Do konca roka 2026 bude vybudovaných 200 km cyklotrás po celom Slovensku, uviedol Ráž

BRATISLAVA - Do konca roka 2026 bude vybudovaných 200 kilometrov cyklotrás po celom Slovensku. V stredu to na tlačovej konferencii pri rekonštrukcii združeného cyklistického Ostružinového chodníka uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) za účasti primátora Bratislavy Matúša Valla.

„Do konca našej administratívy bude vybudovaných a odovzdaných, teda do konca 2026, celkovo 200 km cyklotrás po celom Slovensku,“ povedal Ráž s tým, že v každom regióne je veľký záujem o výstavbu cyklotrás. Tretia cyklovýzva zo strany Ministerstva dopravy (MD) SR je podľa neho na konci, pričom rezort už nemá ďalšie zdroje v tomto programovacom období na financovanie cyklotrás. Ráž preto samosprávam odkázal, že sa budú musieť v tomto prípade obrátiť na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktoré bude mať iné komponenty na financovanie cyklotrás.

Čo je cieľom

Vallo doplnil, že v rámci podpory z rezortu dopravy a financií z Plánu obnovy a odolnosti už pribudlo alebo v blízkej budúcnosti pribudne v Bratislave celkovo vyše 15 km cyklotrás. Cieľom je najmä to, aby sa mohlo čo najviac ľudí presúvať po hlavnom meste bezpečnejšie a komfortnejšie. Najdôležitejším projektom bola podľa neho tento rok šesťkilometrová petržalská cykloradiála, ktorá vznikla popri trati električky č. 3 v Petržalke.

„Rozvoj cykloinfraštruktúry nie je len o počte kilometrov, ale možno kratších, avšak dôležitejších úsekoch, ktoré prepájajú existujúce cyklotrasy. K tým určite patrí aj úsek Mlynské Nivy - Dunajská, kde roky cyklisti museli kľučkovať na úzkej ceste medzi autami a projektom bezpečnejšie Dunajská a Mlynské Nivy sme prepojili existujúce cyklotrasy do Ružinova a z Ružinova do centra mesta a Petržalky. Rovnako je to napríklad úsek medzi Hraničnou a Bajkalskou, ktorá napája Ružinov a ďalej na hrádzu a centrum mesta, či vybudovanie úseku popri Karloveskej zátoke, ktorý komfortne prepojí Karlovu Ves ďalej na centrum,“ priblížil primátor Bratislavy.

V Bratislave viac ako deväť kilometrov cyklotrás

Z Plánu obnovy a odolnosti pribudlo v Bratislave doteraz viac ako deväť kilometrov cyklotrás. Aktuálne rezort dopravy podpísal zmluvy na prefinancovanie ďalších štyroch cykloprojektov za približne jeden milión eur, ktoré navrhlo a bude realizovať hlavné mesto SR. V Bratislave tak pribudne cez šesť kilometrov novej cyklistickej infraštruktúry.

„Práve vďaka financovaniu z Plánu obnovy a odolnosti sa nám už podarilo vybudovať alebo zrekonštruovať viacero cyklotrás. Je to napríklad 1,5 kilometra dlhý združený cyklochodník na Hradskej ulici, tak isto ulica 29. Augusta, kde sme vybudovali 700-metrový úsek cyklotrasy, čo spolu s Dunajskou cestou tvorí ucelenú cyklotrasu, ktorá sa prepája ďalej na mestskú časť Ružinov alebo je to aj cyklochodník na Račianskej ulici. Teraz vďaka plánu obnovy riešime tieto cyklotrasy a jednou z nich je Lamačská radiála od ulice Zidiny po Ostružinový chodník,“ dodala viceprimátorka Bratislavy Tatiana Kratochvílová.

