Ľudia sa nepoučia! Správa TANAP opäť vyzýva návštevníkov, nemajú kŕmiť divú zver

VYSOKÉ TATRY - Správa Tatranského národného parku (TANAP) opäť výzva návštevníkov, aby nekŕmili divú zver. Zverejnila ďalšie fotografie, na ktorých ľudia kŕmia líšku v blízkosti Chaty pri Zelenom Plese.
„Aj keď sa môže zdať milé podeliť sa o svoju turistickú desiatu s líškou, nie je to dobrý nápad. Voľne žijúce zvieratá nie sú domácimi miláčikmi a kontakt s človekom im viac škodí, než pomáha. Turisti pri Chate na Zelenom plese boli na prikrmovanie líšky na mieste upozornení a poučení,“ uviedli ochranári a zdôrazňujú, že takéto konanie je v rozpore s návštevným poriadkom.
Strácajú schopnosť prežiť
Správa TANAP-u dodáva, že takto kŕmené zvieratá strácajú schopnosť prežiť v divočine a stávajú sa závislými od ľudí. „Chceme týmto opäť apelovať na všetkých návštevníkov, aby zvieratá neprikrmovali, aj keď sa to môže zdať ako dobrý skutok, v skutočnosti im tým škodia,“ podotkli ochranári.
Vysvetľujú, že ľudská potrava nie je pre divo žijúce zvieratá vhodná, keďže ich tráviaci systém ju nevie spracovať. Jedince, ktoré sa naučia spoliehať na ľudí, strácajú prirodzenú plachosť a schopnosť samostatne si hľadať potravu. Zároveň takéto správanie ich často privedie do nebezpečenstva a riskujú napríklad prenos chorôb.