou, turistické mačky, paličky a teplé a viacvrstvové oblečenie.