Rezort vnútra vypracoval postup na spoločné obstarávanie informačnej techniky

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra SR vypracovalo postup pre ostatné orgány verejnej správy na obstarávanie informačno-komunikačných technológií (IKT). Počítače a ďalšiu výpočtovú techniku môžu inštitúcie nakupovať v rámci rámcových dohôd, ktoré uzatvorilo ministerstvo vnútra. Informoval hovorca rezortu Matej Neumann.
„Pilotná realizácia zámerov už prebehla na ministerstve vnútra. Poznatky v nej získané sa využijú v druhej etape: ministerstvo vnútra na základe toho stanovilo postupnosť krokov, ako aj rámcový harmonogram pre akceptáciu požiadaviek štátnych inštitúcií, ktoré plánujú čerpať z uzatvorených kontraktov,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Ministerstvo vnútra SR uzavrelo na základe verejného obstarávania rámcovú dohodu s piatimi dodávateľmi na nákup IKT v hodnote 326 miliónov eur, z ktorej môžu čerpať všetky štátne a verejné inštitúcie. V prvom kroku vymení zamestnancom počítače staršie ako päť rokov. Podpis rámcovej dohody na nákup IKT kritizovala opozícia. Odvolávala sa pritom na aktualizáciu hodnotenia Útvaru hodnoty za peniaze, z ktorej vyplýva, že štát môže ušetriť približne 80 až 120 miliónov eur.